Le footballeur Gavin Stokes décède dans un accident de voiture d’horreur à Glasgow alors que sa famille rend hommage à son “papa incroyable”

Un footballeur écossais décédé dans un horrible accident de voiture sur une route très fréquentée de Glasgow a été nommé par les flics.

Gavin Stokes, qui a joué pour Dundee United et Alloa Athletic, est décédé après que son véhicule a perdu le contrôle et a quitté la route vers 1 h 10 ce matin.

Gavin Stokes est mort après un horrible accident de voiture Crédit : Police Ecosse

L’incident s’est produit près de Dumbarton Road

L’incident s’est produit au rond-point de Thornwood près de Dumbarton Road à Glasgow.

Malheureusement, le trentenaire a été déclaré mort sur les lieux.

Sa famille lui a rendu hommage en tant que fils bien-aimé, père incroyable, frère, oncle et ami.

L’une des activités préférées de Gavin était de passer du temps avec son fils Freddie, qu’il a élevé avec sa partenaire Lauren.

Pendant son temps en tant que footballeur, Gavin a joué pour Dundee United, Kilbirnie, Maryhill Juniors, Irvine Meadow, Alloa Athletic et l’équipe internationale d’Écosse.

Et on se souvient d’avoir marqué l’un des buts les plus rapides jamais enregistrés au monde en 2,1 secondes pour Maryhill contre Clydebank.

Il est devenu une sensation sur Internet et a même atteint Sky Sports News pour son but spectaculaire sur la ligne médiane.

Gavin était également un électricien qualifié.

Dans un hommage à Police Scotland, la famille de Gavin a écrit: “Il était la vie et l’âme de la fête.

“L’une des choses les plus importantes dans la vie de Gavin était d’être avec son fils Freddie. Gavin et sa partenaire, Lauren, l’ont élevé pour qu’il soit le meilleur garçon de tous les temps.

“Freddie était tout le monde de Gavin et passer du temps avec lui était sa chose préférée à faire.

“Gavin aimait aussi très chèrement sa mère Alice, son père Edward, sa sœur Shannon, son frère Garry et sa nièce Isla et il nous manquera beaucoup.

“Gavin était un électricien qualifié et était très passionné par sa carrière.

“Il était un grand footballeur dans sa jeunesse et on se souvient d’avoir marqué l’un des buts les plus rapides jamais enregistrés au monde en 2,1 secondes.

“Gavin a joué avec divers clubs de football à son époque, Dundee United, Kilbirnie, Maryhill Juniors, Irvine Meadow, Alloa Athletic, Dundee United et l’équipe internationale d’Écosse, pour n’en nommer que quelques-uns.”

Le sergent Paul Mellis a déclaré: «Nos pensées vont à la famille et aux amis de l’homme décédé à la suite de cet accident.

“Notre enquête est en cours et j’invite tous les témoins qui n’ont pas encore parlé à la police à nous contacter.

“Je souhaiterais également obtenir une caméra de tableau de bord des automobilistes qui roulaient sur cette route au moment de l’accident. Les informations peuvent être transmises au 101 avec le numéro de référence 0221 du 8 octobre.”

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5300