Le forfait Google One Lite est désormais disponible pour certains : voici combien cela coûte | Actualités technologiques

Si vous possédez un appareil Android, vous avez sûrement entendu parler de Google One, le service d’abonnement cloud du géant de la technologie qui offre un espace de stockage supplémentaire ainsi que des avantages supplémentaires. Il semblerait désormais que le géant de la technologie teste un nouveau forfait Google One Lite qui n’est disponible que pour une poignée d’utilisateurs.

Par rapport au forfait Google One Basic qui offre 100 Go de stockage et quelques avantages supplémentaires comme la possibilité de le partager avec jusqu’à 5 membres de la famille, le nouveau forfait « Lite » coûtera 59 Rs par mois et comprendra « 30 Go de stockage pour Photos, Drive et Gmail ».