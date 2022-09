Le Forerunner 955 Solar de Garmin tombe à un prix bas de tous les temps, économisez 150 $ dès maintenant

Garmin fabrique actuellement certains des meilleurs trackers de fitness sur le marché, mais tout ce bien a un prix. Certains modèles Garmin sont chers, ce qui signifie qu’en attendant certains Offres Garmin arriver est une bonne option pour la plupart.

En ce moment, Amazon offre 150 $ de réduction sur le Garmin Forerunner 955 Solaire montre de fitness, qui se trouve être l’un de mes trackers préférés dans la gamme de l’entreprise en ce moment. Cette baisse de prix .

La Garmin Forerunner 955 Solar est une excellente montre de fitness pour les coureurs et à peu près tout le monde. C’est l’une des montres les plus récentes de la société et offre une tonne de fonctionnalités intéressantes. Vous recevez des alertes de prix pour Garmin Forerunner 955 Solar

Dire que le Garmin Forerunner 955 Solar est chargé de fonctionnalités serait un euphémisme. Il offre jusqu’à 20 jours d’autonomie en mode smartwatch, qui peut durer plus longtemps si vous passez du temps à l’extérieur et laissez les panneaux solaires de la montre vous aider à la recharger. Il y a un nouveau widget Race Day pour vous tenir au courant. Cela aide non seulement au suivi mais aussi à la récupération. Et c’est assez léger donc il y a de fortes chances que vous sachiez à peine que la montre est là.

Assurez-vous de consulter l’intégralité Test du Garmin Forerunner 955 Solaire et prenez-en un avant que le prix n’augmente. Je n’ai pas trouvé que le Solar valait les 100 $ supplémentaires dans mon examen initial, mais avec cette offre, il est en fait moins cher d’acheter la variante solaire que la version standard.