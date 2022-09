LONDRES (AP) – Le football a repris en Grande-Bretagne lundi après une pause au cours du week-end en signe de respect après la mort de la reine Elizabeth II, les matchs de division inférieure devant revenir à la normale cette semaine.

La Premier League, cependant, n’a pas encore confirmé quand l’élite sera de retour, des problèmes logistiques survenant probablement avant les funérailles d’État qui auront lieu à Londres le 19 septembre.

La Ligue anglaise de football – qui gère les trois divisions en dessous de la Premier League – a déclaré que des hommages seraient rendus à la reine sur des terrains à travers le pays lorsque les matchs du championnat de deuxième niveau ainsi que de la Ligue 1 et de la Ligue 2 reprendront à partir de mardi.

Une minute de silence sera observée avant les matches, avec des brassards noirs à porter par les joueurs, des drapeaux à arborer en berne et l’hymne national – “God Save the King” – à jouer dans les stades.

“Avec un plan national de police maintenant en vigueur”, a déclaré l’EFL, faisant référence aux jours précédant les funérailles, au cours desquels le cercueil de la reine sera exposé à Londres, “la Ligue et les clubs continueront de travailler avec les forces en ce qui concerne de tous les défis qui pourraient survenir concernant le maintien de l’ordre d’appareils spécifiques.

L’EFL a déclaré que cela fonctionnerait “au cas par cas”.

Avant cela, le jeu dans les ligues non professionnelles reprend lundi, le football s’étant complètement arrêté du vendredi au dimanche – des ligues professionnelles jusqu’au football de base. Un match de Premier League entre Leeds et Nottingham Forest, prévu lundi soir, est resté en ligne avec le report des matches de haut vol au dernier tour.

Certaines équipes de Premier League seront de retour en action en compétition européenne entre mardi et jeudi – Manchester City, Liverpool, Chelsea et Tottenham en Ligue des champions et Manchester United, Arsenal et West Ham en Ligue Europa ou Europa Conference League – avant le top prévu jeux aériens les vendredi, samedi et dimanche.

Liverpool accueille l’Ajax mardi et Manchester City accueille le Borussia Dortmund mercredi.

Les jeux à Londres semblent les plus menacés en raison de la vaste opération de sécurité entourant les funérailles de la reine. Le calendrier de la Premier League prévoit que Tottenham accueille Leicester samedi, tandis que Brentford accueille Arsenal et Chelsea accueille Liverpool dimanche.

La plupart des sports ont repris en Grande-Bretagne au cours du week-end après un arrêt général vendredi, un jour après la mort de la reine à l’âge de 96 ans.

___

Plus de football AP : https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press