Le football occupe le devant de la scène au Qatar, atténuant les controverses sur la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Alors que la Coupe du monde atteint son paroxysme au Qatar, le drame sur le terrain a partiellement éclipsé les controverses sur les droits de l’homme qui tenaillent l’État arabe du Golfe depuis qu’il a été choisi pour la première fois pour accueillir la compétition il y a 12 ans.

À partir du moment où il a reçu le tournoi, les critiques se sont demandé comment les autorités du football pouvaient choisir un pays qui ne s’était jamais qualifié auparavant pour la finale, était trop chaud pour accueillir des matchs d’été et aurait besoin de construire la plupart de ses stades de Coupe du monde à partir de zéro.

La décision a également mis le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme sous les projecteurs – y compris les conditions des travailleurs étrangers qui ont construit ces stades et les lois conservatrices qui interdisent l’homosexualité, restreignent l’expression politique et freinent les ventes d’alcool.

Les autorités qatariennes affirment que les critiques de leur pays depuis une décennie sont injustes et mal informées, pointant du doigt les réformes du droit du travail promulguées depuis 2018 et accusant certains détracteurs de racisme et de doubles standards.

Les organisateurs ont également nié les allégations de corruption pour obtenir le droit d’accueillir le plus grand événement de football, organisé pour la première fois au Moyen-Orient.

Ces différends ont éclipsé la montée en puissance de la concurrence, compliquant les efforts du Qatar pour se présenter comme une puissance mondiale offrant au monde plus que des approvisionnements vitaux en gaz naturel.

Une enquête belge sur des allégations distinctes selon lesquelles le Qatar aurait prodigué de l’argent et des cadeaux à des fonctionnaires pour influencer la prise de décision dans l’Union européenne a contribué à raviver les critiques cette semaine. Le Qatar nie tout acte répréhensible.

Mais trois semaines d’héroïsme et de chagrin sur le terrain ont contribué à atténuer les controverses, alors que les quarts de finale se sont soldés par des tirs au but dramatiques et que les outsiders ont triomphé des géants du football, ouvrant la voie à deux demi-finales très attendues.

Les craintes que le tournoi s’étende au-delà du point de rupture d’un pays non testé, le plus petit en termes de géographie et de population à accueillir la Coupe du monde, se sont également avérées infondées. Soixante matches ont été organisés avec succès, avec seulement quatre restants.

“Beaucoup d’entre nous ont sous-estimé la capacité du Qatar à organiser ce tournoi, mais finalement ils ont réussi. La logistique s’est bien déroulée et l’infrastructure a bien fonctionné”, a déclaré un diplomate occidental au Qatar.

SPORT ET POLITIQUE

La première semaine de compétition a donné le ton, l’Arabie saoudite renversant l’Argentine dans l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la Coupe du monde, au grand plaisir de milliers de fans saoudiens en visite dont le pays menait jusqu’à l’année dernière un boycott régional du Qatar.

Les dirigeants des deux pays voisins se sont drapés dans les drapeaux nationaux et les écharpes de l’autre lors du tournoi, symbolisant la fin d’une dispute amère.

La progression surprise du Maroc – portant pour la première fois les espoirs africains et arabes en demi-finale – a également électrisé la compétition, défiant la domination européenne et sud-américaine et offrant une justification pour une première Coupe du monde dans le monde arabe.

Au début, l’attention mondiale s’était concentrée sur la controverse concernant les projets de l’instance dirigeante du football, la FIFA, de pénaliser les équipes portant des brassards «One Love» soutenant les droits des LGBT +, et la sécurité des stades ciblant des slogans soutenant les manifestations anti-gouvernementales en Iran.

Les joueurs allemands ont ostensiblement mis la main sur la bouche pour une photo d’avant-match après l’interdiction de “One Love”, dans un geste qui fait écho à la critique virulente du bilan des droits de Doha de la part de certains dirigeants politiques allemands.

Cela n’a pas empêché le Qatar de signer un accord de 15 ans pour approvisionner l’Allemagne en gaz naturel quelques jours plus tard, mais le KO précoce de l’équipe allemande a été accueilli avec schadenfreude par certains Qataris, piqués par les critiques de Berlin et d’autres capitales.

“Les sept équipes de brassards #OneLove sont désormais exclues de la #WorldCup. Peut-être que s’ils se concentraient davantage sur le football, plutôt que sur la façon de protester, ils ne seraient pas éliminés”, a tweeté l’écrivain qatari Reem al-Harmi.

Un autre diplomate européen a déclaré que le tournoi avait donné une plate-forme pour les questions politiques. “D’un point de vue occidental, la critique n’a pas disparu”, ont-ils déclaré.

« Vous ne pouvez pas séparer le sport et la politique. Mais quand le match commence, c’est le jeu et non la politique pour les 90 prochaines minutes.”

COUPE DU MONDE « LA PLUS INCLUSIVE »

Les inquiétudes concernant les défis logistiques au Qatar, qui accueille pour la première fois un événement de cette ampleur, sont apparues en septembre lorsque les maréchaux ont eu du mal à gérer les foules quittant un match inaugural dans le plus grand stade du pays. Cependant, la Coupe du monde elle-même s’est généralement bien déroulée.

« Tout est uniforme et stable. Pas de goulots d’étranglement”, a déclaré un responsable en souriant et en joignant les mains après la défaite de l’Argentine face à l’Arabie saoudite il y a trois semaines dans le même stade.

Les restrictions sur les ventes d’alcool dans le pays musulman conservateur ont attiré beaucoup d’attention avant le coup d’envoi, mais de nombreux fans en visite ont finalement ignoré le problème.

Ces bordures auront probablement contribué à assurer la sécurité des foules, et le nombre de visiteurs plus faible que prévu, bien que décevant pour les organisateurs, a mis moins de pression sur les installations.

Les autorités avaient prévu un afflux de 1,2 million pour le tournoi d’un mois, mais seuls 765 000 visiteurs sont arrivés au cours des deux premières semaines les plus chargées, alors que 32 équipes étaient en compétition et que quatre matchs avaient lieu quotidiennement.

Le Qatar affirme que ces chiffres ne racontent pas toute l’histoire d’une compétition qui a attiré des fans d’Asie du Sud-Est, d’Amérique du Sud, d’Europe et du monde arabe.

“Nous pensons que c’est la Coupe du monde la plus inclusive”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani au Washington Post la semaine dernière. “Tous viennent ici et profitent du football”.

