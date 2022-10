Le footballeur John Fashanu confirmé comme deuxième étoile de Dancing On Ice

Le FOOTBALLEUR John Fashanu est le deuxième nom de Dancing On Ice de cette année.

Le joueur de 60 ans sera sur la glace aux côtés de Patsy Palmer, qui a été annoncée hier.

AP : Association de la presse

Parlant de sa participation, il a déclaré : « Je suis tellement excité de faire partie de Dancing on Ice ! Je ne pense pas que cela surprendra les gens que je sois très compétitif – je suis définitivement là pour gagner.

“Et c’est peut-être l’une des choses les plus effrayantes pour lesquelles je me sois inscrit, mais je ne pourrais pas être plus prêt pour le défi!”

Tout au long de sa carrière de footballeur en tant qu’avant-centre, qui s’est étendue de 1978 à 1995, John a fait partie d’une équipe de Wimbledon connue à l’époque comme “le gang fou”.

Il a également joué pour Norwich City, Miramar Rangers, Lincoln City, Crystal Palace, Millwall et Aston Villa.

Il a présenté Gladiators, il n’est donc pas étranger aux soirées de week-end sur ITV et il a déjà essayé la télé-réalité – apparaissant sur I’m A Celebrity et Celebrity SAS dans le passé.

Hier, il a été révélé que Patsy participerait au spectacle présenté par Phillip Schofield et Holly Willoughby.

La légende d’EastEnders, 50 ans, est basée à Los Angeles et s’entraînera donc aux États-Unis plutôt que sur les patinoires du Royaume-Uni, avant de se rendre dans son pays natal pour les spectacles en direct.

Elle a déclaré : « Je voulais me mettre au défi, me remettre au travail et sortir de ma zone de confort. Je pensais que j’allais juste y aller.

« Cela semble très amusant et j’adore le patinage sur glace, mais je ne suis pas un patineur sur glace. On m’a déjà demandé de le faire, mais j’étais absolument terrifié.

“Le pacte que je me suis fait quand j’ai eu 50 ans, ce que j’ai fait cette année, c’est que je dois faire des choses pour me mettre au défi pour les deux prochaines années.

“Je ne veux pas rester coincé dans cette phase étrange de” ahh j’ai 50 ans “. C’est un âge tellement bizarre.

“C’est pour tous les quinquagénaires qui pensent qu’ils ne peuvent pas faire ça. En fait, j’ai très peur maintenant.

Dancing On Ice devrait revenir sur ITV et ITVX en 2023 avec 11 nouvelles célébrités qui relèveront le défi de patiner en direct chaque semaine dans le but d’impressionner à la fois le panel et les téléspectateurs à la maison.

Instagram

Patsy Palmer chaussera également ses patins[/caption]