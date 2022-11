Le forage de gaz naturel en Afrique au centre de la COP27

Les photos du chancelier allemand Olaf Scholz serrant la main du président sénégalais Macky Sall ce printemps offrent un contraste saisissant avec les scènes vues cette semaine lors de la conférence sur le climat COP27.

En mai, Scholz fait le tour des pays africains y compris le Sénégal, le Niger et l’Afrique du Sud, à la recherche de partenaires désireux de forer du gaz naturel pour l’exportation pour tenter de contrer une crise énergétique européenne déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. C’est une proposition que le gouvernement de Sall avance.

Désormais, l’Allemagne est faire les gros titres pour s’être joint à d’autres nations fonds d’aide le retrait de 8,5 milliards de dollars du charbon en Afrique du Sud. Pendant ce temps, Sall a été un ardent défenseur lors de la conférence en Égypte, exigeant que les dirigeants occidentaux proposent davantage de financements pour l’adaptation au climat.

REGARDER | Les pays en développement ajoutent une compensation climatique aux négociations de la COP27 : La compensation climatique ajoutée aux négociations de la COP27 Les pays en développement ont ajouté avec succès une indemnisation pour les dommages climatiques passés aux négociations de la COP27, suite à l’annonce selon laquelle il est désormais très peu probable de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré.

Des réserves de gaz naturel ont été découvertes dans un certain nombre de pays du continent africain et les dirigeants ont été confrontés à la question de savoir s’ils devaient essayer de capitaliser sur la récente flambée de la demande – une question qui a beaucoup retenu l’attention lors de la COP27.

Sall a été pressé sur cette apparente contradiction lors de la conférence et a déclaré que le développement des ressources permettra une plus grande prospérité économique dans son pays.

« Soyons clairs, nous sommes favorables à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais nous, Africains, ne pouvons pas accepter que nos intérêts vitaux soient ignorés », a-t-il déclaré mardi.

Ceux qui plaident pour l’expansion continue des ressources en gaz naturel l’ont qualifié de “carburant de transition”, car il a un impact sur les émissions inférieur à celui du pétrole ou du charbon. Mais les défenseurs du climat disent que c’est du greenwashing et un stratagème qui maintiendra les nations africaines coincées dans les mêmes pièges de développement du passé.

“Cela a été justifié en disant que cela apportera du développement à l’Afrique”, a déclaré Lorraine Chiponda, co-responsable du groupe de défense Don’t Gas Africa.

“Et encore une fois, comme nous le savons tous, l’Afrique a été touchée de manière disproportionnée par les catastrophes climatiques. Nous avons très peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre et nous souffrons le plus.”

Les négociations sur le climat ont toujours été recouvertes de débats sur la manière « équitable » de faire avancer les pays en développement.

Ces pays ne sont pas responsables des émissions qui ont conduit à la crise climatique, mais on leur demande maintenant de limiter leurs émissions comme jamais les pays occidentaux ne l’ont fait.

C’est pourquoi Sall et bien d’autres soutiennent que les dirigeants africains sont sur une base morale solide pour choisir les opportunités de développement économique pour leurs pays.

Ceux qui s’opposent à un tel développement citent fréquemment quatre raisons fondamentales pour lesquelles les nations africaines ne devraient pas investir dans le gaz naturel.

La vapeur quitte une tour de refroidissement de la centrale électrique au gaz de Lichterfelde à Berlin, en Allemagne, le 30 mars. Les dirigeants européens se tournent vers l’Afrique pour plus de gaz naturel alors que l’UE tente de remplacer les exportations russes alors que la guerre en Ukraine se poursuit. (Michael Sohn/Associated Press)

Le réchauffement affecte l’Afrique de manière disproportionnée

L’ampleur de l’expansion des infrastructures de gaz naturel sape complètement tout espoir d’atteindre les objectifs climatiques, et manquer ces objectifs nuira de manière disproportionnée aux Africains.

« Limiter le réchauffement à 1,5 °C signifie que la consommation totale de gaz doit diminuer », a déclaré Bill Hare, scientifique principal chez Climate Action Tracker, une organisation d’analyse indépendante qui suit les progrès de l’action climatique.

“Mais le problème est que le pipeline d’installations de GNL en construction, approuvées et proposées est énorme. [Natural gas production] devrait diminuer d’ici 2030, mais devrait en fait augmenter de plus de 200 % par rapport aux niveaux récents d’ici là. »

Le prix du réchauffement climatique est élevé et les nations africaines n’ont pas à chercher bien loin pour en voir les effets, car la Corne de l’Afrique souffre actuellement d’une sécheresse historique qui menace de famine 22 millions de personnes .

Des jeunes filles tirent des récipients d’eau alors qu’elles retournent dans leurs huttes depuis un puits du village de Lomoputh, dans le nord du Kenya, en mai. Les responsables de l’ONU affirment que les conditions de sécheresse dans la Corne de l’Afrique ont entraîné une grave urgence humanitaire induite par le climat. (Brian Inganga/Associated Press)

La demande et les prix ne resteront pas élevés

La flambée des prix de cette année sur les marchés du gaz naturel qui rend ces investissements si souhaitables est probablement inconstante, selon de multiples analyses.

Hare explique que cette soi-disant ruée vers le gaz par les nations européennes a en fait dépassé les limites et entraînera probablement une surabondance alors que les approvisionnements augmentent d’environ cinq fois la quantité exportée par la Russie avant la guerre.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré dans le dernier rapport annuel Perspectives énergétiques mondiales que les « turbulences extraordinaires » sur les marchés de l’énergie sont les plus importantes lorsqu’il s’agit de gaz naturel.

Les modèles utilisés par le projet de l’AIE indiquent que la demande de gaz naturel plafonnera cette décennie en raison de l’abandon mondial des combustibles fossiles.

Mauvaise stratégie d’investissement

Lors de l’examen de tout investissement potentiel, un gouvernement examinera la période de temps qu’il faut pour récupérer l’argent qu’il a coûté pour construire le projet.

Mais à mesure que les pays s’éloignent des sources d’énergie non renouvelables, il existe un risque croissant que le retour sur investissement des combustibles fossiles ne se produise jamais et que les infrastructures deviennent sous-utilisées ou obsolètes avant la fin de leur vie économique, un concept appelé actifs échoués.

Si les prix chutent et que la demande plafonne, il est possible que ces investissements ne rapportent jamais, d’autant plus qu’il faudra encore plusieurs années avant qu’ils ne soient opérationnels.

Une carte, publiée dans un rapport de la Fondation africaine pour le climat, illustre quels pays africains sont des producteurs de gaz naturel existants (jaune) et lesquels sont des producteurs de gaz émergents (bleu). (Le gaz naturel en Afrique dans le contexte d’une transition énergétique mondiale à faible émission de carbone/The African Climate Foundation)

Reuters a rapporté que Projet de gaz naturel proposé par le Sénégal ne devrait pas être opérationnel avant 2024 ou 2025, et son coût est estimé à 5 milliards de dollars américains. Un projet de pipeline nigérian est estimé à coûter le double .

La Fondation africaine pour le climat a fait craindre que ces investissements ne rapportent pas.

Le risque est suffisamment important pour que de nombreuses banques commerciales et d’investissement aient cessé de financer de nouveaux projets gaziers, y compris la plus grande banque nationale du Royaume-Uni, Lloyds et la Banque européenne d’investissement .

Répétition des injustices historiques

En plus des raisons économiques ou climatiques pour ne pas s’orienter vers le gaz, Chiponda, avec Don’t Gas Africa, note également que cela permettrait aux injustices historiques de se répéter.

“Quand nous voyons des pays d’Europe venir en Afrique pour exploiter du gaz afin de résoudre une crise à court terme qui sévit en Europe, cela montre que leur agenda pour le gaz est un agenda néocolonial”, a-t-elle déclaré lundi.

“Il s’agit d’un programme politique d’exploitation qui vise à continuer à extraire des ressources du peuple africain”.

Sur cette photo du 13 janvier 2013, des soldats montent la garde lors d’une visite médiatique dans une usine à gaz à Ain Amenas organisée par les autorités algériennes. Les recherches suggèrent que si les pays africains tirent des avantages économiques de l’exportation de pétrole et de gaz, ils connaissent également une augmentation des cas de conflit, des revenus de redistribution inégaux et une pollution environnementale importante. (Associated Press/photo d’archives)

Des chercheurs de l’Université Adekunle Ajasin du Nigéria regardé l’histoire des investissements pétroliers fabriqués dans les pays africains tout au long du XIXe siècle.

Bien qu’ils aient constaté que les pays exportateurs de pétrole bénéficiaient des avantages économiques du développement des ressources, ils ont également constaté une augmentation des cas de conflit, une redistribution inégale des revenus et une pollution environnementale importante.

Des signaux indiquant que ces projets ne sont pas dans le meilleur intérêt du peuple africain commencent déjà à apparaître.

L’AIE a signalé que la crise énergétique actuelle crée le plus grand transfert de richesse des consommateurs vers les producteurs jamais vu sur le marché du gaz naturel.

L’augmentation des coûts entraîne, pour la première fois en une décennie, un déclin de l’accès aux systèmes électriques modernes, avec 75 millions de personnes dans le monde qui risquent de perdre l’accès, selon l’analyse de l’AIE.

Pendant ce temps, les pays européens désireux d’obtenir des forages dans le sol s’emparent également actuellement du gaz naturel loin des pays en voie de développement pour éviter les coupures de courant à la maison cet hiver, selon les analystes de l’énergie.

Lors de la conférence COP27 cette semaine, interrogé sur la perspective d’une capacité accrue de gaz naturel en Afrique, le militant pour le climat et ancien vice-président américain Al Gore a exhorté les dirigeants africains à ne pas adhérer.

“Nous devons voir la soi-disant ruée vers le gaz pour ce qu’elle est vraiment : une ruée vers un pont vers nulle part, laissant les pays du monde confrontés au chaos climatique et à des milliards d’actifs bloqués.”