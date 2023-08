Le football sycophantasy de Good Morning Britain, Kate Garraway et Ed Balls, a été mon moment fort de la Coupe du monde jusqu’à présent

GOOD Morning Britain a pris le pire départ possible cette semaine.

À peine était-il diffusé que le présentateur Ed Balls annonçait qu’il repartirait à 7h30.

Caractéristiques de Rex

Caractéristiques de Rex

« Mais ne vous inquiétez pas », a ajouté Ed, rassemblant toute la « sincérité » politique à sa disposition, « c’est pour la Coupe du monde féminine. »

« Oui », a rayonné Kate Garraway, une femme qui pense probablement que Jordan Nobbs est la suite de What Katie Price Did Next, « Japan V Spain, it’s . . . passionnant. »

Ouais, regarde mon pouls, Kate, je pense que je n’en ai peut-être qu’un, bien que cette adoration culte du tournoi ne se soit pas, bien sûr, limitée aux studios de télévision du petit-déjeuner.

C’est sacrément presque obligatoire, en fait, et je l’ai vu en action sur tout, de Love Island à EastEnders, qui abrite peut-être la seule population de fans de West Ham qui ont réussi à se taire sur leur triomphe à la Conférence Europa.

Mais ils ont fourni des mises à jour quotidiennes à couper le souffle sur la Coupe du monde 2023 par l’intermédiaire de l’avocate lesbienne Eve, qui a plutôt dévoilé le vrai jeu de dénigrement en disant : « Les femmes font tellement mieux ça, en parlant de football. »

Un point discutable, je dirais, si vous avez regardé la couverture du tournoi sur ITV ou la BBC, qui ont rempli leurs panneaux et leurs boîtes de commentaires avec des experts qui ont tous avalé un manuel d’entraînement et vont parler du sacré « transition en jeu » aussi longtemps que l’hôte le permettra.

Ce qu’ils n’ont pas, cependant, c’est un Ally McCoist, pour alléger le fardeau, et encore moins un Roy Keane pour appliquer une politique de la terre brûlée.

En effet, l’approche des deux chaînes est si stalinienne que même la critique la plus légère des joueurs semble être verboten, ce qui signifie que vous aurez probablement besoin d’une sorte de service de traduction pour comprendre ce que les commentateurs veulent vraiment dire.

Autant que je sache, « une affaire énervée et tendue » équivaut à Zzzzzz.

« La défense chinoise était légèrement hors de position » signifie « ce lot n’a pas pu marquer la colonne de Nelson », tandis que les paramètres d’un « but merveilleux » ont été élargis avec tant de condescendance que les entretiens d’après-match pourraient tout aussi bien être menés en baby talk. : « Avez-vous frappé ce ballon tout seul ? Qui est une fille intelligente alors ? QUI EST UNE FILLE CLEVER LICKLE.

Misérable et drôle

Les vrais fans de football ne sont pas aussi épais et flexibles qu’ITV et la BBC l’imaginent clairement.

Ils savent exactement ce qui se passe ici et le véritable standard de fayre proposé.

Si vous vous attardez trop sur la qualité relative du jeu, vous passerez à côté de tout l’intérêt du tournoi et ne réaliserez pas qu’amener autant de filles que possible à jouer au football est un résultat tout à fait digne et bienvenu.

Ce potentiel ne se réalisera pas, cependant, une fois que ces filles auront réalisé qu’elles sont patronnées par l’ensemble de l’industrie de la télévision ainsi que par tous ces Sir Galahads rampants sur Twitter qui se feront un plaisir de leur dire à quel point ils « aiment le football féminin et bla bla ». blah », pour acquérir une crédibilité politique, mais ne songerait jamais à payer pour entrer dans un jeu.

Tout succès en Angleterre retardera le jour du jugement, j’imagine, mais persister avec cette version réveillée de l’ancienne actualité de Pathe est insoutenable, à long terme.

Qu’ils le veuillent ou non, si le sport veut une véritable égalité télévisuelle, les diffuseurs doivent se tourner vers le jeu masculin, qui avait sa propre approche étouffante révolutionnée, dans les années 1980, par l’arrivée de Saint & Greavsie – une œuvre du génie d’ITV qui a compris que le football pouvait être brillant, misérable et drôle à la fois, et a finalement ouvert la voie à Fantasy Football, Off The Ball, Hawksbee & Jacobs, Jeff Stelling’s Soccer Saturday et toutes les autres émissions qui me font tomber amoureux du jeu encore et encore.

Jusqu’à ce que ce jour heureux arrive, le plus amusant que j’ai avec le jeu féminin est de regarder l’un des bluffeurs se faire découvrir, comme cela s’est produit mardi dans Good Morning Britain lorsque, à propos de Chine contre Angleterre, Ed a soudainement demandé à Kate : « Voulez-vous commencer Russo ? ou Daly devant ?

Une question relativement simple, mais cela a mis Kate dans une sorte de transe catatonique, de saisie de bureau, et j’ai vraiment pensé que ses globes oculaires allaient revenir dans sa tête jusqu’à ce qu’elle finisse par bégayer: « Ruuuuuu-sso? »

Ed a eu un regard mortel pour ses problèmes. Pendant quelques secondes glorieuses, cependant, j’ai en fait pensé que la couverture d’ITV était, quel est le mot, Kate?

« Passionnant. »

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

THE Chase, Bradley Walsh : « Le livre Melania And Me a été écrit par une assistante de quelle première dame des États-Unis ?

Lauren : « Ivanka Trump ».

Bradley Walsh : « Le Royal Border Bridge se trouve sur la voie ferrée entre Londres et quelle autre capitale britannique ?

Alex : « Manchester ».

Le maillon faible, Romesh Ranganathan : « La série de télé-réalité qui comprend le défi Made To Measure s’intitule The Great British Sewing. . . quoi? »

Linda Robson : « Cuire au four ».

Romesh: « Dans le football, quelle équipe surnommée The Toffees joue contre Liverpool dans le derby du Merseyside? »

Shapi Khorsandi : « Tottenham ». (Rpt).

Irritations aléatoires

LES longueurs répugnantes et stupides que World On Fire a prises pour dépeindre les troupes britanniques comme racistes et manquer tout l’intérêt de la Seconde Guerre mondiale.

Le drame prétentieusement déplaisant de BBC1, Wolf, ne réussit pas à « passer à autre chose ».

La victoire totalement imméritée de Jess et Sammy met le dernier clou dans la pire Love Island de tous les temps.

Et Tyrique disant à Ella : « Tu es littéralement ma personne préférée.

« Je ne te connais littéralement que depuis deux mois et je ne pourrais littéralement pas en demander plus. »

Mais pas littéralement.

UNE PORTION DÉSOLÉE DE JERK

AU tout début du Celebrity MasterChef de cette année, Gregg Wallace a interrogé les cinq candidats et avec toute la sincérité qu’il pouvait rassembler, il a déclaré : « Nous savons que vous avez du talent. »

À ce moment-là, vous avez probablement commencé à scanner frénétiquement la cuisine pour voir qui d’autre ils avaient dans cette cuisine et si Dame Judi Dench se cachait dans le lave-vaisselle ou si John Torode effaçait Billy Connolly.

Fourni

Mais non, c’était juste la fille de Danny Dyer, un Goggleboxer, James Buckley de The Inbetweeners, Richie Anderson de The One Show et Marcus Brigstocke, qui s’est rapidement imposé comme le principal irritant en révélant « Je suis un maître de fromage qualifié de niveau un ». , de tant de façons.

Une sélection assez médiocre pour une série qui doit en quelque sorte faire oublier l’horrible parodie de cannibalisme de Channel 4, Gregg, est apparu la semaine dernière dans The British Miracle Meat, mais nous a replongés directement dedans au moment où il a dit: «James, tu as a un fond de chocolat sucré.

L’échange clé des deux premiers épisodes, cependant, a eu lieu lors du dîner de mercredi soir lorsque John Torode a dit à Richie Anderson: « Quelque chose sent absolument fantastique. »

« C’est un crétin. »

Oui, mais quel après-rasage Gregg porte-t-il ?

Getty

Richie n’a peut-être pas mangé d’aubergine auparavant, mais il a peut-être envoyé un texto à quelques[/caption]

ENTRE-TEMPS, de retour sur Celebrity MasterChef, Gregg Wallace : « Richie (Anderson), as-tu déjà mangé une aubergine ? »

« Non. »

J’ai envoyé quelques textos, je suppose, mais il n’en a jamais mangé.

ARITHMÉTICIEN de la semaine, Alex Scott : « Les statistiques de possession, 57 % pour la France, 46 % pour le Brésil, vous montrent à quel point ce match est serré.

Ou que vous ne pouvez pas additionner.

Sosie de la semaine

Fourni

Le gagnant de CETTE semaine est le météorologue Alex Beresford et Ming The Merciless, de Flash Gordon.

Envoyé par e-mail par Janet Mole.

Recherche d’images : Amy Reading

De belles idées sportives

ANTHONY Elanga : « Dès la minute où je suis sorti pour l’échauffement, j’ai pu entendre les fans depuis le vestiaire. »

Steph Houghton: « Moi et Fara avons débattu de cela pendant tout le débat. »

Et Karen Carney : « L’âge n’est pas un chiffre. »

(Compilé par Graham Wray)

TV OR

REGGIE le golden-doodle miniature extravagantement béni devenant la vedette de Rob & Romesh Vs Crufts en laissant tomber une merde qui était encore plus monstrueuse et époustouflante que celle que Channel 4 a laissée tomber sur les téléspectateurs avec Gregg Wallace: The British Meat Miracle .

La performance hypnotique de Molly Gordon dans la deuxième série de The Bear sur Disney+.

Disney+

BBC2 ramène une charge de souvenirs heureux en rediffusant Naked Video, avec le seul et unique Tony Roper.

Et mon Sky Planner fournissant la version parfaite des programmes télévisés d’été les plus misérables dont je me souvienne : « Sky Atlantic, mardi 7 août, 2h du matin : Winning Time : The Rise Of The Lakers Dynasty, série deux, épisode un. »

Dans Olivia épouse son partenaire, la planche de Love Island, Olivia Attwood, a déclaré avec audace que ses plans de mariage étaient: «Tout mon travail prend vie. C’est ce que Picasso a dû ressentir. C’est ma chapelle Sixtine.

Ce qui est beaucoup trop modeste.

C’est votre Munch’s Scream, de Mick « The Munch » Skinner qui prend vie.

C’est ce qu’a ressenti Leonardo DiCaprio lorsqu’il a peint La Joconde.

C’est votre Taj Mahal, la meilleure maison de curry de toute Welwyn Garden City.

Possède-le, Liv, crétin.

GRANDS mensonges télévisés et délires de la semaine.

Celebrity MasterChef, Marcus Brigstocke: « Je me débrouille plutôt bien en tant que comédien. »

Fourni

Love Island, Tyrique: « Je ne suis pas ad * ckhead. »

Et Olivia épouse son épouse, Mme Attwood : « Je ne dis pas cela de manière égoïste, mais ne pensez-vous pas que les gens seront déçus s’ils n’entendent pas parler de moi ? »

Non. Et je ne dis pas ça d’une manière méchante.

CREEP de la semaine ? Histoires de vie, Kate Garraway : « Vous êtes fantastique. Quand je t’ai connu, tu étais une star.

« Maintenant, tu es absolument un trésor national.

« Que vous soyez dans l’émission ou simplement en déplacement, vous êtes tout simplement fabuleux, Anton Du Beke. Est-ce conscient ?

Non, c’est juste de la flagornerie.