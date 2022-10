Le footballeur indien Suhail Bhat entre dans la liste mondiale des jeunes talents

The Guardian a publié sa liste des 60 jeunes les plus talentueux nés en 2005. La liste comprend des joueurs en herbe de puissances traditionnelles du football comme le Brésil, l’Allemagne, l’Italie et la France.

Cependant, un nom a agréablement surpris de nombreux fans et experts. Suhail Bhat de l’Inde a fait son entrée sur la liste convoitée. Le joueur de 17 ans originaire du Cachemire est l’un des talents les plus brillants du football indien.

Bhat joue actuellement pour Indian Arrows et a impressionné par ses prouesses en matière de buts.

Plein de confiance en soi, Bhat a excellé à tous les niveaux jusqu’à présent, notamment en marquant lors de ses débuts en moins de 16 ans pour l’Inde contre les Émirats arabes unis en 2021.

Les experts le soutiennent déjà pour succéder au prolifique Sunil Chhetri.

La liste du Guardian comprend également un autre jeune prometteur de 17 ans, Travis Patterson.

Le jeune footballeur a joué pour l’équipe des moins de 21 ans d’Aston Villa à l’âge de 15 ans. Patterson a également représenté l’Angleterre des moins de 17 ans et s’est entraîné avec la première équipe de Villa la saison dernière.

Les experts de la Premier League soutiennent Patterson pour réussir en raison de sa polyvalence et de ses compétences techniques.

Jusqu’à cinq joueurs de Serie A et un de Serie C ont été inclus dans la liste. Cela est principalement dû au fait que les clubs européens les plus importants comme Manchester United ont leurs propres programmes de développement des jeunes.

De plus en plus de jeunes talentueux font leur entrée dans leurs équipes premières et cela augmentera probablement dans les années à venir, car les clubs se concentrent davantage sur le développement des jeunes. Plusieurs exemples étayent cet argument.

Zidane Iqbal et Alejandro Garnacho sont désormais tous deux reconnus comme des joueurs marginaux de la première équipe plutôt que comme des espoirs de l’équipe de jeunes. Fabio Miretti à la Juventus est un autre joueur qui a réussi sa transition dans l’équipe senior des Bianconeri.

