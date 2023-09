Le football sandwich bat Harvard, éligible aux séries éliminatoires avec une cinquième victoire – Shaw Local

HARVARD – Simeion Harris a couru pour 153 verges et un touché, et Sandwich a battu Harvard 27-0 pour remporter sa cinquième victoire et devenir éligible aux séries éliminatoires.

Un an après ne pas avoir aligné une équipe universitaire, deux ans après avoir obtenu une fiche de 0-9, Sandwich (5-1) se dirige probablement vers les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013.

Nick Michalek et Parker Anderson ont chacun couru 52 verges et un touché et Braden Behringer a lancé une passe de 51 verges à Brodie Case pour Sandwich, qui a accumulé 405 verges offensives et a maintenu Harvard à 77.