Le footballeur Anton Walkes, 25 ans, décède dans un accident de bateau en Floride

MIAMI (AP) – Le joueur de football professionnel Anton Walkes est décédé des suites de blessures qu’il a subies lors d’un accident de bateau au large de Miami, ont annoncé jeudi les autorités.

Walkes, qui avait 25 ans, a été retrouvé inconscient et transporté à l’hôpital après l’accident entre deux bateaux mercredi près du bassin du Miami Marine Stadium, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Walkes conduisait l’un des bateaux qui s’est écrasé, a indiqué l’agence d’État dans un communiqué.

Il n’était pas clair si quelqu’un d’autre avait été blessé. L’enquête de l’agence est en cours.

Walkes, un défenseur, entamait sa deuxième saison avec le club MLS du Charlotte FC. L’équipe était arrivée à Fort Lauderdale le 9 janvier pour son premier match d’entraînement de pré-saison et avait un match amical prévu avec St. Louis samedi. Ce match a été annulé.

Le propriétaire du Charlotte FC, David Tepper, a déclaré que tous les membres du club étaient “dévastés par le décès tragique d’Anton Walkes”.

“C’était un fils, un père, un partenaire et un coéquipier formidable dont l’approche joyeuse de la vie a touché tous ceux qu’il a rencontrés”, a déclaré Tepper dans un communiqué du club.

Walkes a rejoint Charlotte pour la première saison MLS du club en 2022. Il a disputé 23 matchs avec 21 départs et a réussi cinq tirs au but la saison dernière.

“Anton a fait de ceux qui l’entouraient de meilleures personnes dans tous les domaines de la vie et a représenté le Charlotte FC au plus haut niveau sur et en dehors du terrain”, a déclaré Tepper.

Jeudi, les fans ont commencé à déposer des fleurs devant la porte est du stade Bank of America de Charlotte.

Walkes a commencé sa carrière avec le club anglais de Premier League Tottenham et a également joué pour Portsmouth avant de signer avec Atlanta United en MLS, où il a passé trois saisons.

La MLS a publié une déclaration disant “qu’il n’y a pas de mots pour décrire le chagrin de tout le monde dans la Major League Soccer aujourd’hui”.

“Anton était un joueur talentueux et dévoué qui était aimé de ses coéquipiers et de ses fans”, indique le communiqué.

En 2016, un accident de bateau au large de Miami Beach a tué le joueur de la Major League Baseball Jose Fernandez, un lanceur vedette des Miami Marlins. Fernandez et deux autres personnes sont mortes lorsque leur navire de 32 pieds a percuté une jetée, selon les autorités.

Son coéquipier du Charlotte FC, Jaylin Lindsey, s’est dit « navré » d’apprendre la mort de Walkes.

“Vole haut mon frère, tu es le meilleur coéquipier que j’aurais pu demander”, a tweeté Lindsey. “Je t’aime mec.”

Tottenham Hotspur a également tweeté : “Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de l’ancien joueur, Anton Walkes. Les pensées de tout le monde au Club vont à sa famille et à ses amis en ce moment incroyablement triste. »

___

Football AP : https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press