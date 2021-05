Le Ford F-150 Lightning 2022 annonce l’entrée d’EV au cœur du marché américain

Ford Motor Co. a parié de plusieurs milliards de dollars que la foudre frappera deux fois au même endroit mercredi soir en révélant une version entièrement électrique du véhicule le plus vendu aux États-Unis, le pick-up F-150, sur un immense mur extérieur d’écrans vidéo à siège de la société à Dearborn.

Le 2022 F-150 Lightning vise à conduire les véhicules électriques au cœur du marché automobile américain, menant la prochaine révolution des transports de la même manière que l’entreprise l’a fait il y a plus d’un siècle lorsque le Model T a mis le monde sur roues en tant que première automobile. un travailleur moyen pouvait se permettre et utiliser tous les jours.

Avec des prix commençant à 39745 $ et le type de caractéristiques et de capacités qui ont fait du véhicule le plus vendu du F-150 America pendant 44 ans, le F-150 Lightning a été conçu pour faire tout ce que les propriétaires de camionnettes attendent – plus de nouveaux avantages que seul un véhicule électrique peut offrir. livrer.

La plupart des véhicules électriques précédents étaient des véhicules de petite taille, presque expérimentaux, ou des modèles spécialisés coûteux. Le F-150 Lightning annonce l’entrée de la technologie EV au cœur du marché automobile américain.

Le pick-up est la pierre angulaire de l’investissement de 22 milliards de dollars de Ford dans les véhicules électriques qui a commencé avec le SUV sportif Mustang Mach-E l’année dernière. Les ventes de foudre devraient débuter au printemps prochain.

«Ford sait ce que veulent les propriétaires de camionnettes», a déclaré Stephanie Brinley, analyste senior chez IHS Markit. « Ce n’est que le début de ce que sera le F-150 électrique. »

Caractéristiques disponibles du Ford F-150 Lightning 2022

4 roues motrices permanentes de série

563 chevaux, 775 lb-pi de couple

Portée de 300 ou 230 milles

Compartiment de rangement avant de 400 litres

11 prises de courant

Capacité d’alimenter les chantiers ou les maisons

Capacité de remorquage de 10000 livres

Charge utile de 2000 livres

Un F-150 en premier, un EV en second

La structure de base, la carrosserie et le train de roulement du F-150 Lightning sont uniques, mais Ford a testé le camion électrique selon les mêmes normes de durabilité et de capacité que le F-150 conventionnel. Le Lightning sera construit dans le complexe d’assemblage historique de Ford, qui fabrique également le F-150 régulier, à quelques kilomètres du siège social de la société à Dearborn. Tous les Lightnings auront des cabines équipage à quatre portes.

Le Lightning promet d’être puissant et rapide. Deux moteurs électriques – un monté sur chaque essieu – fournissent une transmission intégrale qui fournira avec précision la puissance à n’importe quelle roue pour le remorquage et les conditions hors route difficiles.

Les moteurs développent 563 chevaux et 775 livres-pied de couple.

Ford revendique une berline sport au milieu de 4 secondes, un temps de 0 à 100 km / h, en plus de la capacité de remorquer jusqu’à 10000 livres et de transporter une charge utile allant jusqu’à 2000 livres dans la cabine et le lit cinq places.

En plus du stationnement automatisé, le Lightning peut automatiquement reculer sur une remorque, libérant ainsi le conducteur de tout le travail, à l’exception de la sécurisation de l’attelage.

Le système de transmission intégrale permanent de série du Lightning comprend des modes normal, tout-terrain, de remorquage et de sport. Le soubassement utilise des boucliers métalliques sur toute la longueur pour protéger les moteurs et la batterie lithium-ion, tous situés dans les rails du cadre du Lightning.

La suspension arrière est indépendante, une première pour le F-150 qui devrait conduire à une conduite nettement plus douce.

Look dramatique, superbe nouveau compartiment de rangement

La carrosserie élégante est unique à l’EV, mais l’intérieur reprend l’espace et les caractéristiques clés attendues par les propriétaires de F-150.

Les changements extérieurs les plus évidents incluent les phares et les feux arrière à DEL et les barres lumineuses sur toute la largeur du capot et du hayon. Le corps est neuf et élégant. Les roues aérodynamiques de 22 pouces complètent ce style.

Au lieu d’un moteur à combustion interne, ou ICE, une centrale électrique, il y a un grand coffre avant – ou «frunk» – avec 400 litres ou environ 14 pieds cubes d’espace, y compris un petit compartiment sous le plancher vidangeable. Suffisamment grand pour deux sacs de golf standard, il peut supporter jusqu’à 400 livres et dispose de quatre prises de courant et de deux chargeurs USB pour fournir jusqu’à 2,4 kilowatts de puissance.

Les lumières LED montées dans le capot éclairent l’espace de chargement afin qu’il soit facile de trouver du matériel la nuit.

La grille noire fait partie du capot, donnant au compartiment une ouverture basse pour un chargement et un déchargement faciles.

La cabine cinq passagers conserve la plupart des caractéristiques et des commandes du grand changement intérieur, ainsi que l’ajout d’un grand écran tactile de 15,5 pouces pour les modèles haut de gamme. Il est dans l’orientation verticale, de style tablette, contrairement à l’orientation horizontale et paysage de l’ICE F-150.

La plupart de l’intérieur sera familier aux propriétaires de F-150. Cela sert deux objectifs. Il préserve des fonctionnalités populaires comme un levier de vitesses qui disparaît dans la console pour créer un espace de travail plat et convivial pour les ordinateurs portables tout en permettant aux clients professionnels de faire les mêmes choses dans un Lightning qu’ils font déjà dans les ICE F-150.

L’intérieur de la boîte de chargement est identique, une décision consciente pour permettre aux entreprises qui utilisent l’ICE F-150 d’adopter l’éclairage sans avoir à se procurer de nouvelles boîtes à outils et d’autres équipements coûteux.

Le hayon conserve également des caractéristiques populaires comme une marche pour un accès facile et une règle pour mesurer les travaux.

«Nous ne sommes pas ici pour fabriquer un camion électrique pour quelques-uns – Ford s’est engagé à en construire un qui résout les vrais problèmes pour de vraies personnes», a déclaré Kumar Galhotra, président de Ford pour les Amériques et les marchés internationaux.

Un véhicule électrique pour alimenter votre maison ou votre entreprise

La batterie du Lightning peut faire fonctionner plusieurs lumières et outils sur un chantier et alimenter la camionnette pour un trajet aller-retour de 130 km pour fonctionner pendant environ trois jours, a déclaré Ford. Il a également assez de puissance pour faire fonctionner une maison pendant plusieurs jours en cas de panne de courant.

Une mise à jour qui devrait être disponible après le début des ventes permettra même aux propriétaires de recharger le Lightning à la maison pendant les heures creuses des tarifs électriques de fin de soirée et d’utiliser cette énergie pour faire fonctionner leur maison à un coût inférieur le lendemain.

Les prises de courant dans le lit peuvent fournir jusqu’à 7,2 kilowatts de puissance en plus des 2,4 kW des prises avant pour 9,6 kW de puissance totale.

«Ford a clairement à l’esprit les flottes commerciales et gouvernementales», a déclaré Michelle Krebs, analyste exécutive chez Autotrader. «Pensez aux utilitaires. De plus, le paquet d’infrastructure du président (Joe) Biden appelle à l’électrification de la flotte fédérale – qui est énorme – avec des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis.

En fait, Biden a fait l’éloge du F-150 Lightning et de ce que les véhicules électriques peuvent faire pour l’emploi, la compétitivité américaine et la fabrication lors d’une visite à l’usine Rouge à Dearborn mardi.

Le F-150 Lighting est le premier pick-up EV à révéler autant de détails sur les prix, les fonctionnalités et les capacités, mais plusieurs autres pourraient être mis en vente en 2022, y compris le camion décalé Tesla Cyber, les modèles haut de gamme de Rivian et Bollinger – et le F-150 rival, le Chevrolet Silverado.

Le regard avancé de Ford sur le Lightning a volé cette ronde de la bataille publicitaire, mais il reste à voir quelle entreprise trouvera la bonne combinaison de prix et de fonctionnalités, et combien d’acheteurs et d’entreprises américains sont prêts pour un pick-up électrique. Beaucoup dépendra également des informations que Ford n’a pas encore révélées, y compris les temps de charge à différentes tensions.

«Nous ne savons pas grand-chose sur le marché du pick-up EV», a déclaré Krebs. « Quelle est sa taille? S’agit-il d’acheteurs de camions traditionnels ou de personnes qui n’ont jamais acheté de camion auparavant mais qui sont maintenant intéressées par le fait que l’électricité soit une option?

«À qui ces acheteurs achèteront-ils – un constructeur de camions traditionnel, avec des décennies d’expertise dans la fabrication de camions, ou un parvenu comme Tesla, Rivian, etc.?»