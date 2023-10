Le football universitaire perd de son éclat | Actualités, Sports, Emplois

Le football universitaire est mort. Eh bien, au moins, ce qui le rendait spécial, c’est.

Je vais d’abord régler ça. Je suis un fan du Michigan. J’en ai été un toute ma vie et j’en ai souffert presque chaque saison de football à cause de cela.

C’est sans doute le meilleur moment depuis longtemps pour être un fan du Michigan. C’est l’une des meilleures, sinon la meilleure équipe du Michigan que j’ai vue depuis que je regarde des sports.

Et pourtant, je m’en fiche. Mon intérêt pour le football universitaire est au plus bas. Je regarde encore presque tous les matchs et je sais ce qui se passe, mais ce n’est tout simplement pas pareil.

Je vais essayer d’éviter que cela ne me pousse à devenir poétique sur mon enfance, mais pouvons-nous tous convenir que le football universitaire était bien meilleur il y a 20 ans ?

C’était toujours grand et toujours la force culturelle dominante le samedi, mais je ne sais pas, tout semblait plus authentique. Tout n’était pas entièrement décidé par les dirigeants des chaînes de télévision, et les matchs de conférence se déroulaient entre des écoles ayant une sorte d’histoire et se trouvant à une distance raisonnable les unes des autres.

Les traditions sont abandonnées au profit d’un réalignement absurde des conférences dans le seul but d’acquérir de plus grands marchés télévisuels.

La Apple Cup (Washington contre l’État de Washington) et l’ancienne guerre civile (Oregon contre l’État de l’Oregon) sont pratiquement mortes. Le Colorado et le Nebraska, mes anciens favoris du Black Friday, ont été réduits à une poignée de matchs chaque décennie.

Mais ne vous inquiétez pas, elle a été remplacée par de nouvelles rivalités tout aussi passionnantes.

Des Rutgers contre l’USC ? Voilà ce qu’est réellement le football universitaire.

Et avec la façon dont le football universitaire est organisé actuellement, la seule chance que vous avez de vivre des séries éliminatoires significatives est de rejoindre l’une des nouvelles mégaconférences, à de rares exceptions près. Mais si vous n’apportez pas un nouveau et bon marché de la télévision à la table ? Difficile. Profitez du Mountain West ou d’une autre ligue Groupe de 5.

Pour comparer cela au sport professionnel, c’est comme si les seules équipes de la NBA autorisées à participer aux séries éliminatoires chaque année étaient les Lakers, les Celtics, les Knicks et les Bulls.

Mais dans le monde du football universitaire du futur proche, c’est assez proche. Tout récemment, lors de la grande émission d’avant-match de football universitaire, ces mêmes équipes de l’État de Washington et de l’État de l’Oregon ont joué. Bien qu’il soit classé n°21 et n°14 à l’époque, il a été ouvertement rejeté comme un « Qui s’en soucie ? jeu.

Et même si les opinions des têtes parlantes de la télévision devraient souvent être écartées dès le moment où elles sont exprimées dans le monde, elles deviennent généralement le récit dominant.

Je sais qu’il est courant de critiquer NIL et de blâmer cela pour tous les problèmes du football universitaire, mais c’est loin d’être le problème que des gens comme Dabo Swinney prétendent être. Je sais que beaucoup de gens n’aiment pas ça parce que c’est « l’amateurisme tué dans le sport universitaire », mais tout comme le Magicien d’Oz, un coup d’œil derrière le rideau et vous verrez que toutes les affirmations d’amateurisme ne sont qu’une façade.

Je dirais qu’une fois que le football universitaire est devenu un produit très lucratif, l’amateurisme a disparu. Mais comme les joueurs ne recevaient pas de salaire, simplement à cause d’une série de lacunes, ce sport pouvait toujours être considéré comme un sport « amateur ».

Je suis entièrement d’accord pour que les joueurs soient payés. Sans eux, il n’y a pas de jeu. Je ne sais pas pour vous, mais regarder un groupe de présidents d’université, d’entraîneurs de football et de responsables de télévision courir partout et jouer le samedi semble bien moins agréable que les athlètes d’élite que nous voyons actuellement.

Ils méritent une part du gâteau de plus en plus grand.

Et je ne pense pas que les règles actuelles du NIL et du portail de transfert soient parfaites, ne vous méprenez pas. Cela a conduit à concentrer le pouvoir dans une petite poignée d’équipes et à amener l’arme nucléaire à parité. Mais je pense que les joueurs qui risquent leur corps ont tout autant le droit d’améliorer leur situation personnelle que vous ou moi. Ou les entraîneurs de ces mêmes programmes d’ailleurs.

Même si cette nouvelle ère d’agence de joueurs était aussi mauvaise que certaines des griffes de perles le prétendaient, elle n’est même pas comparable aux dégâts causés par les dirigeants de la télévision.

Ruiner les rivalités grâce à un réalignement sans fin des conférences, sélectionner les séries éliminatoires et blâmer ceux qui sont pris entre deux feux à chaque instant.

C’est juste nul.

