Le footballeur indien Jeje Lalpekhlua patrouillant la rivière dans l’État d’origine pour prévenir la surpêche

Loin du terrain de football, l’attaquant de l’équipe indienne Jeje Lalpekhlua patrouille sur une longue portion de la rivière Tuichang dans son Mizoram natal pour empêcher la «surpêche» et aider à maintenir les moyens de subsistance des pêcheurs locaux. La rivière Tuichang a récemment créé beaucoup de buzz en raison de la surpêche , obligeant les locaux à garder un œil sur lui en permanence, parmi lesquels les Blue Tigers et l’attaquant du SC East Bengal.

Le footballeur, avec un certain nombre de jeunes de son village – Model Veng Hnahthial – a formé un groupe qui travaille jour et nuit pour aider à préserver l’écosystème de la rivière qui coule à proximité de leurs maisons. «La surpêche a considérablement réduit le nombre de poissons dans la rivière Tuichang au fil des ans. Cela s’est avéré être un gros problème, même pour les pêcheurs locaux, qui dépendent de la rivière pour leur subsistance », a déclaré Jeje à the-aiff.com.

Les habitants de Model Veng ont identifié un tronçon de 500 m le long des rives du Tuichang, où les poissons auraient leur frayère, où ils ont mis en place une patrouille de 24 heures, en effectuant différents quarts de travail, pour éviter la surpêche. «Au cours de l’année dernière, nous nous sommes tous relayés pour patrouiller ce tronçon pour nous assurer que personne ne pêchait dans cette zone. Il est très important pour nous de laisser le poisson tranquille, du moins dans les zones de frai. Juste avec ce petit pas, nous voyons déjà les résultats », a déclaré Jeje.

«Il y a tellement de poissons dans la rivière maintenant – les pêcheurs locaux disent qu’ils n’en ont pas vu autant dans la rivière depuis des années. «Les gars du village ont vraiment travaillé dur pour que cela se produise. Ils ont tous effectué des quarts de travail rotatifs 24 heures sur 24 pour garder un œil sur les rives du fleuve. J’ai également aidé chaque fois que je suis allé en ville « , a-t-il poursuivi. » Bien sûr, ce n’est pas toujours possible pendant la saison où nous devons passer cinq mois dans la bio-bulle du Hero ISL. » Jeje et les autres hommes ont été en contact permanent avec les autorités gouvernementales locales qui ont également soutenu et soutenu leurs activités de conservation.

«Nous avons été en contact avec le Département des forêts du Mizoram. S’il y a des problèmes, nous les informons. Eux aussi nous apportent leur soutien « , a déclaré Jeje. » Il y a une zone de pêche pas très loin des parties où nous avons installé notre patrouille. Mais comme ce n’est pas exactement une zone de frai, cela n’a pas eu autant d’effet. » Jeje estime qu’il est important de garder à l’esprit l’intérêt de chacun lorsqu’il s’agit de protéger l’environnement. «Ce n’est pas seulement un problème pour Mizoram. L’épuisement des ressources est un problème auquel le monde entier est actuellement confronté. Le monde se réchauffe et d’autres créatures sont affectées. «Nous, les humains, avons créé ce problème, et c’est nous qui devons le corriger. Les poissons sont de précieuses ressources alimentaires pour beaucoup. Nous devons donc être sélectifs dans notre pêche.

«Ce sont de très petites étapes, mais elles ne sont pas très difficiles. Si nous pouvons continuer, un monde sera un bien meilleur endroit pour vivre après 7 à 8 ans. « .

