Le footballeur brésilien David Luiz est désormais l’ambassadeur de la marque BC.GAME

BC.JEU a annoncé que David Luiz, footballeur professionnel brésilien de l’équipe Flamengo, est devenu l’ambassadeur officiel de sa marque. En tant qu’ambassadeur de la marque du crypto-casino, Luiz collaborera régulièrement avec BC.GAME pour aider à promouvoir la plateforme de casino et s’engager avec sa communauté via les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion en direct.

David Luiz en tant qu’ambassadeur de marque pour BC.GAME

David LuizL’association de BC.GAME n’aidera pas seulement le crypto-casino à gagner en visibilité. En tant qu’ambassadeur de BC.GAME et l’un des joueurs de football les plus éminents du Brésil, il peut connecter la communauté du football brésilien à la plate-forme de crypto-casino et développer la base de joueurs de la marque au Brésil.

David s’engagera et se connectera principalement avec la communauté des casinos cryptographiques par le biais d’activités sur les réseaux sociaux. Il se connectera également avec de nombreux joueurs et fans via Twitch, une plateforme de streaming interactive conçue pour les jeux et le divertissement.

David a partagé, “Je suis très très heureux de m’associer à BC.GAME et très excité pour la collaboration à venir.”

Opportunité de croissance de BC.GAME

Le Brésil a connu une augmentation du nombre de joueurs participant aux casinos en ligne, beaucoup choisissant de jouer dans les casinos cryptographiques pour leur excellente accessibilité et la sécurité offerte. BC.GAME a également récemment inclus les paris sportifs dans son portefeuille de jeux, qui se trouve également être l’une des formes de jeux de hasard les plus populaires au Brésil.

Le partenariat est une excellente opportunité pour BC.GAME de pénétrer le marché brésilien et d’atteindre plus de publics à mesure qu’il se développe. Avec l’entrée de BC.GAME sur la scène brésilienne des casinos et des paris sportifs, les fans de football brésiliens et les amateurs de paris sportifs auront plus d’opportunités de participer à des événements sportifs et de casino virtuels. Cela comprend l’accueil de plus grandes opportunités de paris sportifs pour des événements sportifs très attendus comme la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Coco, l’emblème de BC.GAME, a déclaré : “Le Brésil a dominé 2022 en ce qui concerne l’innovation technologique et le cadre réglementaire pour les crypto-monnaies et l’iGaming. BC.GAME y contribue fièrement depuis l’ouverture des portes. Nous sommes très heureux d’aborder 2023 avec cette annonce de notre partenariat avec David Luiz. Nos efforts combinés contribueront à maintenir cette tendance, le Brésil étant au centre des avancées technologiques et de l’adoption massive de la cryptographie. Le monde regarde.

À propos de David Luis

David Luiz Marinho, également connu professionnellement sous le nom de David Luiz, est un joueur de football professionnel de Diadema, au Brésil. Il fait partie du Flamengo Rowing Club, un club sportif brésilien dont le siège est à Rio de Janeiro. Bien que Luiz joue principalement en tant que défenseur central, il est également connu pour assumer d’autres rôles, tels que milieu de terrain défensif ou arrière latéral.

Au cours de la saison 2009-2010, David a été nommé joueur de l’année LPFP Primeira Liga. Il a été salué comme vainqueur du Ballon d’argent de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2012. Il a également remporté deux coupes FA (2011-2012 et 2017-2018) et détient un titre de Coupe des Confédérations de la FIFA.

À propos de BC.GAME

BC.GAME est une plate-forme de crypto-casino en ligne sous licence qui propose une grande variété de jeux de casino, de casinos en direct et d’événements de paris sportifs. En plus d’intégrer la technologie de crypto-monnaie et de blockchain dans ses plateformes, le casino crypto est également l’un des premiers casinos à prendre en charge les réseaux Lightning, Binance Smart Chain, Arbitrum et d’autres solutions de couche 2, révolutionner davantage l’industrie des casinos et le monde de la blockchain.

Cette année, BC.GAME a reçu le titre de “Crypto Casino Of The Year” des Sigma Awards 2022. Elle a également noué des partenariats avec le Association argentine de football (AFA) et Cloud 9.

Le footballeur brésilien David Luiz est maintenant l’ambassadeur de la marque BC.GAME est apparu pour la première fois sur BTC Wires.