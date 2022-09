Le football universitaire Pac-12 After Dark fait faillite? Meilleurs paris pour le 17 septembre – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) proposé par les paris sportifs mobiles. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des diverses augmentations de cotes offertes par les livres.

Voici notre meilleur pari pour le samedi 17 septembre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: USC-État de Fresno MOINS DE 72½

Les cotes/pari : -110 (33$ pour gagner 30$)

Le livre: PariMGM

Heure/Télé : 21h30 (Renard)

Notre avis : Il est facile de regarder ce match, de voir comment les Bulldogs et les Trojans ont illuminé les tableaux de bord à travers la Californie jusqu’à présent et de penser que ce sera l’une de ces fusillades classiques de fin de soirée sur la côte ouest. Et bien sûr, plus de 90% de l’argent est rentré dans tout le pays.

Mais ce total est devenu incontrôlable. L’USC a eu des scores gonflés à cause des revirements, y compris trois choix de 6 lors de son premier match contre Rice.

La vérité est que l’USC – et en particulier l’État de Fresno – aime courir le ballon plus que vous ne le pensez. Ils joueront tous les deux un gros jeu de temps en temps, mais en quatre matchs combinés, ils n’ont que deux touchés de plus de 25 verges. Cela signifie qu’ils conduisent sur le terrain, et même si des points sont marqués, il est probable que trop de temps s’écoulera pour que les années 70 soient à portée de main.

Ce n’est pas amusant de rechercher une horloge, mais cela peut être rentable. À moins d’une situation de fin de partie folle ou de prolongations, nous devrions être en sécurité lorsque celui-ci se terminera.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Les meilleurs paris du vendredi

Accessoire joueur MLB : Vladimir Guerrero Jr. sur 1,5 buts au total (perdu 30 $)

MLB Parlay: Parlay Money Line Guardians / White Sox (PERDU 10 $)

Bénéfice/perte du vendredi : -40$ (0-2)

Total pour la semaine : -28,30$ (3-7)

Total pour septembre : -$185.40 (10-20)

Cumul pour 2022 : -$234.20 (233-269)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).