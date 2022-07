Le footballeur coupable de “la pire erreur de tous les temps” (VIDEO)

William Akio a en quelque sorte refusé à son coéquipier du Valor FC un certain but

William Akio ne sera pas une figure populaire à l’entraînement au Valor FC lundi matin après avoir bizarrement refusé à sa propre équipe un certain but après avoir dégagé un tir au but hors de la ligne lors d’un match contre ses rivaux HFX Wanderers.

Les scores étaient bloqués à 0-0 juste après le quart d’heure quand Alessandro Riggi a poussé le ballon devant le gardien de but de HFX.

Mais alors que le ballon filait vers le filet, Akio a sprinté vers le but et a saboté le ballon vers la ligne de touche au dernier moment possible.

Son interjection errante a suscité des regards de dérision de la part de ses coéquipiers alors qu’ils tentaient de traiter ce qui venait de se passer, tandis qu’Akio a immédiatement remontré à l’arbitre que le ballon avait franchi la ligne avant sa décision de le faire exploser vers le stand.

Toujours méfiant d’être trop absolu, mais… je pense en fait que c’est le pire raté de tous les temps.pic.twitter.com/aqUwF1KEPQ – Adam Hurrey (@FootballCliches) 10 juillet 2022

Cependant, les rediffusions ultérieures ont semblé montrer qu’Akio avait effectivement réussi à empêcher le but d’être marqué par la plus mince des marges.

L’incident a semblé confondre tous ceux qui en ont été témoins, les deux équipes et l’arbitre ayant d’abord eu du mal à comprendre ce qu’ils venaient de voir – un éminent écrivain de football l’appelant “le pire raté de tous les temps.”

Les joueurs de HFX Wanderers cherchaient à jouer, tandis que les coéquipiers du Valor FC d’Akio tentaient de marquer le but – mais l’arbitre semblait être l’homme le plus sûr sur le terrain et signalait que ce n’était pas un but.

L’équipe de commentateurs, qui a été aussi surprise que quiconque, a suggéré qu’Akio avait tenté de faire exploser le ballon au fond du filet – mais qu’il avait mal gonflé ses lignes et n’avait réussi qu’à devenir une figure de ridicule virale en ligne.

Il a également été suggéré que le joueur avait pensé que le ballon franchissait la ligne et le faisait exploser pour célébrer – bien que prématurément.

Sans surprise, Akio a ensuite été retiré du match – mais ses rougissements ont été sauvés par son coéquipier Moses Dyer, qui a marqué un vainqueur tardif pour assurer une victoire 1-0 à Valour.

Mais soyez sûr que ses coéquipiers ne le laisseront pas oublier de sitôt ce moment de folie.