Visiter une usine de traitement des eaux usées le jour de la Saint-Valentin peut ne pas sembler être l’idée parfaite pour un rendez-vous, cependant, la visite virtuelle de l’usine de traitement des eaux usées de Newtown Creek à New York semble être le choix populaire parmi les couples le jour pour célébrer l’amour. Une visite en ligne le 14 février de 16 h 30 à 17 h 30 HNE (le 15 février de 3 h 00 à 4 h 00 IST) sur Zoom devient populaire parmi les couples de la ville. Au prix de 5 $, la visite virtuelle sera menée par le Département de la protection de l’environnement de New York (DEP) et Open House New York.

Tel que rapporté par le New York Post, la visite qui avait lieu en personne a été rendue virtuelle cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Les billets de la tournée ont commencé à se vendre sur le site Web d’Open House New York. La description de la visite indique que grâce à cette visite virtuelle, les téléspectateurs pourront voir comment les eaux usées collectées dans les maisons de plus d’un million de New-Yorkais et les égouts pluviaux sont nettoyées. Un enregistrement de l’événement sera également partagé avec ceux qui s’y inscrivent.

La visite virtuelle se concentrera sur le plan primé de l’architecte principal Jim Polshek pour traiter les eaux usées. Parlant du plan, il a déclaré que les exploits d’ingénierie complexes peuvent également être un travail d’architecture important.

Au cours de la visite, les participants apprendront également pourquoi ils ne devraient pas prendre de douche pendant un orage, les problèmes avec les lingettes jetables et la raison derrière la forme des œufs de digesteur.

Non seulement ces fonctionnalités, la visite virtuelle comprend également une conversation avec Alicia West, qui est la directrice de Public Design Outreach, DEP. Les participants pourront également poser des questions et visionner une vidéo des coulisses.

Selon le rapport, les couples à New York ont ​​également des options pour de nombreuses activités en personne le jour de la Saint-Valentin. Le 14 février, les couples peuvent visiter Edge à 6 heures du matin et profiter du lever du soleil sur la plus haute terrasse d’observation extérieure de l’hémisphère occidental.