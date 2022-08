Le football néerlandais revient au Maharashtra pour le programme mondial des entraîneurs

Le mois d’août marque un retour heureux en Inde pour le programme mondial des entraîneurs de la Royal Netherlands Football Association, avec un cours pilote d’entraîneurs au Kerala, en tandem avec le gouvernement de l’État, suivi d’une semaine intense à Cooperage pour un partenariat renouvelé avec le Western India Football Association des jeunes footballeurs de Mumbai, Maharashtra.

Le coup d’envoi est donné le 22 août, lorsque le héros néerlandais de tous les temps Johan Neeskens dirigera un programme d’entraînement de démonstration sur le football néerlandais avec une sélection de Mumbai Youth, après un rassemblement festif en présence de l’ambassadeur néerlandais et du consul général de Mumbai. Neeskens, qui a disputé 2 finales de Coupe du monde consécutives (1974, 1978) a également été le premier joueur néerlandais à marquer lors d’une finale de Coupe du monde. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et du FC Barcelone amène avec lui deux collègues expérimentés à Mumbai pour le cours de 5 jours à Cooperage.

KNVB est un partenaire bien connu et respecté du football indien, ayant un accord de coopération avec l’AIFF sur divers aspects du développement du football et également avec les États indiens dans le cadre du protocole d’accord signé en 2014 entre SAI et le ministère néerlandais du bien-être et des sports. .

“Nous sommes très heureux d’être de retour dans le Maharashtra. En décembre 2019, j’étais ici moi-même en tant qu’instructeur de World Coaches et à cette époque, nous espérions intensifier la formation des entraîneurs. En attendant, le Mondial était fermé en raison de la pandémie. Il est maintenant temps que les jeunes en Inde, garçons et filles, reviennent sur le terrain et qu’ils soient formés par des entraîneurs bien éduqués, qui ne regardent pas seulement les performances sur le terrain, mais aussi le bien-être des enfants et des conseils hors du terrain.

“Un partenariat avec un État du football comme Maharashtra, Mumbai s’inscrit parfaitement dans notre stratégie internationale, où nous voulons être considérés comme une association innovante, à la recherche d’impact et travaillant pour l’avenir du football. Notre nouveau partenariat avec Acosa Sports Infrastructure Services donnera une impulsion supplémentaire grâce à la combinaison de terrains de jeu plus nombreux et de meilleure qualité et à un bon encadrement pour les enfants, a déclaré Neeskens.

“Le football est une question de collaboration et de communication, de fair-play, de respect de la diversité et de gestion des frustrations. Nous pouvons informer les enfants sur un mode de vie sain et enseigner des compétences sociales à nos enfants de manière amusante grâce au football, ce qui leur sera bénéfique dans tous les aspects de leur vie », déclare Johan van Geijn de KNVB, travaillant avec l’Inde depuis 2006 lorsque KNVB a fait une première cours à Mumbai pour les entraîneurs locaux de Magic Bus.

Le World Coaches Program est actif dans le monde entier depuis 2010. Depuis lors, plus de 16 000 entraîneurs ont rejoint l’initiative dans le monde de plus de 60 pays, dont près de 30 % de femmes entraîneurs, un pourcentage qui devrait augmenter pour l’égalité des chances.

Aux Pays-Bas, il existe un centre d’entraînement de football dans un rayon de 1,5 km autour de chaque domicile. L’un des objectifs de KNVB est d’apporter des circonstances similaires à tous les pays dans lesquels ils sont présents.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici