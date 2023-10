Le football universitaire compte 22 équipes invaincues. Prédire quand ils perdront

Le décor est planté pour une seconde moitié de saison régulière folle.

Il y a 22 équipes de la Subdivision Bowl toujours invaincues avant le mois d’octobre après l’un des mois d’ouverture les plus divertissants et les plus divertissants de mémoire récente.

La liste des équipes invaincues comprend les puissances attendues du Power Five – la Géorgie, le Michigan, l’État de l’Ohio et bien d’autres – avec une bonne dose d’inattendu, notamment le Missouri, l’État de Washington et même le Texas.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. La question à l’approche du deuxième mois de la saison : quand ces près de deux douzaines d’invaincus vont-ils enfin perdre ? Voici notre meilleure estimation.

Géorgie n°1 (5-0)

Première défaite : Quelque part en janvier. (Peut être.)

Malgré un début hésitant et plusieurs matchs difficiles à venir, les Bulldogs restent l’équipe à battre dans une SEC étonnamment décevante. Cela augmente les chances que la première défaite de la Géorgie n’intervienne pas avant les éliminatoires du football universitaire, si la défaite survient.

N°2 du Michigan (5-0)

Première défaite : Encore une fois, courant janvier. (Peut être.)

Le Michigan a parcouru le mois de septembre tout en jouant comme la meilleure équipe de football universitaire. À ce stade, les Wolverines doivent être favorisés pour diriger le classement du Big Ten pour la deuxième année consécutive.

N°3 de l’État de l’Ohio (4-0)

Première défaite : au Michigan, le 25 novembre.

Ohio State pourrait très bien être la meilleure équipe du pays d’ici le dernier samedi de novembre. Mais il est difficile d’oublier ce que le Michigan a fait dans cette série au cours des deux dernières années ; avec celui-ci de retour à Ann Arbor, je suppose que les Wolverines poussent la séquence de victoires à trois.

N°4 Texas (5-0)

Première défaite : contre l’État du Kansas, le 14 novembre.

Alors que Kansas State a perdu six matchs de suite dans cette série après avoir capturé sept des neuf précédents, cinq de ces défaites sont dues à une seule possession. Disons que les Wildcats marquent la surprise sans faire dérailler la poussée des Longhorns pour les séries éliminatoires, qui a été énormément soutenue par la victoire hors conférence contre l’Alabama.

État de Floride n°5 (4-0)

Première défaite : contre Miami, le 11 novembre.

FSU est clairement assez bon pour rester invaincu dans le jeu de l’ACC, mais un récent match serré avec le Boston College montre que la marge d’erreur des Seminoles est plus petite par rapport aux autres meilleures équipes dans le sondage des entraîneurs américains LBM AFCA. Nous supposons que Miami intensifie ses efforts et remporte la victoire de la rivalité en novembre, même avec le match à venir à Tallahassee.

N°6 de Penn State (5-0)

Première défaite : dans l’État de l’Ohio, le 21 octobre.

Il serait ridicule de dire que Penn State ne peut pas battre l’Ohio State et le Michigan pour diriger le classement de la saison régulière pour la première fois depuis 1994. Mais les Nittany Lions n’ont dominé les Buckeyes in the Shoe que deux fois en 14 essais depuis leur arrivée. le Big Ten, donc l’histoire n’est pas de leur côté.

N°7 de Californie du Sud (5-0)

Première défaite : à Notre-Dame, le 14 octobre.

Sur la base du dernier effondrement défensif des Trojans lors de la victoire serrée du week-end dernier contre le Colorado, la première défaite pourrait avoir lieu samedi contre l’Arizona. Notre Dame a la défense et le style de jeu pour sortir l’USC de sa zone de confort et en gagner une moche.

N°8 Washington (5-0)

Première défaite : contre l’Oregon, le 14 octobre.

Washington dispose d’une puissance de feu offensive intense, mais pourrait rencontrer des problèmes face au jeu physique de l’Oregon. Les Huskies ont accumulé 522 verges sur 9,2 verges par jeu lors de la victoire 37-34 de l’an dernier, mais les Ducks semblent sensiblement améliorés par rapport à la saison précédente.

N°9 de l’Oregon (5-0)

Première défaite : à Utah, le 28 octobre.

Échapper au brutalement bon Pac-12 sans perte semble impossible. L’Utah représente le dernier des trois matchs consécutifs contre des compétitions classées, après des affrontements contre Washington et l’État de Washington, et les Ducks pourraient être épuisés à ce stade et mûrs pour un bouleversement limite.

N°12 Oklahoma (5-0)

Première défaite : contre Texas (à Dallas), samedi (midi HE, ABC).

L’Oklahoma a commencé à comprendre le plan défensif de Brent Venables et commence à s’améliorer offensivement, comme en témoigne la destruction de l’Iowa State la semaine dernière. Mais le Texas offre un test beaucoup plus difficile que ce que les Sooners ont vu en septembre.

N°13 Caroline du Nord (4-0)

Première défaite : contre Miami, le 14 octobre.

La première défaite pourrait survenir dès samedi contre Syracuse (15 h 30 HE, ESPN), et sinon contre les Hurricanes une semaine plus tard, lors d’un road trip à Clemson le 18 novembre. Les Tar Heels sont très bons, surtout avec Drake Maye aux commandes en attaque, mais cela ne ressemble pas à une équipe qui pourra échapper à la saison régulière avec moins de deux défaites.

N°14, État de Washington (4-0)

Première défaite : à UCLA, samedi (15 h HE, Pac-12).

Les Cougars méritent de figurer dans la moitié supérieure du Top 25 après avoir remporté des victoires en septembre contre le Wisconsin et l’Oregon State. UCLA a la défense pour ralentir le quart-arrière Cam Ward, un incontournable pour se remettre sur la bonne voie après avoir perdu le premier match du Pac-12 contre l’Utah.

N°17 Miami (Floride) (4-0)

Première défaite : contre Clemson, le 21 octobre.

Les Tigers restent un adversaire redoutable malgré deux défaites précoces et ont été particulièrement dominants contre les Hurricanes, remportant les quatre derniers matchs de cette série par un score combiné de 178-20. Oui, c’est la domination.

N°20 Kentucky (5-0)

Première défaite : en Géorgie, samedi (19 h HE, ESPN).

Le Kentucky a démantelé la Floride de façon glorieuse, mais aura du mal à affronter les doubles champions nationaux en titre. Marquer la surprise – ce ne serait que la quatrième victoire des Wildcats contre les Bulldogs depuis 1990 – exige plus de la part du quart-arrière Devin Leary, qui n’a pas encore commencé.

N°22 Missouri (5-0)

Première défaite : contre LSU, samedi (midi HE, ESPN).

Le départ 5-0 du Missouri comprend deux appels serrés contre Middle Tennessee et Memphis ainsi qu’une surprise contre Kansas State sur un panier record. Cette série se termine ce week-end face à une équipe de LSU motivée à tourner la page d’une débâcle de performance défensive contre le Mississippi.

N°24 État de Fresno (5-0)

Première défaite : au Wyoming, samedi (20 h HE, Fox).

Les Bulldogs ont bâti leurs arguments pour être considérés comme la meilleure équipe du Groupe des Cinq. Mais les Cowboys sont très difficiles à gérer sous les lumières et en haute altitude à Laramie, où ils ont déjà remporté des victoires spectaculaires contre Texas Tech et Appalachian State.

N°25 Louisville (5-0)

Première défaite : contre Notre Dame, samedi (19 h 30 HE, ABC).

Louisville a pris le relais sous la direction du nouvel entraîneur Jeff Brohm et est l’un des premiers leaders à affronter Florida State lors du match de championnat de l’ACC. Même si perdre contre Notre Dame n’aura pas d’impact sur cette poussée, les Cardinals ne sont pas prêts, en tant qu’équipe ou programme, à vaincre les Fighting Irish.

Force aérienne (5-0)

Première défaite : à Boise State, le 24 novembre.

Les Falcons ont démantelé trois ennemis de Mountain West et rejoignent Fresno State et le Wyoming parmi les meilleures équipes de la ligue. Boise State a cependant largement eu une réponse à cette infraction, avec cinq victoires au cours des six dernières rencontres.

James Madison (5-0)

Première défaite : contre Georgia Southern, le 14 octobre.

Bien que cela puisse être considéré comme une surprise, Georgia Southern a été beaucoup plus équilibrée en attaque et a fait un très bon travail en protégeant le football en dehors d’un gâchis de six revirements lors de la seule défaite des Eagles, contre le Wisconsin.

Liberté (4-0)

Première défaite : à l’ouest du Kentucky, le 24 octobre.

Liberty a un voyage difficile à gérer dans l’État de Jacksonville le 10 octobre en premier, mais attendez-vous à ce que les Flames soient invaincus pour ne pas durer plus longtemps qu’un rendez-vous avec le favori de la Conférence américaine, Western Kentucky, deux semaines plus tard.

Maréchal (4-0)

Première défaite : dans l’État de Caroline du Nord, samedi (14 h HE, CW Network).

Marshall a battu Virginia Tech, ce qui semble bien sur le papier mais ne veut pas dire grand-chose compte tenu de la médiocrité des Hokies. (Cela ne veut pas dire que le Thundering Herd n’est pas à la hausse sous Charles Huff.) L’État de Caroline du Nord devrait recevoir une étincelle du nouveau quart-arrière MJ Morris et gagner par un touché ou plus.

Maryland (5-0)

Première défaite : à Ohio State, samedi (midi HE, Fox).

Donnez au Maryland le mérite d’avoir suivi un calendrier de septembre facile qui comprenait trois adversaires de Power Five, même s’il s’agissait de la Virginie, de l’État du Michigan et de l’Indiana. Les Terrapins ont tenu bon avec les Buckeyes dans le passé, mais ces matchs se déroulaient à domicile. Il est peu probable qu’ils gagnent celui-ci à Columbus.