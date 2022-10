Le football perd la bataille avec les sports américains, appelle à la renaissance de l’ESL

Florentino Perez veut que les compétitions européennes de football changent. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

Florentino Perez a déclaré que le football était «malade» et «perdait la bataille mondiale du divertissement» avec le sport américain, soutenant le projet dormant de la Super League européenne (ESL) comme moyen de conserver sa position de sport le plus populaire au monde.

Le président du Real Madrid – qui s’exprimait lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du club dimanche – a été l’un des soutiens les plus en vue de la compétition séparatiste depuis sa tentative de lancement en avril 2021.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

L’ESL et les instances dirigeantes du football attendent une décision de la Cour européenne de justice, attendue en décembre, sur la question de savoir si les tentatives de l’UEFA de bloquer la Super League ont enfreint les lois européennes sur la concurrence.

“Pour résoudre un problème, vous devez d’abord reconnaître que vous avez un problème”, a déclaré Perez. “Notre sport est malade. Il perd son leadership en tant que sport mondial … Nous ne devons pas être confus par l’impact de la Coupe d’Europe du Real Madrid [in the Champions League last season] lorsque nous avons participé à sept matchs de la plus haute intensité et de l’intérêt.

“C’était le résultat du tirage au sort, de la qualité et de la grandeur de notre équipe. C’était un spectacle qui a contribué à raviver l’enthousiasme des téléspectateurs. C’est pourquoi nous pensons que les compétitions européennes doivent changer, pour offrir aux fans des matchs de haut niveau l’année- ronde entre les équipes les plus fortes, avec les meilleurs joueurs en compétition.”

Le Real Madrid a battu Liverpool pour remporter la Ligue des champions pour la 14e fois en mai 2022. Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Perez a comparé le nombre de fois où les grands clubs européens s’affrontent au nombre de rencontres de haut niveau dans d’autres sports.

“Au tennis, [Rafa] Nadal et [Roger] Federer a joué 40 fois en 15 ans. Nadal et [Novak] Djokovic a disputé 59 matches en 16 ans”, a-t-il déclaré. “Dans le football, nous n’avons joué contre Liverpool que neuf fois en 67 ans. Nous avons affronté Chelsea quatre fois dans l’histoire de la Coupe d’Europe. Quel sens cela a-t-il de priver les fans de tous ces jeux ?”

Perez a souligné une récente Classement Forbes ce qui suggère que les clubs de football prennent du retard sur les équipes sportives aux États-Unis.

“Nous étions les meilleurs dans tous les sports, et maintenant nous sommes tombés au 13e rang”, a-t-il déclaré. “Nous avons été dépassés par 12 clubs de sports américains. Ils doivent faire quelque chose de très bien aux États-Unis et de très mal en Europe … Le football est en train de perdre la bataille mondiale du divertissement contre d’autres sports et d’autres plateformes.”

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus sont les trois derniers des 12 clubs fondateurs de l’ESL qui ont maintenu leur soutien public au projet, après le retrait de ses six membres de Premier League – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham. – a déclenché son effondrement en avril 2021.

“Nous avons besoin d’une gestion professionnelle, moderne et transparente, qui ne soit pas basée sur d’anciennes structures conçues au siècle dernier”, a déclaré Perez. “Récemment, le président de l’Association des clubs européens [Paris Saint-Germain president Nasser Al-Khelaifi] a déclaré – en parlant de Super League – que le Real Madrid avait peur de la compétition. Peut-être faut-il rappeler au président de l’ECA qui est le Real Madrid. La compétition est dans notre ADN.”