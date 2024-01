Le footballeur Kadyn Proctor a sauvé samedi les fans de basket-ball Hawkeye

Le plaqueur offensif de l’Iowa Kadyn Proctor au Carver-Hawkeye Arena samedi (Mike Hlas/The Gazette)



IOWA CITY – Dans l’ensemble, samedi a été une journée gagnante pour l’athlétisme des Iowa Hawkeyes.

Kadyn Proctor, un joueur de ligne offensive de 6 pieds 7 pouces et 360 livres de Des Moines et Southeast Polk High, a vérifié les spéculations des trois jours précédents et a annoncé qu’il était transféré de l’Alabama vers l’Iowa.

Un gros gain pour les Hawkeyes, c’est le moins qu’on puisse dire. Proctor a commencé les 14 matchs du Crimson Tide en première année, le dernier match étant une demi-finale des séries éliminatoires nationales. Il était une première équipe Lauréat de première année All-SEC.

Oui, il semblerait que l’Iowa serait en mesure de faire bon usage de Proctor, qui a renversé son engagement envers les Hawkeyes l’année dernière pour suivre le Tide.

Avec un ancien quart-arrière des séries éliminatoires en Cade McNamara et un tacle en séries éliminatoires en Proctor, et une défense pleine de vétérans talentueux, il suffira peut-être du bon coordinateur offensif pour faire de l’Iowa une menace en séries éliminatoires maintenant que 12 équipes se lancent dans cette fête. l’année prochaine au lieu de seulement quatre.

Qui pourrait être cet OC ? Alors que janvier approche février, la réponse est plus trouble que jamais.

Proctor était au Carver-Hawkeye Arena samedi après-midi pour regarder le n°2 Purdue battre l’Iowa en basket-ball masculin, 84-70. Ce n’était donc pas une journée parfaite à River City. Proctor est arrivé à l’arène vêtu du cramoisi de l’Alabama, ou peut-être qu’il était juste rouge. Il y avait un logo Air Jordan, pas le script A de l’Alabama.

Pourtant, le rouge vif permettait à Proctor de se démarquer dans la foule autant que sa taille. Cependant, il s’est rapidement fondu dans la foule d’une manière ou d’une autre. Il a dit qu’il avait acheté le maillot de football noir de l’Iowa dans lequel il avait changé.

Un autre très grand homme n’était pas aussi gentil avec Hawkeye World. Zach Edey, 7 pieds 4 pouces et 300 livres de Purdue, a fait son apparition d’adieu à Carver sans gentillesse.

Edey avait 30 points et 18 rebonds et ressemblait, eh bien, à un très, très grand homme talentueux. Et, avec la connaissance de la façon d’utiliser sa taille et sa longueur contre des hommes de taille normale des grandes universités.

Vous pouvez vous plaindre des fautes qu’Edey n’a pas reçues ou que les Hawkeyes l’ont fait, mais les Chaudronniers ne perdaient pas ce match et Edey n’était pas dominé.

Le classement du Big Ten indique que Purdue occupe la deuxième place, à un demi-match du Wisconsin à 6-2. Mais les Boilers sont les meilleurs de la ligue et le prouveront sur 20 matchs.

Owen Freeman, étudiant de première année 6-10 de l’Iowa, a été une révélation jusqu’à présent cette saison, bien plus raffiné que ce à quoi on pourrait s’attendre pour un joueur de poste recrue. Faisant face à un désavantage de 6 pouces en hauteur contre Edey en plus des compétences du Canadien, Freeman a bloqué deux tirs et a appris de dures leçons.

Il y a eu des jours meilleurs pour le rookie, et il y en aura bien d’autres. L’entraîneur de Purdue, Matt Painter, qui a été le Big Man Whisperer du basket-ball universitaire au cours des dernières années, aime ce qu’il a vu de Freeman, six fois Big Ten Freshman of the Week.

“Il a une combinaison de taille et d’athlétisme”, a déclaré Painter. « Il peut bouger. Parfois, les gars qui peuvent bouger n’en ont pas la force. Il a les deux.

«Maintenant, il doit construire là où il peut diriger ce ballon depuis le poste le plus élevé, il peut tirer depuis le périmètre. Parce qu’il a d’autres trucs. Il a les intangibles. Son esprit de compétition est élevé. Et c’est parfois ce qu’on ne voit pas dans un grand.

« Regardez combien de fois il a été l’étudiant de première année de la semaine. C’est un joueur très productif. Maintenant, il doit faire ce saut et être un gars du type toutes conférences. Il a la capacité de le faire.

Edey quitte enfin le Big Ten après cette saison. Pendant ce temps, le football Hawkeye et le basket-ball masculin devraient avoir de grands mecs à savourer en 2024 et 2025.

