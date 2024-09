Le football ne sauvera pas Tua Tagovailoa de lui-même

Produit par ElevenLabs et News Over Audio (NOA) en utilisant la narration IA.

C’était une scène terrifiante mais tristement familière : Tua Tagovailoa, le quarterback vedette des Dolphins de Miami, allongé sur le terrain, apparemment désorienté, après avoir subi une nouvelle commotion cérébrale. Cette blessure, subie lors d’un match la semaine dernière contre les Bills de Buffalo, était la quatrième commotion cérébrale diagnostiquée chez Tagovailoa depuis 2019 et sa troisième depuis qu’il est devenu joueur de la NFL, en 2020. Cela semblait être le signe ultime que Tagovailoa devrait mettre un terme à sa prometteuse carrière dans la NFL, seulement deux matchs après le début de sa cinquième saison.

Cela semble être le sentiment dominant même parmi les frères de la NFL. Dez Bryant, un ancien receveur des Cowboys de Dallas, publié sur X : « C’est ça… La NFL va de l’avant et fait ce qu’il faut. Tua a eu beaucoup trop de commotions cérébrales. Il doit prendre sa retraite pour des raisons de santé et de longévité. » Antonio Pierce, l’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas et ancien secondeur de la NFL, a déclaré aux journalistes que s’il était en position d’influencer la réflexion du quarterback, « ​​je lui dirais de prendre sa retraite, ça n’en vaut pas la peine. »

Le fait que tant de voix dans le monde du football appellent au départ de Tagovailoa est un petit signe de progrès. Les joueurs semblent enfin prêts à s’affranchir de la vieille culture hyper-machiste qui consiste à jouer malgré n’importe quelle blessure.

Mais il n’existe aucun mécanisme permettant à la ligue ou à quiconque de décider du nombre de commotions cérébrales qui sont trop nombreuses, et rien ne garantit que Tagovailoa choisira de prendre sa retraite. Les joueurs de football s’engagent avec empressement à jouer à un sport violent, même s’ils en connaissent bien mieux les risques que leurs prédécesseurs. Et si vous pensez que la vue de Tagovailoa se tordant sur le sol suffit à rebuter les fans de quelque manière que ce soit, alors vous sous-estimez le pouvoir d’un sport qui reste fermement ancré comme l’obsession nationale.

Tagovailoa aura le temps de réfléchir à son avenir. Mardi, les Dolphins mis Il est sur la liste des blessés, ce qui signifie qu’il manquera au moins les quatre prochains matchs avant de pouvoir revenir à l’action en NFL. En raison de la semaine de congé prévue par Miami, Tagovailoa pourrait revenir au plus tôt le 27 octobre, contre les Cardinals de l’Arizona. Cette pause devrait permettre à Tagovailoa non seulement de se remettre de sa blessure et de suivre le protocole de commotion cérébrale de la ligue, mais aussi de discuter de ses options avec des neurologues externes et, vraisemblablement, avec sa famille.

Lire : Les conseils habituels concernant les commotions cérébrales sont erronés

Quelle que soit sa décision, les commotions cérébrales et le risque de lésions cérébrales à long terme font toujours partie du football. Les efforts de la NFL pour résoudre ce problème sont incomplets, voire peu fiables.

Près d’une décennie s’est écoulée depuis que la NFL a accepté de régler un différend procès massif La NFL a lancé une action en justice contre 4 500 joueurs qui accusaient la ligue de cacher les dangers de l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie dégénérative qui peut affecter les personnes souffrant de commotions cérébrales répétées et de lésions cérébrales traumatiques. La NFL a depuis mis en œuvre une série de changements de règles dans le but de rendre le jeu plus sûr, mais les blessures à la tête rester une partie trop courante du jeu. Cela n’a pas empêché les cotes d’écoute de la NFL de continuer à augmenter. Les joueurs, pour leur part, semblent avoir pour la plupart accepté le danger. La commotion cérébrale de Tagovailoa la semaine dernière est survenue après qu’il ait percuté la poitrine du safety des Bills Damar Hamlin, dont le cœur a été brisé. arrêté sur le terrain la saison dernière après il Il a reçu un coup violent à la poitrine. Il a dû être réanimé après cette blessure et a frôlé la mort sur le terrain. Il est maintenant de retour sur le terrain et porte ses propres coups.

La NFL a montré qu’on ne peut pas compter sur elle pour donner la priorité au bien-être de ses joueurs. La ligue et les Dolphins ont été largement critiqués pour leur gestion des multiples commotions cérébrales de Tagovailoa tout au long de la saison 2022. Lors d’un autre match contre les Bills, l’arrière de la tête de Tagovailoa a heurté le gazon à la fin d’une action. Après s’être relevé, le quarterback a trébuché et est tombé sur le chemin du retour vers la ligne de touche, visiblement secoué. Et pourtant, le personnel médical de l’équipe lui a permis de revenir au jeu, et les Dolphins ont annoncé, de manière invraisemblable, qu’il avait subi une blessure au dos. À peine quatre jours plus tard, lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati, Tagovailoa a reçu un coup brutal à la tête. On lui a diagnostiqué une commotion cérébrale, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles il en avait déjà subi une contre les Bills.

Nate Jackson : J’ai vu des choses horribles quand je jouais dans la NFL

La NFL et l’Association des joueurs de la NFL ont lancé une enquête sur les raisons pour lesquelles Tagovailoa a continué à jouer contre les Bills, ce qui a conduit la NFL à changement Le protocole de commotion cérébrale a été modifié pour inclure « une anomalie de l’équilibre/stabilité, de la coordination motrice ou un dysfonctionnement de la parole » comme symptômes qui empêcheraient un joueur de revenir au jeu. C’était une étape positive, mais clairement insuffisante. Quelques mois plus tard, Tagovailoa a subi sa deuxième commotion cérébrale dans la NFL – ou la troisième, selon votre opinion sur ce match des Bills. Alors qu’il jouait contre les Packers de Green Bay, Tagovailoa s’est à nouveau cogné la tête contre le sol. Mais il n’a pas été immédiatement évalué pour une commotion cérébrale et n’a donc jamais été retiré de ce match. Le diagnostic est tombé le lendemain.

La NFL a versé plus d’un milliard de dollars à près de 2 000 anciens joueurs et à leurs familles dans le cadre de son règlement pour commotion cérébrale. enquête par le Washington Post Le journaliste Will Hobson a constaté que la ligue ne parvenait toujours pas à respecter sa promesse d’indemniser les anciens joueurs souffrant d’ETC et d’autres maladies cérébrales liées aux commotions cérébrales. Après avoir examiné 15 000 pages de documents et interrogé plus de 100 personnes impliquées dans le règlement, Hobson a constaté que « le règlement ne parvient systématiquement pas à fournir de l’argent et des soins médicaux aux anciens joueurs souffrant de démence et d’ETC ». En 2020, la NFL avait été accusée d’utiliser la « normalisation raciale » pour déterminer les règlements pour commotion cérébrale : en supposant que les Noirs ont des capacités cognitives de base inférieures, ce qui rend plus difficile pour les joueurs noirs de prouver qu’ils souffrent de déclin mental à cause du football. La ligue a accepté de mettre fin à la pratique en 2021.

Le football ne sauvera pas Tagovailoa de lui-même. Le quarterback a travaillé dur après la saison 2022 pour apprendre à mieux éviter les blessures. Il l’a fait Entraînement de jiu-jitsu pour apprendre à tomber en toute sécurité. Il a pris du poids pour se renforcer. Pendant un an, ses efforts ont semblé porter leurs fruits : il n’a pas manqué un seul match au cours de la saison 2023 et est devenu le premier quarterback des Dolphins de Miami à être sélectionné pour le Pro Bowl depuis Dan Marino en 1995. L’été dernier, les Dolphins, manifestement plus confiants dans la capacité de leur quarterback à rester en bonne santé, ont récompensé Tagovailoa avec une prolongation de contrat de quatre ans, d’une valeur de 212 millions de dollars.

Tagovailoa perdrait la majeure partie de cet argent s’il décidait de quitter le jeu. Personne ne devrait prétendre que c’est un choix facile à faire. Et personne ne peut le faire à part Tagovailoa lui-même.