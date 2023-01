Le football universitaire a un problème d’arbitrage; Joel Klatt partage comment y remédier

La Géorgie n ° 1, championne nationale en titre, affrontera les grenouilles à cornes TCU n ° 3 dans le championnat national CFP. Les deux équipes ont remporté un score d’un score en demi-finale des éliminatoires de football universitaire, alors que la Géorgie a devancé le n ° 4 de l’État de l’Ohio au Peach Bowl, 42-41, tandis que TCU a battu le n ° 2 du Michigan au Fiesta Bowl, 51-45.

Alors que l’action sur le terrain était palpitante, l’un des scénarios des demi-finales officiait, car les deux matchs comportaient des décisions controversées.

L’un d’eux a directement blessé le Michigan. En baisse de 14-3 au deuxième quart, le receveur large des Wolverines, Roman Wilson, a marqué un touché de 49 verges. Après un examen plus approfondi, cependant, Wilson a été jugé en deçà de la ligne de but. Lors du jeu suivant, Kalel Mullings du Michigan a échappé à un report sur la ligne de but et TCU a récupéré le ballon perdu dans la zone des buts pour un touché.

Plus tard dans le match, le demi de coin du TCU Kee’yon Stewart est allé s’attaquer à l’ailier serré du Michigan Colston Loveland et a pris contact avec son casque dans le haut du dos de Loveland. Après avoir examiné le jeu pour le ciblage, aucun appel de ce type n’a été effectué.

Pendant ce temps, dans le Peach Bowl, le receveur de l’Ohio State, Marvin Harrison Jr., réalisait une performance exceptionnelle pour les Buckeyes, totalisant 106 verges sur réception et deux touchés sur cinq réceptions. Vers la fin du troisième quart, Harrison a pris un coup à la tête du demi défensif géorgien Javon Bullard à l’arrière de la zone des buts. Le jeu, qui a éliminé Harrison du jeu, était initialement un ciblage. Après un examen plus approfondi, cependant, l’appel a été annulé.

Ohio State s’est finalement contenté d’un but sur le terrain et n’a pas pu marquer de touché le reste du match.

Dans la dernière édition de “The Joel Klatt Show”, Joel Klatt a exprimé sa frustration quant à la façon dont l’arbitrage a joué un rôle dans les deux matchs, affirmant que l’Ohio State gagne “probablement” si l’appel de ciblage sur Harrison est confirmé. Il a également déclaré que l’arbitrage dans le football universitaire était “cassé”, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la rediffusion.

“La relecture est totalement cassée parce que dans certaines conférences, vous avez une relecture qui, je pense, est trop zélée”, a déclaré Klatt. “Et la raison en est que les personnes en charge de ces conférences et de ces bases d’arbitrage mettent l’accent, enseignent et examinent leurs officiels d’une manière un peu différente des autres conférences. Vous avez donc des différences énormes, ou ce qui finit par être énorme différences, dans la façon dont un officiel de replay verra son rôle dans le jeu d’une conférence à l’autre. Pour que cet officiel, dans la cabine de replay, s’implique, bien vous voulez arrêter le jeu. Il n’y a pas un regard qui vous fait prendre un touché sur le plateau dans un match éliminatoire national Comme, je suis désolé, mais c’est flagrant.

“Le ciblage à la fin était également clairement ciblé. Il n’y a aucun moyen de revoir cela, de le regarder littéralement lancer le gamin et de dire que ce n’est pas le ciblage… En tant que fan de football universitaire, la relecture est interrompue lorsqu’ils s’impliquent dans un jeu qui est clairement un touché, et ils appellent ça pas un touché. Ce n’est pas ton rôle.”

Comment réparer l’arbitrage dans le football universitaire

Klatt a partagé des recommandations sur la façon d’améliorer l’arbitrage. N°1 sur sa liste ? Établir un pool national d’arbitres, au lieu de laisser chaque conférence gérer ses propres équipes d’officiels.

“Au moins, lorsque vous travaillez avec ce système, il peut y avoir l’illusion d’un parti pris. Il peut y avoir au moins un soupçon de parti pris”, a déclaré Klatt. “Voulons-nous cela? Non. Nous pouvons retirer cela tout de suite. Comment? Les organismes nationaux d’arbitrage. Aucune conférence ne devrait avoir ses officiels. Il devrait s’agir d’une base nationale d’arbitrage. J’ai entendu plusieurs entraîneurs au cours de la ces derniers jours, et ils sont d’accord avec moi. Je ne pense pas qu’il y ait une raison pour laquelle nous devrions mettre l’accent sur certaines règles dans une conférence plus qu’une autre simplement en fonction de qui est leur superviseur et de la façon dont ils leur enseignent. ça n’a aucun sens.

“Chaque officiel devrait être noté et noté par une entité: un corps national d’officiels. Ensuite, nous devrions ensuite nous disperser et avoir des officiels nationaux partout, et puis devinez quoi? Personne ne demanderait jamais dans un match éliminatoire de football universitaire, ‘eh bien, d’où viennent ces fonctionnaires ? Personne.

