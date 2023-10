AUSTIN, Texas— La saison de l’équipe féminine de football de l’Université de Cincinnati touche à sa fin après avoir subi une défaite 2-1 contre l’équipe classée cinquième du pays et tête de série n°1 du tournoi, Texas Tech, en quarts de finale des championnats de football Big 12 Sprouts Farmers Market 2023, lundi à l’intérieur. Stade Mike A. Myers.

Cincinnati termine l’année avec une fiche de 4-8-7, tandis que Texas Tech reste invaincu cette saison avec une fiche de 15-0-4. La sortie des Bearcats de leur premier tournoi de championnat Big 12 intervient après que l’équipe a battu Baylor au premier tour.

Mené 1-0 à la fin de la mi-temps, Cincinnati était déterminé à ramener le match à égalité. La junior Laura Zemerberyova a transformé la défense en attaque en forçant un revirement au milieu de terrain et en se déplaçant sur le terrain, décochant un tir des mains du gardien de Texas Tech Madison White et au fond des filets pour égaliser le match à la 57e minute.

Zemberyova a inscrit son quatrième but de la saison, un sommet pour l’équipe, et le 10e de sa carrière. Senior Fleur d’Ellie a enregistré sa deuxième passe décisive en carrière sur la pièce.

La native de Presov, en Slovaquie, a réalisé un exploit que peu de joueuses ont pu réaliser cette saison, puisque le but égalisateur n’était que le neuvième but que White avait accordé toute la saison et le premier qu’elle avait accordé en deux matchs.

Alors que le score était à égalité 1-1 à la 89e minute et que les deux équipes se préparaient pour la prolongation, Gisselle Kozarski des Red Raiders a mis fin à la saison de Cincinnati de manière déchirante en pliant un ballon devant les bras tendus du gardien de but de l’UC. Anna Rexford pour donner à Texas Tech l’avantage et la victoire éventuelle.

Malgré le différentiel de score, Cincinnati était aux commandes pendant la majorité du match, devançant Texas Tech 12-10 au tir et menant 4-1 aux corner.

Cincinnati est venu jouer et a immédiatement mis la pression sur Texas Tech en première mi-temps. Les Bearcats ont dominé Texas Tech 6-3 au tir à la mi-temps, mais ce sont les Red Raiders qui ont brisé l’égalité sans but alors qu’Hannah Anderson a trouvé le fond des filets après 13 minutes de jeu.

Étudiant diplomé Ashley Barron a terminé sa carrière à Cincinnati comme l’une des meilleures à enfiler un maillot Bearcat. Au cours de sa carrière de cinq ans, elle a joué 7 111 minutes, soit le deuxième plus grand nombre de minutes jouées en carrière par une non-gardienne dans l’histoire du programme. Elle rejoint les anciennes Bearcats Vanessa Giles et Kayla Utley en tant que seules Bearcats à avoir enregistré plus de 7 000 minutes de jeu en carrière.

