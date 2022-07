Le Ford F-150 Raptor R 2023 utilise le V8 de la Shelby GT500 pour produire 700 chevaux

Nous savons depuis un moment que Ford sortait le F-150 Raptor R, une version plus hardcore du Raptor déjà sauvage. Maintenant, c’est ici, et nous avons enfin toutes les spécifications juteuses que vous recherchez.

Ford a dévoilé lundi le F-150 Raptor R 2023. Sous le capot se trouve un V8 suralimenté de 5,2 litres que Ford a utilisé pour la première fois sur la Mustang Shelby GT500. Dans ce camion, il produit une puissance de 700 chevaux et un couple de 640 livres-pied correctement ridicules. C’est seulement 2 chevaux et 10 lb-pi sous le Ram 1500 TRX.

Bien sûr, un Mustang V8 fonctionnerait dans un F-150 sans beaucoup de changements, mais Ford a légèrement révisé le moteur du Raptor R pour une utilisation dans un camion tout-terrain. Le constructeur automobile a peaufiné le compresseur et remplacé sa poulie pour augmenter le couple à bas et moyen régimes, qui est la plage de fonctionnement que Ford dit que les clients utilisent le plus souvent. Une transmission automatique à 10 vitesses est de série, fournissant de la puissance aux quatre roues, et Ford a renforcé le convertisseur de couple pour mieux fournir cette puissance quand et où elle est nécessaire. Ford n’a pas donné de temps de 0 à 60, mais il doit être assez proche du temps de 4,5 secondes du TRX.

Ford aurait pu simplement gifler un V8 sous le capot et l’appeler un jour, mais le Raptor R doit avoir la durabilité pour en faire sortir la morve absolue. Un carter d’huile plus grand permettra au camion de gérer les niveaux sans se soucier de la famine d’huile, tandis qu’une admission plus grande et un nouveau refroidisseur d’huile devraient aider à empêcher les gaz et les liquides de devenir trop chauds. Le Raptor R récupère également un nouvel essieu avant, un arbre de transmission en aluminium plus grand, ainsi qu’un système d’échappement actif avec des silencieux traversants et des soupapes qui modifient la note d’échappement en fonction du mode du véhicule.

Étant donné que le Raptor consiste à traverser le désert aussi vite que possible, la suspension du Raptor R est à la hauteur de cette tâche. Les amortisseurs Fox Live Valve se cachent derrière ces panneaux de carrosserie en gâteau de boeuf, et combinés à des ressorts hélicoïdaux massifs, le Raptor R offre 13 pouces de débattement de roue à l’avant et 14.1 pouces à l’arrière. La garde au sol standard est impressionnante de 13,1 pouces et ses pneus tout-terrain standard de 37 pouces devraient offrir une bonne adhérence lorsque l’asphalte disparaît.

Gué



L’esthétique standard du Raptor est déjà assez robuste, mais il y a toujours place à l’amélioration. Sur le Raptor R, Ford a augmenté la taille du dôme du capot d’environ 1 pouce pour une meilleure extraction de l’air. La calandre, les pare-chocs et les élargisseurs d’ailes sont peints en noir, tandis que les badges R orange ornent la calandre, le dôme motorisé et le hayon. Il y a aussi un graphisme unique sur les ailes arrière.

À l’intérieur, on retrouve de série des sièges Recaro recouverts de cuir noir et de suède Alcantara. La fibre de carbone ajoute un peu de dynamisme et un tissage unique l’empêche d’avoir l’air ennuyeux. Un écran tactile de 12 pouces exécutant le système d’infodivertissement Sync 4 de Ford est standard, et il comprend Apple CarPlay, Android Auto et des mises à jour en direct.

Le Ford Raptor R 2023 entrera en production dans le Michigan à la fin de 2022. Cependant, si vous avez hâte d’obtenir l’un de ces camions, les carnets de commandes sont déjà ouverts, alors faites appel à votre concessionnaire. Le prix est toujours à déterminer, mais pour le contexte, un F-150 Raptor 2022 (moins le R) commence à un peu moins de 72 000 $, ce qui équivaut à peu près à un TRX.