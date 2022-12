Le footballeur iranien Amir Nasr-Azadani fait partie des dizaines de personnes menacées d’exécution alors que l’Occident est distrait par Noël, craignent les supporters

CNN

La place Shahid Alikhani est une partie indescriptible de la ville iranienne historique d’Ispahan. Sa seule prétention à l’importance est la grande entrée de l’une des principales stations de métro de la ville.

Mais maintenant, c’est devenu un lieu de pèlerinage pour les supporters du célèbre footballeur iranien Amir Nasr-Azadani qui craignent que le jeune homme ne soit exécuté sur la place, où une plate-forme d’exécution a été installée, a déclaré un témoin proche de Nasr-Azadani à L’Iran a déclaré à CNN.

Des familles iraniennes terrifiées pensent que tandis que le monde occidental est préoccupé par les célébrations de Noël, une vague d’exécutions dans le pays est imminente suite aux récentes manifestations qui ont balayé le pays suite à la mort en septembre de Mahsa Amini, une jeune femme détenue par la moralité notoire de l’Iran. police pour avoir été accusée d’avoir porté son hijab de manière inappropriée.

En collaboration avec le groupe d’activistes 1500Tasvir, CNN a vérifié des documents, des vidéos, des témoignages et des déclarations à l’intérieur du pays qui suggèrent qu’au moins 43 personnes, dont Nasr-Azadani, pourraient faire face à une exécution imminente.

Les autorités ont déjà exécuté au moins deux personnes en lien avec les manifestations en Iran le mois dernier, dont l’une a été pendue publiquement.

Les témoignages de témoins et les documents officiels, examinés par CNN et 1500Tasvir, fournissent des preuves qui suggèrent un processus judiciaire précipité en Iran ; des accusations pouvant entraîner la peine de mort, souvent prononcées en une seule séance.

Nasr-Azadani est accusé d’avoir participé au meurtre de trois agents de sécurité, dont deux membres volontaires de la milice Basij, lors de manifestations à Ispahan le 16 novembre, a rapporté la semaine dernière le média d’État iranien IRNA.

Selon les médias officiels, le juge en chef de la ville, Asadullah Jafari, a déclaré que Nasr-Azadani avait été accusé de Baghi – ou d’émeute contre les autorités. Selon le code pénal iranien, la peine est passible de la peine de mort.

Depuis lors, un témoin de son arrestation a déclaré qu’il espérait que Nasr-Azadani serait libéré, mais qu’il se rendait néanmoins quotidiennement sur la place Shahid Alikhani pour voir si les autorités se présenteraient avec le footballeur et l’exécuteraient sur l’échafaud. “Depuis le jour où il a été arrêté, les autorités nous ont dit qu’il serait libéré d’ici la fin de la semaine”, a déclaré le témoin à CNN.

Puis l’information s’est tarie. Quelques semaines plus tard, le témoin, qui est proche de Nasr-Azadani, affirme que les autorités leur ont dit que le jeune homme de 26 ans pourrait être pendu sur la place Shahid Alikhani.

“La pensée qu’ils pourraient l’exécuter n’importe quel jour est vraiment très difficile pour nous… et les nouvelles quotidiennes que nous entendons sans cesse sont inquiétantes.”

La famille de Nasr-Azadani n’était initialement pas au courant de la raison de son arrestation, a déclaré le témoin à CNN, et les responsables n’ont pas partagé d’informations sur son état. Ses proches ont également été avertis de “garder le silence” sur son cas s’ils voulaient le voir libéré plus tôt, a déclaré le témoin à CNN.

La semaine dernière, le tribunal a déclaré avoir obtenu “une vidéo et une documentation suffisante prouvant qu’il [Nasr-Azadani] fait partie d’un groupe armé » et que le footballeur avait avoué ses crimes, ont rapporté les médias officiels IRNA.

Des enquêtes antérieures de CNN ont révélé que des prisonniers avaient été soumis à la torture et à des agressions sexuelles. Des groupes de défense des droits de l’homme affirment que des « aveux » entachés de torture ont été utilisés contre les accusés dans des procès fictifs.

Les responsables iraniens ont néanmoins défendu les procès. Ces derniers jours, un député iranien a déclaré qu’il pensait que les personnes impliquées dans les troubles actuels devaient être exécutées dans les 5 à 10 jours suivant leur arrestation. CNN n’a reçu aucune réponse officielle des responsables iraniens à sa demande de commentaires.

Un autre homme, Majid Kazemi, a également été accusé d’avoir participé au meurtre de trois membres des forces de sécurité à Ispahan, indique le document obtenu par CNN et 1500Tasvir. Kazemi a dit aux autres qu’il avait été contraint d’avouer son implication dans des actes criminels lors de son interrogatoire.

“Il n’a avoué avoir fait aucune des choses dont il était accusé, et ils l’ont donc sévèrement battu”, a déclaré une source proche de Kazemi à CNN.

Un prisonnier libéré de l’établissement où Majid est détenu a déclaré à la source que son bras, sa jambe et son nez étaient cassés.

L’audience de Majid devrait avoir lieu pendant la période des fêtes, a déclaré la source à CNN.

“Cela coïncidera avec un moment où la communauté internationale observera ces jours saints, et le régime de la République islamique profitera d’être retiré des regards attentifs du monde.

“Je crains vraiment qu’ils n’exécutent Majid.”

Dans un enregistrement de l’intérieur d’une prison de Téhéran, le détenu Sahand Noor Mahammadzade raconte comment il a été contraint aux aveux.

« Le juge qui était là m’a dit de dire que je ne proteste pas (objection) et m’a donné trois pages que j’ai signées, alors qu’ils ne m’ont même pas permis d’en lire aucune.

« La deuxième fois qu’ils m’ont emmené pour un interrogatoire, mes accusations avaient complètement changé. Cette deuxième accusation portée contre moi contenait le terme « moharabe ».

« Ils m’ont dit d’aller dans le bureau du procureur et en entrant, il a dit : ‘C’est évident sur son visage. Exécutez celui-ci !”

Dans un document photographié à la hâte de l’intérieur du tribunal régional d’Ispahan obtenu et vérifié par 1500Tasvir et CNN, il est révélé qu’au moins 10 personnes à Ispahan ont également été accusées de Moharabe (une guerre contre Dieu), répandant la corruption sur Terre et d’autres accusations – toutes qui sont passibles de la peine de mort.

L’accusation, introduite après la révolution de 1979, est régulièrement imposée à des personnes accusées d’avoir commis des actes contre le gouvernement.

Plusieurs autres témoignages et documents officiels envoyés par des familles, et authentifiés conjointement par CNN et 1500Tasvir, brossent un tableau qui montre à quel point le régime iranien précipite le processus judiciaire.

Les familles et les militants affirment que seuls les avocats commis d’office sont autorisés à représenter les accusés qui se voient également refuser le droit de faire appel.

Et si l’accusation est portée, le code pénal iranien stipule qu’ils pourraient être condamnés à mort en une seule séance – bien qu’ils ne soient pas exécutés immédiatement et que la plupart des condamnations fassent l’objet d’un appel.

Soheil Jahangiri est l’un des Iraniens à recevoir une telle peine. Des membres de sa famille ont déclaré à CNN qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles de lui depuis plus d’un mois. Ils disent que les autorités n’ont pas permis à Jahangiri d’avoir un avocat indépendant.

« Les autorités judiciaires ont fait allusion à deux chefs d’accusation : Baghi et Moharabe. Soheil pourrait faire face à l’une ou l’autre de ces accusations passibles de la peine de mort », a déclaré un membre de la famille.

« Nous avons très peur qu’avec le début des vacances de Noël et une diminution de la pression politique sur le gouvernement, les exécutions reprennent, et je pense que la vie de Soheil et celle de nombreux prisonniers politiques sont en danger.

« Nous ne voulons pas voir nos enfants exécutés pendant que les médias se taisent », ont-ils ajouté.

CNN a vérifié que des dizaines d’autres – dont certains adolescents – font face à des accusations similaires en lien avec les manifestations et risquent d’être exécutées.

Au tribunal régional du Khuzestan, à l’ouest d’Ispahan, CNN a confirmé – en collaboration avec 1500Tasvir – par le biais de documents judiciaires que 23 personnes ont été inculpées de crimes passibles de la peine de mort.

À Karaj, près de Téhéran, CNN et 1500Tasvir ont confirmé que cinq autres Iraniens risquaient d’être exécutés. Parmi eux se trouve le champion de karaté irano-kurde de 21 ans Mohammad Mehdi Karami, dont les parents ont également rendu public leur plaidoyer.

“S’il vous plaît, je vous prie de bien vouloir retirer l’ordre d’exécution du dossier de mon fils”, déclare son père dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Dans des messages partagés avec CNN, sa famille affirme que Karami n’a pas seulement été condamné à mort, il a été torturé en prison.

Dans un autre message partagé avec CNN, ils ont déclaré que malgré ses mauvais traitements présumés, Karami était de bonne humeur mais “physiquement endommagé” après avoir subi des tortures.

Pour ceux qui attendent d’être exécutés, l’attente derrière les barreaux peut être insupportable. Cette semaine encore, le rappeur irano-kurde de 27 ans Saman Yasin a tenté de se suicider pendant sa détention.

Dans son dernier clip, Yasin a rappé sur l’inégalité et l’oppression en Iran, en chantant « ils m’ont violemment fermé la gorge. Ils ont interdit la beauté. Ils m’ont renversé comme un animal. Je ne me contente pas du silence.

Il y a deux jours à peine, Yasin a tenté de mettre fin à ses jours, après avoir enduré pendant des semaines les dures conditions de détention dans le nord de l’Iran, ont déclaré des sources de la prison à CNN.

CNN a vérifié qu’au moins 43 détenus risquaient d’être exécutés. Les déclarations des responsables iraniens et des médias iraniens examinés par CNN et 1500Tasvir mentionnent les noms des personnes accusées et montrent que le nombre réel est peut-être aussi élevé que 100. Cependant, de nombreuses familles avaient trop peur pour nous parler directement. confirmer les noms mentionnés dans les médias.

Alors que l’année approche de sa fin amère, pour de nombreux Iraniens, leurs appels désespérés persistent.

Dans une vidéo rendue publique et partagée avec CNN, la mère des frères Farzad et Farhad Tahazade, âgés de 23 et 24 ans, a envoyé ce message au monde :

« Veuillez entendre les appels à l’aide de mes fils. Mes fils sont jeunes et ils ont des enfants qui attendent leur libération. Veuillez les sauvegarder. Pour l’amour de Dieu, sauvez mes fils.

En Iran, une femme se met en grand danger en dénonçant publiquement les autorités au nom de ses enfants. Mais c’est un risque que de nombreux parents estiment n’avoir d’autre choix que de prendre.