Le footballeur français Mendy signe à Lorient après l’acquittement d’un procès sexuel

Benjamin Mendy a signé pour le club français de Lorient mercredi après que l’ancien défenseur de Manchester City et de la France a été acquitté lors d’un procès pour délits sexuels en Angleterre la semaine dernière.

« Lorient est heureux d’annoncer aujourd’hui la signature d’un contrat de deux ans avec l’arrière gauche international français Benjamin Mendy », a déclaré le club de Ligue 1 dans un communiqué.

Mendy, 29 ans, a été innocenté des délits sexuels la semaine dernière, mettant fin à une procédure judiciaire de trois ans.

Le joueur, qui aurait été condamné à une longue peine de prison s’il avait été reconnu coupable, avait déjà été innocenté en janvier de six chefs de viol et d’un d’agression sexuelle à l’issue d’un procès de six mois.

Mais les jurés de ce procès n’avaient pas été en mesure de parvenir à un verdict sur deux autres chefs d’accusation, déclenchant le nouveau procès qui s’est terminé la semaine dernière.

Mendy, dont le contrat avec les champions d’Angleterre et d’Europe de Manchester City a expiré fin juin, avait nié toutes les accusations portées contre lui.

L’éloignement de la Premier League après ses procès semblait inévitable, même sa propre équipe juridique disant aux jurés que « sa vie, telle qu’il la savait, est terminée, dans le football au Royaume-Uni ».

Lorient, 10e derrière le champion du Paris Saint-Germain en Ligue 1 la saison dernière, a déclaré que sa nouvelle recrue commencerait l’entraînement à partir de mercredi après avoir passé un examen médical.

« Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la Premier League sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco, vient renforcer l’effectif lorientais pour cette nouvelle saison. Bienvenue Benjamin », a ajouté Lorient.

Temps de jeu limité

Son arrivée chez les vainqueurs de la Coupe de France 2002 intervient près de deux ans après son dernier match pour Manchester City.

Vendredi dernier, à Chester Crown Court, dans le nord-ouest de l’Angleterre, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 s’est effondré après que des verdicts de non-culpabilité ont été prononcés pour un chef de viol et un pour agression sexuelle.

Mendy, une signature record pour un défenseur lorsqu’il a déménagé à Manchester City du club français de Monaco en 2017, a joué 75 fois pour City.

Mais son temps sur le terrain a été limité par des blessures et une perte de forme.

La dernière de ses 10 sélections pour la France est survenue en novembre 2019, après que le défenseur ait remporté la Coupe du monde avec les Bleus en 2018 en Russie.

Les essais signifiaient qu’il avait raté le triplé de Manchester City la saison dernière de la Premier League anglaise, de la FA Cup et de la Ligue des champions.

Lorient, qui affrontera Bournemouth en amical le 5 août, entame sa campagne de Ligue 1 2023-34 contre le champion du PSG le 13 août.

