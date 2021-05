Le footballeur israélien Eran Zahavi échange le drapeau palestinien de Paul Pogba et d’Amad Diallo avec celui d’Israël

Les athlètes utilisant le sport comme plate-forme pour mettre en évidence les problèmes politiques et sociétaux ne sont pas nouveaux, mais les réactions négatives et l’hostilité continuent à être criantes. Alors que beaucoup soutiennent que c’est une chose que les personnalités du sport utilisent leurs plateformes pour défendre des causes qui leur sont chères, cependant, d’autres divergent sur le fait que la politique et le sport ne doivent pas se mélanger.

Un de ces incidents récents a fait surface après que le duo Manchester United de Paul Pogba et Amad Diallo a montré mardi son soutien à la Palestine. Les deux stars de United ont montré leur soutien à la Palestine en portant le drapeau en tant que joueurs et entraîneurs dans un tour d’après-match autour d’Old Trafford après le match nul 1-1 contre Fulham lors de leur dernier match à domicile de la saison, le Miroir signalé.

Après le match, Pogba a même partagé une image de lui-même brandissant le drapeau palestinien sur Instagram. L’attaquant vedette a légendé la photo et a écrit: «Gardons notre monde en sécurité et à l’abri de la violence. Priez pour la Palestine. »

Cependant, l’attaquant israélien du PSV Eindhoven, Eran Zahavi, a fait quelque chose de similaire. Il a édité le message de Pogba en remplaçant le drapeau palestinien par celui d’Israël. L’international israélien a partagé la photo transformée sur ses histoires Instagram. « Merci les gars. Nous apprécions votre soutien dans le monde entier », a écrit l’attaquant du PSV à côté du message.

C’est le deuxième cas où l’attaquant vétéran a fait la même chose après la victoire finale de la FA Cup de Leicester City contre Chelsea ce week-end. Les stars de Leicester Wesley Fofana et Hamza Choudhury ont porté le drapeau palestinien autour de Wembley alors qu’ils célébraient la victoire de la FA Cup. Il a de nouveau partagé une photo montrant le drapeau israélien superposé à celui de la Palestine et a écrit: «Merci pour votre soutien».

Les deux réactions du footballeur surviennent après une recrudescence des tensions et une escalade de la violence entre Israël et la Palestine au cours des deux dernières semaines, la pire entre eux depuis 2014. Jusqu’à présent, la violence a coûté la vie à plus de 200 Palestiniens dont des femmes et des enfants, tandis que la partie israélienne a perdu près de 12 personnes, le Courrier quotidien signalé.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici