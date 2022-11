Le Ford Transit Trail 2023 vise l’essor de la « vie en fourgonnette » en VR

Ford tente de tirer profit de l’essor des ventes de remorques et de véhicules récréatifs, ou VR, pendant la pandémie de coronavirus. Ford est déjà l’une des principales entreprises qui fournit des camions et des fourgonnettes aux aménageurs pour les transformer en VR. Il a également lancé une multitude de véhicules tout-terrain ces dernières années, tels que les SUV Ford Bronco et le pick-up F-150 Tremor.

Le constructeur automobile de Detroit a dévoilé jeudi le Ford Transit Trail Van 2023, un nouveau modèle surélevé de sa fourgonnette pleine grandeur équipée d’une transmission intégrale et de pièces tout-terrain plus durables pour les amateurs de plein air. Il est également prêt à être personnalisé, également appelé « aménagement », pour transformer le véhicule en un espace de vie ou de couchage.

Ford vante le Transit Trail Van comme une porte d’entrée dans la «vie de van», une communauté de voyageurs qui vivent entièrement ou partiellement dans leurs véhicules. Des photos publiées jeudi par le constructeur automobile montrent le véhicule immergé dans un cadre pittoresque, y compris un couple qui semble vivre au bord d’une rivière.

L’expression “vivre dans une camionnette au bord de la rivière” a été rendue célèbre par Chris Farley lors d’un sketch “Saturday Night Live” de 1993 où il jouait Matt Foley, un conférencier motivateur divorcé qui vit dans une camionnette au bord de la rivière. Il essaie d’utiliser sa situation pour motiver deux enfants – joués par David Spade et Christina Applegate – à dire non à fumer de la marijuana.

Pendant un certain temps, le PDG de Ford, Jim Farley, a fait référence au mors – et à son défunt cousin – dans son profil Twitter : “Mustang et fan de course. Il se trouve que j’adore les fourgonnettes blanches… de préférence au bord de la rivière.” Le dirigeant de l’automobile a rendu d’autres hommages à son cousin sur la plate-forme de médias sociaux grâce à l’utilisation de mèmes et d’autres médias.

Cannis a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre le véhicule et le croquis “SNL”. Cependant, il a déclaré que Jim Farley avait demandé à entrer dans ce segment après un voyage en Californie en 2020.

“Il est très amoureux de l’espace, mais ce n’est vraiment qu’une coïncidence dans ce cas”, a déclaré Cannis.

Le Ford Transit Trail Van 2023 sera mis en vente au printemps, à partir de 65 975 $. C’est environ 15 000 $ de plus qu’une fourgonnette Transit de base. Le véhicule sera disponible en trois configurations de fourgon utilitaire, y compris des modèles à toit moyen et haut et une version allongée à toit haut.

La fourgonnette sera produite à l’usine d’assemblage de Ford à Kansas City, dans le Missouri. Le véhicule n’est pas livré en standard avec un espace de vie ou de couchage, mais les propriétaires de Transit Trail auront accès au réseau de rénovateurs et d’installateurs d’intérieur de Ford Pro.

Le véhicule sera vendu aux consommateurs ainsi qu’aux installateurs commerciaux, qui, selon Cannis, peuvent dépenser des dizaines de milliers de dollars pour personnaliser ces véhicules.