Le football technologique bouleverse l’Upper Iowa, 34-31 | Actualités, Sports, Emplois

FAYETTE, Iowa — L’équipe de football de Michigan Tech a dominé l’Upper Iowa 27-7 en seconde période pour compléter un retour 34-31 au stade Harms-Eischeid samedi après-midi.

Avec cette victoire, les Huskies s’élèvent à 3-0 cette saison, marquant leur meilleur départ depuis la saison 2015, tandis que l’Upper Iowa tombe à 2-2.

« Partir sur la route pour la deuxième semaine consécutive, cela en dit long sur notre vestiaire avec la façon dont les choses se déroulaient à la mi-temps pour sortir et jouer comme ils l’ont fait », a déclaré l’entraîneur-chef Dan Mettlach. « Ils n’ont jamais abandonné et je suis vraiment fier d’eux pour cela. Je ne peux pas en dire assez sur la façon dont tout le monde a tenu bon et les interactions en marge ont toujours été positives.

Michigan Tech a connu un début de journée lent, entrant dans les vestiaires pour la mi-temps 24-7, le seul score venant d’un pick-six de Michael Bates Jr. avec un peu moins de sept minutes au deuxième quart.

L’élan des Huskies a changé pour commencer le troisième quart avec un rapide entraînement de 75 verges en sept jeux en moins de trois minutes. Le receveur large Darius Willis a réalisé une course de 36 verges avant que Will Marano ne termine l’entraînement avec une course de six verges pour réduire le score à 24-14.

Au total, Michigan Tech a réalisé en moyenne 7,7 verges par tentative au sol au troisième quart, accumulant huit premiers essais, soit le double de celui des Peacocks au cours du quart.

Cependant, l’Upper Iowa a répondu à deux possessions plus tard avec un entraînement de huit jeux, prenant près de six minutes de retard avec une course d’un mètre du quart-arrière Marcus Orr pour augmenter l’avance à 31-14.

Les exploits des Huskies se sont intensifiés au quatrième quart, battant les Peacocks 20-0.

Le botteur Drew Wyble a allumé l’offensive de Michigan Tech, se connectant sur une impressionnante tentative de placement de 49 verges quelques secondes seulement après le début du dernier quart pour réduire l’avance à 14 points.

Samuel Kinne a réussi un sack sur Orr pour une perte de neuf verges, forçant finalement l’Upper Iowa à dégager sa ligne de 41 verges.

Michigan Tech a rapidement transformé cet arrêt défensif en une bombe de 73 verges d’Alex Fries à Ethan Champney sur la ligne de touche des Huskies, prenant seulement 11 secondes de retard et en faisant un match avec un touché, 31-24.

Un bon botté de dégagement de Wyble a placé les Peacocks sur leur propre ligne de six mètres, la défense Tech forçant un trois-et-out.

Michigan Tech disposait d’un terrain court, commençant à la ligne des 32 verges de l’UIU, bénéficiant du jeu de course de Marano avant de renverser le scénario.

Fries a passé à sa droite à Champney, qui a regardé vers la zone des buts et s’est connecté avec un Brandon Michalak grand ouvert, étourdissant le public local avec le coup de pied supplémentaire de Wyble, égalisant le match à 31 chacun.

Upper Iowa a cherché à répondre, parcourant 50 verges avant d’envisager un panier de 44 verges avec 2:44 à jouer en temps réglementaire avant que les Huskies ne gâchent le plaisir.

Hunter Buechel a bloqué la tentative de placement de 44 verges pour donner à l’offensive une opportunité de gagner le match.

Dans l’entraînement, Marano a parcouru 54 verges en trois courses avant que Wyble ne marque un panier de 30 verges pour prendre la première avance du match à 36 secondes de la fin.

Pour le deuxième week-end consécutif, les Huskies ont solidifié leur victoire grâce à une interception. Ce week-end, c’est le demi défensif Dante Basanese qui a repoussé Marcus Orr sur la ligne des 34 verges de l’Upper Iowa pour mettre le match de côté.

Les Huskies ont trouvé leur rythme dans le jeu de course avec 204 verges au sol et 149 verges dans les airs.

D’un autre côté, Upper Iowa a connu une journée réussie en passant, avec 349 verges dans la journée et 98 verges au sol.

Marano a mené les Huskies avec un total stupéfiant de 147 verges au sol avec un touché. Willis a également totalisé 51 verges au sol et 17 verges sur quatre réceptions.

Défensivement, Tech a réalisé deux interceptions ainsi que quatre sacs. Owen Watson a mené l’équipe avec 11 plaqués, bien que Marc Sippel ait réalisé 10 plaqués tandis que Jared Tarrance en a réussi neuf.

La défense a également limité l’Upper Iowa à sept sur quinze lors des troisièmes tentatives.

Wyble s’est occupé des affaires, avec une fiche de 2 pour 2 sur les buts sur le terrain, ainsi que de 4 pour 4 sur les points supplémentaires.

Le parieur Brenden Lach a botté trois fois pour une moyenne de 52,0 verges par botté de dégagement, y compris son impressionnant botté de dégagement de 62 verges.

SUIVANT

Les Huskies rentrent chez eux le week-end prochain et accueillent Davenport pour les retrouvailles le samedi 30 septembre, prévu pour un coup d’envoi à 13 heures.







