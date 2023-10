Une fois de plus, la Caroline détenait une avance de plusieurs scores en seconde période contre un outsider. Une fois de plus, les Tar Heels ont perdu la partie.

Georgia Tech a couru 348 verges – son plus grand nombre dans un match depuis 2020 – et a marqué 22 points au quatrième quart pour effacer une avance de 35-24 UNC et gagner 46-42 samedi soir. C’est la deuxième défaite consécutive de l’UNC cette saison et la troisième consécutive contre les Yellow Jackets. Ces trois défaites sont survenues lorsque les Tar Heels ont été classés.

Les 46 points de Georgia Tech sont survenus malgré l’absence de but du tout au premier et au troisième quart-temps. UNC a pris une avance de 14-0 grâce à une course puissante d’Omarion Hampton et une passe de touché de Drake Maye, mais a dû tenir le coup au deuxième quart alors que les Jackets marquaient 24 points. L’UNC avait pris une avance de 28-21 à moins d’une minute de la fin de la première mi-temps, mais un panier de Georgia Tech à la fin du temps imparti a sauvé un peu d’élan à l’équipe locale. Les 360 verges au total des Yellow Jackets en première mi-temps étaient déjà le quatrième total accordé dans un match complet par la Caroline toute la saison.

Les Tar Heels ont semblé reprendre pied au troisième quart, interceptant le quart-arrière de Tech Haynes King et marquant un autre touché pour prendre une avance de 11 points et forçant un botté de dégagement sur la possession suivante. Mais la Caroline n’a pas pu pousser l’avance plus loin, la ramenant directement à l’offensive de Georgia Tech lors du premier jeu du dernier quart.

Les 15 dernières minutes se sont révélées être le coup fatal porté aux espoirs de titre de l’ACC de l’UNC, alors que Tech a marqué sur trois possessions consécutives pour se propulser en tête avec 4:28 à jouer. Le touché final est survenu moins de trois minutes après que le botteur de l’UNC Noah Burnette ait raté son premier panier de la saison.

La Caroline avait encore une chance de répondre lors de son prochain entraînement et semblait prête à le faire lorsque Maye a frappé le receveur Tez Walker au milieu sur la ligne des 33 verges du Yellow Jacket, mais Walker a tâtonné après un coup aveugle d’un défenseur de Georgia Tech, et le Jackets a récupéré le ballon. À partir de là, ils manqueraient facilement de temps.

La défaite ramène l’UNC à 6-2 au total et à 3-2 en conférence. Les Tar Heels sont à un match de Louisville pour la deuxième place de l’ACC, et comme l’équipe ne joue pas contre les Cardinals cette saison, toute chance de revenir à Charlotte pour le championnat de conférence semble être de loin.

