Le football texan a un cas, le CV du n°1 ; parlons aussi de Washington

Le cas du Texas pour le n°1

Les Longhorns ont le CV

Pendant cinq semaines, la Géorgie, championne consécutive en titre, est n°1. C’est logique, non ? Les Bulldogs ont une fiche de 5-0 et les champions prennent la première place jusqu’à ce qu’ils soient éliminés.

Permettez-moi de proposer une alternative : Texas.

Les Dawgs méritent le respect, mais cinq semaines après le début de la saison, cela vaut la peine de regarder ce que les équipes ont accompli par opposition à ce que nous avions prévu. Et Le Texas a accompli plus que n’importe quelle équipe invaincue dans le top 10 actuel de l’AP.

Les Longhorns ont remporté une victoire sur route à deux chiffres contre l’Alabama, n ° 11, ce qui est meilleur que n’importe quelle victoire de la Géorgie, du Michigan ou de l’État de Floride. Ohio State a une victoire comparable contre Notre Dame, mais elle est survenue lors du jeu final, et les Buckeyes ont affronté trois adversaires FBS contre cinq contre le Texas (les Horns ont facilement battu Rice, se sont éloignés du Wyoming et ont gagné à Baylor avant de s’en sortir.) N°24 Kansas samedi).

Jetez simplement un œil à la force du calendrier. Voici les records combinés des adversaires FBS pour les meilleures équipes invaincues :

Alors chipotez avec les démarrages lents du Texas si vous le souhaitez. Attendez que l’autre chaussure tombe. Vous attendez peut-être un moment car les Longhorns sont légitimes. Pour ceux qui résistent, la prochaine chance du Texas de faire ses preuves est ce week-end, lors de la rivalité de la rivière Rouge contre l’Oklahoma. -Sam Khan Jr.

Nouveau Top 25 AP

LSU manque de marge

Dans le dernier sondage AP, les cinq premiers de la Géorgie, du Michigan, du Texas, de l’État de l’Ohio et de l’État de Floride sont restés les mêmes, bien que les votes pour la première place aient été un peu plus répartis dans tous les domaines (nous en parlerons plus tard).

L’Utah a perdu huit places au n°18 après une défaite 21-7 contre l’Oregon State, et LSU a perdu 10 places au n°23 après sa deuxième défaite de la saison, dans un thriller à Ole Miss. Quelques notes :

Une équipe sur une bouée de sauvetage : n°23 LSU. Les deux défaites des Tigres sont les plus importantes parmi les équipes de sondage. Cela aurait pu être trois si LSU ne s’était pas échappé contre l’Arkansas, non classé, par un panier lors de la semaine 4. La défense des Tigres se classe 121e en verges par jeu autorisé. Il n’y a plus beaucoup de répit à donner à l’équipe n°5 de pré-saison de Brian Kelly, qui joue samedi au n°21 du Missouri.

Ces mêmes Tigers du Missouri ont gagné deux places après avoir battu Vanderbilt, et le quart Brady Cook a battu un record de la SEC pour la plupart des passes consécutives sans interception (325) dans le match. Il s’agit du classement le plus élevé du Missouri depuis la semaine 1 en 2015. Une équipe qui a un cas : le Maryland. Les Terps ont reçu 81 points de vote cette semaine, ce qui en fait la première équipe à sortir du Top 25, même s’ils ont des arguments à inclure. Le quart Taulia Tagovailoa se classe dans le top 15 pour les verges par la passe (1 464) et a lancé un sommet en carrière de cinq touchés lors d’une victoire de 44-17 contre l’Indiana. Les Terps sont 5-0 pour la première fois depuis 2001.

Sauvegarder Sam, Marron Mat explique pourquoi il a voté pour le Texas au premier rang face à la Géorgie dans l’analyse « Behind The Ballot » de cette semaine. Vous voulez encore un peu d’amour texan ? Chris Vannini le Texas est en tête cette semaine Athlétique 133 classements de chaque équipe FBS.