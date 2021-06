Le For the People Act était voué à l’échec dès le départ. Puis Joe Manchin l’a officialisé.

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a torpillé dimanche le grand projet de loi sur les droits de vote des démocrates, annonçant dans un éditorial qu’il voterait contre la loi For the People ce mois-ci. Ce n’est guère une surprise – le projet de loi était déjà voué à l’échec par l’obstruction du Sénat – mais l’opposition de Manchin signifie qu’il lui manquera même 50 voix dans la chambre, et coupe à genoux la pression des militants pour que les démocrates abolissent l’obstruction afin de passer le facture.

Les progressistes sont furieux. De nombreux libéraux soutiennent maintenant que la loi For the People (souvent appelée «HR 1» ou «S 1», sa numérotation dans chaque chambre) est la législation cruciale et incontournable qui sauverait le pays de la menace que représente le Parti républicain. pose à la démocratie – si seulement les démocrates pouvaient avoir le courage de le faire passer.

« Nous vivons peut-être un bref interrègne avant que la démocratie américaine ne soit étranglée pendant une génération », a récemment écrit Michelle Goldberg, chroniqueuse du New York Times. « Deux sénateurs démocrates, Kyrsten Sinema et Joe Manchin, pourraient nous sauver en se joignant à leurs collègues pour briser l’obstruction systématique et adopter une nouvelle législation sur le droit de vote. Mais ils préfèrent ne pas le faire.

Pourtant, même si le projet de loi apporterait des modifications importantes s’il devenait loi, il serait loin de répondre à cette norme. La réalité est qu’il existe actuellement trois menaces distinctes auxquelles la démocratie américaine est confrontée, et la loi For the People s’attaque au plus à une et demi d’entre elles.

Pourtant, le projet de loi, aussi imparfait qu’il soit, serait mieux que rien. Et, malgré les espoirs déclarés de Manchin pour un accord bipartite plus limité, rien n’est ce que nous obtiendrons probablement maintenant.

Les trois menaces à la démocratie

Depuis que l’ancien président Donald Trump a tenté d’annuler les résultats des élections de 2020 et que divers États contrôlés par le GOP ont par la suite adopté de nouvelles lois restreignant le vote, les commentateurs traditionnels et progressistes se sont beaucoup concentrés sur la façon dont le Parti républicain est une menace pour la démocratie.

Mais une grande partie de ce commentaire a tendance à amalgamer des problèmes disparates qui auraient des solutions politiques différentes. Nous pouvons diviser les menaces à la démocratie en trois catégories :

1) Accès au vote: Les républicains ont adopté diverses lois d’État pour tenter de rendre plus difficile le vote d’un plus grand nombre de personnes. Ici, les démocrates pensent que le principal problème est la suppression des électeurs (ou le manque d’accès aux électeurs) au niveau de l’État, avec ses impacts ciblant délibérément les électeurs non blancs.

2) Biais structurels: De nombreuses caractéristiques du système électoral américain semblent actuellement donner aux républicains une forte chance de gagner les élections sans obtenir la majorité des électeurs. Cela inclut le gerrymandering à la Chambre des représentants des États-Unis et dans les législatures des États, mais aussi le parti pris du Sénat envers les électeurs ruraux et le Collège électoral.

3) En fait renverser les résultats: C’était le principal problème à la fin de l’année dernière, alors que Trump tentait d’influencer les fonctionnaires et les membres du Congrès au niveau de l’État pour en faire le vainqueur à la place de Biden, sous de faux prétextes. Trump a échoué, mais de nombreux démocrates craignent que lui ou un autre républicain puisse avoir plus de succès en 2024.

La loi Pour le peuple s’attaquerait au n° 1 (accès au vote). Il s’adresserait à une partie limitée du n°2 (juste la maison gerrymandered). Et cela laisserait le n ° 3 (renversement des résultats) fondamentalement sans réponse.

Ce que le projet de loi ferait et ne ferait pas face à ces menaces

L’accès au vote est l’endroit où le For the People Act apporterait les plus grands changements. Pour toutes les élections fédérales, il faudrait l’inscription automatique des électeurs, l’inscription le jour même et au moins deux semaines de vote anticipé, rétablir le droit de vote à tous les criminels qui ont terminé leur peine d’incarcération, permettre aux électeurs inscrits sans pièce d’identité de soumettre une déclaration écrite sous serment à la place, et tenter de limiter les purges des listes électorales.

C’est un gros problème car ce serait une norme nationale pour l’accès au vote aux élections fédérales, contrecarrant les lois de suppression de vote au niveau des États. Certains analystes quantitatifs pensent que les effets partisans des lois sur la restriction des votes sont surestimés et que ces lois n’affectent tout simplement pas suffisamment la participation pour faire basculer les élections les plus proches. Mais bien sûr, faciliter le vote des gens peut être une bonne chose même si cela ne change pas les résultats des élections.

En ce qui concerne les biais structurels, l’effet à court terme du projet de loi créerait de nouvelles normes pour ce qui serait considéré comme un gerrymandering partisan illégal de la Chambre des représentants. Si les législatures des États produisent des cartes qui violent ces normes, leurs opposants peuvent poursuivre – et l’affaire sera renvoyée aux juges fédéraux pour régler. Certains critiques, tels que Matt Yglesias, ont fait valoir que ces normes seraient en deçà de ce qui est nécessaire et que des réformes proportionnelles seraient préférables.

Un point plus important, cependant, est que de nombreux autres biais structurels de la démocratie américaine resteraient en place même si le projet de loi était adopté. Le maigre GOP du Sénat est intact – aucun nouvel État à tendance démocrate ne serait ajouté à partir de ce projet de loi. Le Collège électoral est intact (vous avez besoin d’un amendement constitutionnel pour changer cela). Et les législatures des États resteraient libres de gerrymander. Certains de ces problèmes sont carrément impossibles à résoudre dans un projet de loi comme celui-ci, mais le fait est que de nombreux biais structurels pro-GOP subsisteraient même s’il devenait loi.

Enfin, le For the People Act est particulièrement faible sur toute tentative visant à résoudre le problème des tentatives politiques de renverser les résultats électoraux légitimes – le principal risque pour la démocratie qui semblait si périlleuse en 2020. C’est parce que le projet de loi a été en grande partie rédigé avant que cette crise n’ait lieu. . Pourtant, le comité de rédaction du New York Times souligne que le projet de loi ne parvient pas à « répondre à certaines des menaces les plus claires pour la démocratie, en particulier la perspective que les représentants de l’État cherchent à renverser la volonté des électeurs ».

Le résultat le plus probable ici est : rien ne passe

Ainsi, la loi pour le peuple a été surestimée. Il n’est tout simplement pas vrai que ce projet de loi aurait sauvé la démocratie américaine – il aurait apporté des changements utiles tout en laissant de nombreux sujets plus difficiles sans traitement.

Il convient également de garder à l’esprit que son adoption aurait nécessité une âpre bataille partisane, y compris une modification des règles du Sénat. Lorsque j’ai interviewé Manchin pour un profil en avril, il m’a dit que c’était son principal problème dans le projet de loi, en disant: « Comment diable pourriez-vous, avec la tension que nous avons en ce moment, permettre à un projet de loi de restructurer le vote de l’Amérique sur une ligne partisane ?

Les progressistes ont souligné en réponse que les républicains des États avaient restructuré avec bonheur le vote selon des lignes partisanes, et que Trump et ses partisans essayaient toujours de mettre en doute les résultats de 2020 avec des « audits » ridicules.

Mais la principale crainte de Manchin était sa crainte que l’action démocrate nationale ne radicalise encore plus les républicains. Il m’a dit que 20 à 25 % du public ne faisait déjà pas confiance au système, et qu’une refonte de la ligne de parti « garantirait » que ce nombre augmenterait, conduisant à plus « d’anarchie » comme celle du Capitole le 6 janvier.

C’est pourquoi Manchin s’est lancé dans cette quête d’une réforme du vote bipartite. Il a réitéré son soutien à l’élargissement d’un projet de loi distinct, le John Lewis Voting Rights Advancement Act, dans une idée que mon collègue Ian Millhiser a louée. Pourtant, actuellement, il n’a qu’un seul républicain à bord : la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK). Il aurait besoin de 10 sénateurs républicains pour l’adopter.

Cela semble peu probable sur un sujet désormais aussi chargé et aussi fréquemment soumis à la démagogie de Trump, que les droits de vote. Et cette polarisation est le plus gros problème ici. Il y a eu des doutes sans fin sur la façon dont un projet de loi alternatif aurait pu mieux gagner les votes républicains. Mais tant que le seuil de 60 voix de l’obstruction systématique est en place, tout projet de loi est probablement voué à l’échec, sauf peut-être un projet tellement édulcoré qu’il n’apporterait rien de notable.