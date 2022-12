Le Ford F-150 Lightning électrique nommé camion de l’année par MotorTrend

DETROIT – L’électrique Gué Mardi, le F-150 Lightning a été nommé camion de l’année 2023 par MotorTrend, surpassant les pick-up traditionnels équipés de moteurs à combustion interne de Moteurs généraux , Stellantide et Moteur Toyota .

Le titre prestigieux et le prix “Golden Caliper” qui l’accompagne sont très recherchés chaque année par les constructeurs automobiles du monde entier. Ils sont utilisés pour promouvoir les véhicules dans la publicité et sont considérés comme une validation par un tiers d’un nouveau véhicule.

Le F-150 Lightning est un produit essentiel pour Ford Motor et l’industrie automobile américaine. Il s’agit de la première camionnette électrique grand public destinée aux acheteurs grand public et largement considérée comme un test d’adoption généralisée des véhicules électriques. La série F, qui comprend les versions électriques et traditionnelles du camion, est également le véhicule le plus vendu aux États-Unis depuis des décennies.

MotorTrend a noté la performance globale, la sécurité et l’importance du Lightning pour attirer les acheteurs de camionnettes traditionnels parmi les raisons de la reconnaissance.

“Alors que certains véhicules changent le monde en étant radicalement différents, d’autres, comme le Ford F-150 Lightning, le changent en étant différents là où ça compte et familiers là où ça aide”, a déclaré MotorTrend dans un communiqué de presse.

C’est la deuxième année consécutive qu’un camion tout électrique remporte ce prix, après le Rivian R1T il y a un an. Mais c’est le premier véhicule électrique à recevoir le soutien unanime des juges, a déclaré MotorTrend.

Les autres finalistes pour le camion de l’année de MotorTrend étaient le Chevrolet Silverado 1500 2022, le GMC Sierra 1500 2022, le Ram 2500 2023 et le Toyota Tundra 2022.

Le camion de l’année de MotorTrend fait suite à la publication nommant la Genesis G90 sa voiture de l’année 2023 et la Hyundai Ioniq 5 électrique comme son SUV 2023 de l’année.