Le footballeur Jim Brown est mort à 87 ans

CLEVELAND –

Jim Brown était pratiquement imparable dans tous les domaines.

Que ce soit sur le terrain, en tant que héros de cinéma hollywoodien ou défenseur des droits civiques, Brown était une force.

L’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL, Brown, qui a pris sa retraite au sommet de sa carrière de joueur pour continuer à jouer et est resté sous les projecteurs du public en tant qu’activiste – et en raison de transgressions hors terrain qui comprenaient des allégations de violence contre les femmes – est mort. Il avait 87 ans.

Une porte-parole de la famille de Brown a déclaré qu’il était décédé paisiblement dans sa maison de Los Angeles jeudi soir avec sa femme, Monique, à ses côtés.

« Pour le monde, il était un activiste, un acteur et une star du football », a écrit Monique Brown dans un post Instagram. « Pour notre famille, il était un mari, un père et un grand-père aimant. Nos cœurs sont brisés. »

L’une des premières superstars du football professionnel, Brown a été un boulet de démolition tout en menant la ligue en se précipitant pendant huit de ses neuf saisons avec les Browns de Cleveland. Il n’a jamais raté un match, jouant en 118 matchs de suite avant sa retraite soudaine en 1965 – après avoir été nommé joueur le plus utile.

Brown a mené les Browns à leur dernier championnat en 1964 avant de quitter le football à son apogée à 30 ans pour faire des films. Il est apparu dans plus de 30 films, dont « Any Given Sunday » et « The Dirty Dozen ».

Coureur puissant, rapide et endurant, l’arrivée de Brown a déclenché la popularité croissante du jeu à la télévision et il est resté une figure indomptable bien après la fin de ses jours de jeu.

Brown était également un champion des Noirs américains et a utilisé sa plate-forme et sa voix pour lutter pour l’égalité.

« J’espère que chaque athlète noir prendra le temps de se renseigner sur cet homme incroyable et sur ce qu’il a fait pour changer toutes nos vies », a déclaré la star de la NBA, LeBron James. « Nous nous appuyons tous sur tes épaules, Jim Brown. Si tu as grandi dans le nord-est de l’Ohio et que tu étais noir, Jim Brown était un Dieu. »

En juin 1967, Brown organisa « The Cleveland Summit », une réunion des meilleurs athlètes noirs du pays, dont Bill Russell et Lew Alcindor, qui devinrent plus tard Kareem Abdul-Jabbar, pour soutenir le combat du boxeur Muhammad Ali contre le service au Vietnam.

Plus tard, il a travaillé pour lutter contre la violence des gangs à Los Angeles et, en 1988, a fondé Amer-I-Can, un programme pour aider les jeunes et les ex-détenus défavorisés du centre-ville.

Sur le terrain, il n’y avait personne comme Brown, qui exploserait les plaqueurs potentiels, refusant de laisser un homme l’abattre avant de sprinter loin des secondeurs et des arrières défensifs. Il était également célèbre pour avoir utilisé un bras raide pour éliminer les défenseurs en plein champ ou les repousser comme s’ils étaient des poupées de chiffon.

En effet, Brown ne ressemblait à aucun dos avant lui, et certains pensent qu’il n’y a jamais eu de meilleur que le n ° 32 de Cleveland. À 6 pieds 2 pouces et 230 livres, il était implacable, se battait pour chaque mètre, entraînant plusieurs défenseurs ou trouvant des trous là où aucun ne semblait exister.

Après que Brown ait été plaqué, il se levait lentement et revenait encore plus lentement vers le caucus – puis dominait la défense lorsqu’il recevait à nouveau le ballon.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a présenté ses condoléances au nom de la ligue.

« Jim Brown était un athlète doué – l’un des joueurs les plus dominants à avoir foulé un terrain de sport – mais aussi une figure culturelle qui a contribué à promouvoir le changement », a déclaré Goodell. « Au cours de sa carrière de neuf ans dans la NFL, qui a coïncidé avec le mouvement des droits civiques ici chez lui, il est devenu un précurseur et un modèle pour les athlètes impliqués dans des initiatives sociales en dehors de leur sport. »

En dehors du terrain, Brown était une figure controversée et compliquée.

Alors qu’il avait un faible pour les personnes dans le besoin, il a également été arrêté une demi-douzaine de fois, principalement pour avoir frappé des femmes.

En juin 1999, la femme de Brown a appelé le 911, disant que Brown avait brisé sa voiture avec une pelle et menacé de la tuer. Au cours du procès, Monique Brown s’est rétractée. Jim Brown a été acquitté d’une accusation de menaces domestiques mais reconnu coupable de vandalisme. Un juge de Los Angeles a condamné Brown à six mois de prison pour avoir refusé de suivre des conseils sur la violence domestique.

Il a également rivalisé avec l’entraîneur des Browns Paul Brown et plus tard avec la direction de l’équipe, bien qu’il ait joué toute sa carrière à Cleveland.

À la fin de ses jours de jeu, Brown partit pour Hollywood et s’y installa finalement. Brown a informé l’entraîneur de Cleveland Blanton Collier de sa retraite alors que l’équipe était en camp d’entraînement et qu’il était sur le tournage de » The Dirty Dozen » en Angleterre.

Parmi ses films figuraient « 100 Rifles », « Mars Attacks! » « He Got Game » de Spike Lee, « Any Given Sunday » d’Oliver Stone et « I’m Gonna Git You Sucka », qui parodiaient le genre blaxploitation. En 2002, Brown a fait l’objet du documentaire HBO de Lee « Jim Brown: All-American ».

Ces dernières années, la relation de Brown avec les Brown était incohérente. Il a été conseiller du propriétaire Randy Lerner et a été embauché pour conseiller les jeunes joueurs de l’équipe. Cependant, en 2010, Brown s’est séparé de l’équipe après avoir vu son rôle réduit par le nouveau président de l’équipe, Mike Holmgren. Brown s’est senti offensé par la rétrogradation perçue – lorsque le club a dévoilé un « Ring of Honor » à l’intérieur de son stade du centre-ville, Brown n’a pas assisté à la cérémonie en signe de protestation.

Les Browns ont érigé une statue de Brown devant leur stade en 2016.

Brown n’a fait que quelques apparitions publiques ces dernières années. En février, il a assisté à la cérémonie des honneurs de la NFL lorsque la ligue a annoncé qu’elle avait renommé son titre de ligue au sol en The Jim Brown Award.

Brown a été huit fois All-Pro et est allé au Pro Bowl à chacune de ses neuf années dans la ligue. Lorsqu’il a pris sa retraite, il détenait les records de la ligue pour les verges (12 312) et les touchés (126).

« Il m’a dit: » Assurez-vous que lorsque quelqu’un vous attaque, il se souvient à quel point ça fait mal « , a déclaré l’ailier serré du Temple de la renommée John Mackey. « Il a vécu selon cette philosophie et j’ai toujours suivi ce conseil. »

Né le 17 février 1936 à St. Simons Island, en Géorgie, Brown était une star du multisport au lycée Manhasset à Long Island. Il a en moyenne 14,9 verges par course au football et a marqué une fois 55 points dans un match.

Une star de deux sports à Syracuse – certains disent qu’il est le meilleur joueur de crosse de l’histoire de la NCAA – Brown a enduré d’innombrables railleries racistes alors qu’il jouait dans l’école pratiquement entièrement blanche à l’époque. Pourtant, il était un All-American dans les deux sports et lettré en basket-ball.

Brown était le sixième choix au total du repêchage de 1957, rejoignant une équipe qui jouait régulièrement pour le titre. Il était la recrue offensive de l’année cette saison-là.

Courant derrière une ligne offensive avec les plaqués du Temple de la renommée Lou Groza et Mike McCormack, Brown a établi une marque de ligue avec 1 527 verges et a marqué 17 touchés en route vers le prix du joueur le plus remarquable de la ligue – un précurseur du MVP – en 1958. Au cours des trois saisons suivantes, il n’a jamais parcouru moins de 1 257 verges avant de terminer avec 996 en 1962.

Il a mené la NFL en se précipitant huit fois, gagnant un record en carrière de 1 863 verges en 1963. Il a en moyenne 104 verges par match, a marqué 106 touchés au sol et une moyenne étonnante de 5,2 verges par course. Un receveur dangereux également, Brown a terminé avec 262 attrapés pour 2 499 verges et 20 autres touchés.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises, et je dirai toujours, Jim Brown est le meilleur », a dit un jour le porteur de ballon du Hall of Fame Gale Sayers, « et il sera toujours le meilleur longtemps après que tous ses records auront été battus. »

Le numéro 32 de Brown a été retiré par les Browns en 1971, la même année où il est entré au Temple de la renommée. Mais il a rarement visité Cleveland dans les années 1970 et 1980. Lui et le propriétaire de Cleveland, Art Modell, étaient en désaccord sur sa retraite soudaine; les deux ont plus tard corrigé leurs différences et sont restés amis.

Brown a soutenu la décision de Modell de déplacer la franchise de Cleveland à Baltimore en 1995. C’était à la fois le reflet de sa loyauté envers Modell et un autre signe de sa farouche indépendance. Brown était l’un des rares anciens joueurs des Browns à ne pas être en colère contre Modell pour avoir déplacé l’équipe.

De nombreux joueurs modernes ne pouvaient pas apprécier Brown ou son impact sur les sports américains.

« Ils ont grandi à une autre époque », a déclaré l’ancien entraîneur des Browns, Romeo Crennel. « C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL et ce qu’il a pu accomplir à son époque était formidable. Je ne sais pas si quelqu’un pourrait faire ce qu’il a fait, la façon dont il l’a fait, dans les circonstances qu’il a dû opérer. et les choses qu’il a dû endurer.

« Et pour lui, c’est quelque chose que peu de gars sont capables d’apprécier non plus. »

Brown laisse dans le deuil sa femme et son fils, Aris; fille, Morgan, fils, Jim Jr .; fille, Kimberly; fils, Kévin ; fille, Shellee; et sa fille, Kim. Il a été précédé dans la mort par sa fille, Karen Ward.