Le footballeur américain Jeremiah Johnson, qui a commencé à se laisser pousser la moustache à 6 ans, se bat pour prouver qu’il a moins de 12 ans

La jeune sensation américaine Jeremiah Johnson est de retour dans les gros titres pour son âge. Le joueur de football américain est devenu célèbre après avoir remporté le prix du joueur le plus utile des moins de 12 ans dans le groupe de division 1 des championnats nationaux de la jeunesse à Miami. Mais depuis lors, les fans ont spéculé sur son âge et Jeremiah a dû présenter des preuves pour finalement étayer les affirmations sur son âge.

Après qu’une photo de lui soit sortie dans le domaine public, les fans ont rapidement commencé à parler de son âge.

Le jeune footballeur américain a dû sortir et répondre aux rumeurs sur son âge. Dans une interview avec ‘Talk’R Media Network’, Jeremiah a clarifié les rumeurs entourant son âge. Après avoir été interrogé sur son opinion sur les personnes ne croyant pas à son âge et affirmant qu’il n’avait pas 12 ans, Johnson a simplement répondu en disant qu’il savait qu’il ne faisait pas son âge. « Je sais que je n’ai pas l’air de mon âge. Je veux dire, ça ne m’affecte pas vraiment », aurait-il déclaré.

Jeremiah a également déclaré que les commentaires des gens ne lui importaient pas. Il a poursuivi en affirmant que les tatouages ​​​​présentés sur la photo n’étaient pas réels. Interrogé sur sa pilosité faciale, Johnson a révélé qu’il avait commencé à se faire pousser la moustache alors qu’il n’avait que six ans et qu’il l’avait depuis. « Quand j’avais six ans, j’ai commencé à me laisser pousser la moustache », a-t-il déclaré.

Après que l’enfant de 12 ans soit devenu viral, il y avait un certificat de naissance de lui qui a fait surface sur Internet. Le certificat de naissance affirmait que Jérémie n’avait pas 12 ans. Le document révélait qu’il était né en 1989 et avait 34 ans. Jeremiah a ri des rumeurs disant que le certificat de naissance était faux et qu’il n’avait en fait que 12 ans.

Johnson joue actuellement pour le Texas dans la division 1 et est le porteur de ballon de l’équipe. Il peut également être déployé sur des fonctions défensives. En tant qu’ailier défensif et secondeur, il peut souvent jouer de manière significative. Avec les controverses autour de l’âge du jeune joueur, la progression de Jeremiah en tant que joueur sera examinée attentivement et la sensation Internet sera une perspective très discutée dans l’ère à venir.