Le football ne s’arrête jamais mais pourrait être meilleur

J’ai menti sur « The Gab & Juls Podcast » lundi lorsque j’ai dit que la finale de l’UEFA Nations League de dimanche – avec l’Espagne battant la Croatie aux tirs au but – a symboliquement clôturé la saison européenne 2022-23. Bien sûr, cela ne fait rien de tel, bien sûr, car il y avait plus de football international lundi et mardi, des matchs de qualification pour l’Euro 2024, en fait.

Si c’est votre fin symbolique de 2022-23, profitez de votre temps libre. Vous disposez de sept jours entiers avant le début de la saison 2023-24 avec le tour préliminaire de la Ligue des champions. (Et celui-ci est un doozy : un tournoi de style Final Four en Islande entre Atletic Club D’Escaldes d’Andorre, Tre Penne de Saint-Marin, Breidablik d’Islande et Buducnost du Monténégro.)

Une pause de sept jours pour le fan… seulement ce n’est pas vraiment une pause. Si vous êtes un fanatique comme moi, vous regarderez le football qu’ils ont coincé entre eux, comme le championnat d’Europe des moins de 21 ans, qui a débuté mercredi en Roumanie et en Géorgie. (Lois Openda, Ryan Gravenberch, Mykhaylo Mudryk, Jacob Ramsey, Amine Gouiri, Elye Wahi, Sandro Tonali… inscrivez-moi !)

Si ça ressemble à trop de football, c’est parce que ça l’est. Ou plutôt, c’est trop difficile d’essayer de regarder tout un catalogue de streaming, c’est trop. Vous serez fatigué, vous perdrez tout intérêt et une grande partie de ce que vous regarderez sera ennuyeuse, répétitive et sans rapport avec vos intérêts.

Mais devinez quoi ? Ce n’est pas grave, car pour une grande partie du public, la consommation de football est devenue comme la consommation de la télévision en streaming. Vous aurez vos favoris; certaines seront véritablement énormes et définiront la culture populaire, et d’autres seront plus des plaisirs de niche – je suppose que quelqu’un regarde « Selling Sunset », sinon ils n’en auraient pas fait six saisons – de la même manière certaines personnes soutiennent le Real Madrid ou Manchester United, tandis que d’autres soutiennent Elche et Sassuolo.

Ensuite, il y aura les très grandes émissions dans lesquelles vous pouvez ou non être investi émotionnellement, mais vous regardez quand même parce que tout le monde en parle. Ce sont l’équivalent de « Squid Game » ou « Stranger Things » ou, à l’époque, de « Breaking Bad » et « The Sopranos ». Ce seront vos huitièmes de finale de la Ligue des champions, vos titres décisifs dans les meilleures ligues européennes, les Coupes du monde et les Euros … et pas grand-chose d’autre.

Il y en a pour tous les goûts. C’est pourquoi je ne suis pas préoccupé par « trop ​​de football » du point de vue d’un fan. Ce serait comme dire qu’il y a trop de vidéos sur TikTok ou, si vous êtes de la vieille école, trop de livres dans la bibliothèque.

L’Angleterre était loin d’être la seule équipe nationale immédiatement lancée en compétition la semaine suivant la finale de l’UEFA Champions League. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

Bien sûr, il ne s’agit pas seulement de fans ; il s’agit aussi de joueurs et de ce qui a du sens du point de vue des affaires et de la gouvernance. La FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, publie régulièrement des rapports sur la charge de travail, montrant comment trop de matchs peuvent causer des blessures physiques, du stress et des problèmes de santé mentale. Les managers de club se plaindront également du calendrier, du manque de temps des joueurs pour s’entraîner et récupérer. Cela est souvent suivi par quelqu’un agitant un poing métaphorique en l’air et parlant de « cupidité », que ce soit de l’UEFA, de la FIFA, de la Premier League ou d’ailleurs.

Les chiffres de la FIFPro sont révélateurs. Vinicius Jr a déjà joué deux fois plus de minutes qu’un autre jeune phénomène, Ronaldinho, avait joué au même âge. Jude Bellingham, qui aura 20 ans ce mois-ci, a joué 30% de plus que Wayne Rooney à 20 ans. Et nous savons que Ronaldinho et Rooney ont subi toutes sortes de tensions qui finiraient par limiter leur carrière. Cela vaut la peine d’être noté, tout comme le fait que la FIFPro calcule qu’en 2024-25, avec l’élargissement de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, un joueur pourrait théoriquement jouer 89 matchs dans une saison pour le club et le pays.

Mais voici le truc : c’est une limite théorique. Ce sont des valeurs aberrantes. Manchester City, avec une équipe pleine d’internationaux, est allé aussi loin que possible dans trois compétitions cette saison et a atteint les quarts de finale d’une quatrième (la Coupe de la Ligue) et pourtant, seuls deux joueurs ont disputé plus de 58 matchs au cours des 12 derniers mois : Rodri (68) et Bernardo Silva (67). Ne vous méprenez pas, c’est beaucoup. En tant que défenseur de la FIFPro, nous devrions chercher à mettre en place des périodes de repos obligatoires ainsi qu’à éliminer les matchs « dos à dos »: jouer le week-end, le milieu de la semaine et le week-end encore et encore s’est avéré gravement préjudiciable aux joueurs.

Mais le fait est que la grande majorité des footballeurs professionnels – et des membres de la FIFPro – ne jouent pas près de ce nombre de matchs : en fait, ils en jouent moins de la moitié. Et devine quoi? La plupart aimeraient jouer à plus de jeux, pas moins. Il en serait de même pour leurs clubs parce que, hé, c’est comme ça qu’ils gagnent de l’argent et restent à flot.

C’est pourquoi, soit dit en passant, toute tentative de comparaison de la FIFPro ou de ses équivalents nationaux – comme l’Association des footballeurs professionnels en Angleterre ou l’AFE en Espagne – avec, disons, le syndicat NBA est erronée. La National Basketball Players Association (NBPA) représente moins de 400 joueurs actifs, tous couverts par une convention collective, qui évoluent tous dans la même ligue et qui sont pratiquement tous multimillionnaires. Les syndicats de football ont tout simplement beaucoup moins de poids, en partie parce qu’ils doivent naviguer dans un fourré de compétitions et d’instances dirigeantes différentes, et principalement parce que leurs membres vont de personnes gagnant 6 000 $ par an à 6 000 $ de l’heure.

En tant que fan, ma propre utopie footballistique serait simple. Réduisez l’élite à 16 équipes dans les plus grandes ligues, réduisez la Coupe de la Ligue et ses équivalents, organisez une « saison internationale » distincte au cours de laquelle vous jouez tous les matchs de l’équipe nationale (par exemple, de mai à juin) et introduisez des périodes de repos obligatoires pendant l’intersaison. Moins est plus. Si c’est bien fait, je pense que vous pourriez gagner plus d’argent, pas moins, même avec moins de jeux.

Mais je ne suis pas responsable, et je comprends comment différentes parties prenantes voient les choses différemment et combattront leur coin. À juste titre, de leur point de vue. Le football est un patchwork de fiefs et de courtiers en puissance. C’est un étrange mélange de socialisme (le jeu national, les instances dirigeantes), de capitalisme (le jeu du club, du moins au sommet) et de travail. Il n’y a pas de pouvoir descendant.

Rappelez-vous comment, pendant la pandémie, certaines personnes se sont demandées si vous pouviez manquer d’émissions à regarder sur Netflix ? Et puis ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas ? Le football est de la même manière. C’est un menu de streaming géant ; c’est sans fin et indéfini, offrant tant à tant de niveaux à tant de gens.

Il ne peut jamais y avoir trop de football compte tenu du nombre de personnes qui regardent et se connectent à ses nombreuses compétitions. Il s’agit simplement de le rendre meilleur, plus juste et plus sûr.