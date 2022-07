Le football russe perd les appels contre les interdictions de l’UEFA et de la FIFA

L’Union russe de football (RFU) s’était battue pour annuler les interdictions des compétitions de la FIFA et de l’UEFA

L’Union russe de football (RFU) et un quatuor de clubs de football russes ont vu leurs appels contre les interdictions de l’UEFA et de la FIFA rejetés par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse.

Le tribunal des sports a annoncé la décision dans un communiqué vendredi après que la RFU et les clubs ont contesté l’interdiction imposée par la FIFA et l’UEFA le 28 février à la suite du début de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

« Les recours formés par le [Russian Football Union] contre les décisions prises le 28 février 2022 par le Bureau du Conseil de la FIFA (l’appel de la FIFA) et le Comité exécutif de l’UEFA (l’appel de l’UEFA) de suspendre toutes les équipes et tous les clubs russes de la participation à leurs compétitions respectives jusqu’à nouvel ordre ont été rejetées et les décisions contestées sont confirmées », la décision lue.

Les appels des clubs russes du Zenit Saint-Pétersbourg, de Sotchi, du CSKA Moscou et du Dynamo Moscou contre la suspension des compétitions de l’UEFA ont également été rejetés.

