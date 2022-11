Le football rentre à la maison pour Noël : la nouvelle version de Three Lions est sortie pour la Coupe du monde 2022 – voir les paroles complètes

Une nouvelle version de l’hymne emblématique du football Trois Lions a été publié par David Baddiel, Frank Skinner et The Lightning Seeds avant la Coupe du monde 2022, cette fois avec un thème de Noël et un focus sur la victoire de l’équipe féminine d’Angleterre à l’Euro 2022 en juillet.

Bien nommé Trois Lions (Il rentre à la maison pour Noël)la chanson réenregistrée contient de nouvelles paroles et un clip audio de l’interprétation triomphale de la conférence de presse des Lionnes, où l’équipe a écrasé le discours de la manager Sarina Wiegman aux médias.

Les comédiens Baddiel et Skinner sont vraiment satisfaits de la dernière version, le couple disant qu’ils devaient profiter du fait d’être potentiellement numéro un à Noël – bien que cela dépende en grande partie de la performance de l’Angleterre au Qatar.

David Baddiel a déclaré: “Enfin, c’est entre moi et Mariah Carey pour qui est vraiment la voix de Noël.”

Pendant ce temps, Skinner a déclaré: «Nous devions juste le faire. Les chansons de la Coupe du monde de Noël ne sont pas comme les bus. Si nous avions laissé passer cette opportunité, l’attente pour la suivante aurait été très longue.”

Quelles sont les paroles de “Three Lions (It’s Coming Home for Christmas)” ?

COMMENTAIRE

N’est-ce pas le caractère, et le cœur et

motivation aussi ?

(Clip Lionnes de la conférence de presse)

Il rentre à la maison

Ça arrive

Le football rentre à la maison

Il rentre à la maison

Il rentre à la maison

Ça arrive

Le football rentre à la maison

TOUT

Il rentre à la maison

Il rentre à la maison

Ça arrive

Le football rentre à la maison (×4)

FRANC

Aimer que les Lionnes gagnent

Mais les pensées du dernier coup de pied de l’année dernière

Et Moscou

Et Turin

Les mecs semblent maudits

FRANC ET DAVID

Quoi qu’ils essaient

Et je pense que je sais pourquoi

Ils sont juste ensorcelés en juillet

FRANC

Mais nous sommes en décembre…

TOUT

Trois Lions sur un traîneau

Avec l’inspiration des lions

Le Père Noël dit jouons

La formation du sapin de Noël

DAVID

Quand ils ont choisi le Qatar

Aurait dû vérifier VAR

Il fait trop chaud

Et trop loin

Alors nous serons

DAVID ET FRANCK

… les flocons de neige le regardent ici

C’est notre période de l’année

Nous prendrons une bière

FRANK (PARLÉ)

En fait, je ne le ferai pas parce que

J’ai des problèmes d’alcool…

TOUT

Trois Lions sur un traîneau

Yule Rimet brille toujours

Une chanson de Noël de football

Pas du tout dégradant…

COMMENTAIRE

Quel cracker de jeu… L’Angleterre leur donne une vraie bonne farce… Ding Dong Merrily sur Sky… oh non ce n’est pas sur Sky… ça doit être sur terrestre n’est-ce pas… pour des raisons juridiques…

IAN

Tout ce que je veux c’est la coupe du monde

Ne vous embêtez pas à l’emballer

CHŒUR D’ENFANTS

Il rentre à la maison

Pour Noël

Le football rentre à la maison

Il rentre à la maison

Il rentre à la maison

Pour Noël (x3)

Le football rentre à la maison

C’est rentré à la maison

Il rentre à la maison…

TOUT

Trois lions sur une chemise

Jules Rimet toujours resplendissant

FRANC

56 ans de mal

DAVID

Pour le match masculin

TOUT

Ne m’a jamais arrêté de rêver

Trois lions sur une chemise

Jules Rimet toujours resplendissant

20 semaines de souffrance

(Pour le jeu féminin évidemment)

Ne m’arrête jamais de rêver

Trois lions sur une chemise

Jules Rimet toujours resplendissant

(C’est Englaaaaaand !)

Ne m’arrête jamais de rêver

Trois lions sur une chemise

Jules Rimet toujours resplendissant

Pas mal d’années de souffrance

Ne m’a jamais arrêté de rêver

Trois lions sur une chemise….