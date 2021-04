Le footballeur écossais Cox RETIRE À LA MI-TEMPS après que son capitaine rival l’ait «  incité à l’échec d’une tentative de suicide  »

David Cox, qui a commencé comme remplaçant d’Albion Rovers, s’est tourné vers les médias sociaux à la suite de l’incident qui l’a vu quitter le football.

Dans un discours personnel et sincère sur Facebook, il a accusé le capitaine de Stenhousemuir, Jonathan Tiffoney, de l’avoir critiqué à la mi-temps lors de l’affrontement de jeudi à Ochilview.

« La seconde mi-temps ne fait que commencer: Albion Rovers et Stenhousemuir. J’ai quitté le stade, » Confirma Cox.

David Cox de @albionrovers après avoir été victime d’abus lors d’un match concernant ses problèmes de santé mentale, personne ne devrait en être victime pendant un match pic.twitter.com/KnNizj46P1 – Stuart Mac (@ottleti) 29 avril 2021

« Je ne jouais pas ce soir, j’étais sur le banc, l’un des garçons de l’équipe Stenny … nous faisions un petit va-et-vient sur le banc et ils se sont penchés sur ma santé mentale. .. m’a dit que j’aurais dû le faire correctement la première fois, » Cox a expliqué, en référence à sa tentative de suicide.

« Alors je me suis promis la prochaine fois que ça arriverait que je sortirais du parc. De toute évidence, je ne jouais pas [but]… J’en ai fini avec le football. Complètement, » il a juré.

«Certaines personnes pourraient ne pas penser que c’est un gros problème, j’en ai marre de l’écouter.

«Ne soyez pas assez payé pour ça et ils m’auraient mis dans le parc, j’aurais probablement brisé les jambes du garçon délibérément,» il admit.

« J’ai essayé d’en parler aux arbitres, [but] ils ne voulaient pas savoir parce qu’ils ne l’avaient pas entendu », Cox a révélé.

Solidarité avec David Cox d’Albion Rovers, j’espère qu’il obtiendra le soutien dont il a besoin au lendemain de cette soirée. C’est une honte que quelqu’un pense qu’il est tout à fait acceptable de dire cela à une personne, et extrêmement décourageant d’entendre que ce n’est pas le premier incident de ce genre. – Jonny Sharples (@JonnyGabriel) 29 avril 2021

« La même merde dont nous parlons tout le temps, nous parlons de racisme et des problèmes personnels qui sont soulevés dans le football, mais si ce n’est pas entendu par les officiels ou quoi que ce soit, ils ne peuvent rien y faire » Cox a dit de la futilité perçue des délinquants traduits en justice.

«Alors je vais faire quelque chose à ce sujet et pour moi, c’est quitter le jeu. J’en ai fini avec ça.

«Parce que je continue à jouer et que je vais battre quelqu’un sur le parc, ce qui me fera être le mauvais.

« Une fois qu’il a été interpellé, il savait ce qu’il avait dit et il a essayé de le nier, » Cox a revendiqué Tiffoney.

Sur le dos des rovers, le dessus dit tout, la prévention du suicide, la justice pour David Cox❤️🇲🇰 pic.twitter.com/x5rnfHrxpq – Eunan🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ E__1917) 29 avril 2021

« Rien n’est fait à ce sujet, rien ne va faire à ce sujet. Le football est plein de merde avec les choses qu’ils disent et cela va continuer à se produire.

« Alors, oui, j’ai fini. Accrocher les bottes pour de bon. Je viens juste de partir là-bas, je suis parti au milieu du match. Je ne le fais pas, » signa Cox.

Nous sommes aux côtés de David Cox. L’incident impardonnable survenu lors du match de ce soir ne doit pas être minimisé. David, vous avez tout chez Albion Rovers et le soutien inconditionnel du football écossais. #MentalHealthMatters – Albion Rovers FC (@albionrovers) 29 avril 2021

Dans un communiqué, le club de Cox, Albion, a soutenu l’accusation avec un porte-parole disant: «La santé, la sécurité et le bien-être de toutes les personnes associées à Albion Rovers sont d’une importance capitale pour nous.

« Le football est un endroit pour tous et nous pensons qu’il doit être apprécié sans crainte, favoritisme ou préjugé.

« Nous sommes au courant d’un incident présumé survenu lors de ce match en soirée et avons été en contact avec David Cox pour offrir notre soutien et notre soutien inconditionnels », a-t-il ajouté, tout en modifiant ses profils sur les réseaux sociaux pour montrer sa solidarité avec leur désormais ancienne star.

Le club référera un incident lors du match de ce soir à la FA écossaise pour une enquête complète. https://t.co/bQnm5ICRK0 – Stenhousemuir FC (@StenhousemuirFC) 29 avril 2021

Contraints de répondre à la fureur, les rivaux d’Albion lors de la victoire 1-0 à l’extérieur ont déclaré qu’ils étaient au courant « une altercation verbale qui a eu lieu entre les joueurs ».

« Nous avons parlé aux joueurs impliqués, David Cox d’Albion Rovers et Jonathan Tiffoney de Stenhousemuir, » le club a confirmé.

«Les deux joueurs affirment que des commentaires sérieux et totalement inappropriés ont été faits pendant le match et qui ont des implications sur le bien-être des joueurs et la santé mentale.

«Bien que nous acceptions que des choses puissent être dites pendant un match, nous pensons que les allégations sont suffisamment sérieuses pour mériter une enquête plus détaillée.

« Nous ferons donc référence à la FA écossaise et travaillerons avec eux et nos collègues d’Albion Rovers pour enquêter sur l’incident », Conclut Stenhousemuir.