Le Ford Super Duty 2023 obtient un style plus audacieux, un remorquage et une technologie de travail améliorés

Ford a dévoilé mardi la prochaine génération de ses camionnettes Super Duty, qui obtiennent un style plus audacieux et un tas de nouvelles fonctionnalités qui visent à faciliter la vie de toutes sortes d’acheteurs de camions. Ford continuera d’offrir ses camions lourds dans les versions F-250, F-350, F-450, F-550 et F-600, les clients pouvant commander des châssis-cabines des modèles les plus performants et les adapter pour s’adapter à n’importe quel Genre de travail.

Essentiellement une version fortement retravaillée de l’ancien Super Duty, la plus grande différence de conception extérieure se situe à l’avant. Le Super Duty 2023 a une calandre toujours plus grande, si cela était même possible, et des phares redessinés avec un motif de pince en C cool. Sept modèles de calandre différents sont disponibles au total, certains semblant être intégrés dans les phares eux-mêmes. Les évents latéraux plus hauts sont en fait fonctionnels, et les feux arrière et le hayon ont également été repensés. Les roues de vingt pouces sont en option et plusieurs ensembles d’apparence disponibles incluent un qui noircit toutes les garnitures extérieures. Le Super Duty a également de nouvelles poignées intégrées dans le lit et des marches dans le pare-chocs arrière et les côtés du lit.

L’intérieur a fait l’objet d’une refonte plus approfondie. Le tableau de bord a un look attrayant qui est plus horizontal, les bouches d’aération étant intégrées dans le contour du tableau de bord avec une bordure en forme de C qui fait écho à la calandre. Les nouveaux panneaux de porte ont des commandes retravaillées, des accoudoirs ergonomiques et plus d’espace de rangement. La console centrale a des compartiments de rangement beaucoup plus grands, bien qu’elle n’ait pas l’espace de table rabattable comme sur le F-150. Mais le Super Duty est disponible avec les sièges Max Recline de Ford, qui se replient presque complètement à l’horizontale pour que vous puissiez faire la sieste au travail.

Un écran tactile de 8 pouces est un équipement standard, mais un écran de 12 pouces est disponible sur les versions supérieures et est associé à un groupe de jauges numériques de 12 pouces. Le Super Duty est le premier pick-up aux États-Unis à bénéficier de la capacité 5G intégrée (via Le réseau AT&T), qui devrait fournir des vitesses encore plus rapides pour la navigation, les mises à jour logicielles et la connexion Wi-Fi à bord. Ce point d’accès peut être utilisé par 10 appareils maximum. Le Super Duty est également disponible avec des fonctionnalités telles qu’un système audio Bang & Olufsen à 18 haut-parleurs, un affichage tête haute et une recharge sans fil.

Sous le capot se trouvent le choix de quatre moteurs dont deux nouveaux. Le moteur standard est un nouveau V8 de 6,8 litres qui promet plus de couple à bas régime, tandis que le V8 de 7,3 litres a une nouvelle admission et un nouveau réglage qui, selon Ford, lui donnent les meilleurs chiffres de puissance et de couple de sa catégorie. Le V8 diesel Power Stroke de 6,7 litres peut durer plus longtemps entre les vidanges d’huile qu’auparavant, et un nouveau V8 diesel Power Stroke de 6,7 litres à haut rendement est doté d’un turbo unique et d’autres mods qui devraient lui donner les meilleures spécifications de sa catégorie comme bien. Ford n’est pas encore prêt à annoncer les chiffres de puissance des moteurs, mais chacun ne sera associé qu’à une transmission automatique à 10 vitesses, et tout, de la version XLT et plus, est livré en standard avec quatre roues motrices.

Un ensemble tout-terrain XL pour les F-250 et F-350 ajoute des pneus tout-terrain de 33 pouces, un barrage d’air plus haut, un différentiel arrière à verrouillage électronique, des plaques de protection et de nouveaux tubes d’aération d’essieu pour le passage à gué. Un ensemble tout-terrain Tremor donne au Super Duty des éléments de style uniques, un relevage avant, un réglage de suspension différent, un essieu avant Dana avec un différentiel à glissement limité, des roues de 18 pouces avec des pneus tout-terrain de 35 pouces, un rock -mode de conduite rampante, régulateur de vitesse tout-terrain et assistance au virage sur sentier.

Ford affirme que 96 % des propriétaires de camionnettes lourdes remorquent avec leurs camions, et le nouveau Super Duty aura les meilleurs chiffres de remorquage et de charge utile de sa catégorie pour chaque type de remorque. Pour rendre le remorquage encore plus facile, Ford introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités sur le Super Duty 2023. Comme le F-150, le Super Duty dispose désormais d’une balance embarquée qui donne une lecture du poids en temps réel sur l’écran central. Un système de caméra de remorque à 360 degrés facilite les manœuvres, et le Super Duty reçoit une première caméra de l’industrie dans le bord d’attaque du hayon lorsqu’il est abaissé. Pro Trailer Assist reculera automatiquement le camion et l’alignera avec un attelage, et des capteurs de surveillance des angles morts peuvent être attachés à une remorque et fonctionner avec des configurations de 5e roue et de col de cygne.

Les autres caractéristiques comprennent un régulateur de vitesse adaptatif avec stop-and-go et centrage de voie, un freinage d’urgence automatique avant et arrière et des capteurs de stationnement. Peut-être le plus utile de tous est le système de navigation, qui tracera des itinéraires en fonction du poids et des dimensions de la remorque pour éviter les dangers et les routes étroites.

Le prix du nouveau Super Duty sera annoncé plus près de sa date de mise en vente au début de 2023, mais ne vous attendez pas à ce qu’il s’éloigne trop du prix de départ actuel du camion d’environ 40 000 $. Le Super Duty continuera d’être construit dans les usines Ford de Louisville, Kentucky, et d’Avon Lake, Ohio.