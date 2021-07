Le football ne rentre pas à la maison: l’attente angoissante de l’Angleterre pour la gloire se poursuit alors que l’Italie les bat aux tirs au but pour remporter l’Euro 2020 à Wembley

Visant que le football revienne enfin à la maison après une absence de 55 ans depuis la levée de la Coupe du monde en 1966, l’Angleterre a été obligée de supporter plus de chagrin après avoir subi une défaite sur coup franc malgré une avance rapide dans un match qui manquait de qualité mais haute tension.

Le but de Luke Shaw avait donné à l’Angleterre un départ de rêve dans les deux premières minutes, mais l’Italie a égalisé grâce au vétéran défenseur Leonardo Bonucci en seconde période.

Les scores sont restés 1-1 après les prolongations alors que le match se terminait par des tirs au but, le trio anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka manquant tous leurs efforts avec Gianluigi Donnarumma inspiré dans le but alors que l’Italie remportait la fusillade 3-2.

Le gardien anglais Jordan Pickford a lui-même sauvé les efforts de Jorginho et Andrea Belotti, mais Rashford a frappé le poteau avant que Donnarumma ne devine correctement pour contrecarrer Sancho et l’adolescent Saka pour donner à l’Italie un deuxième titre européen devant un Wembley désemparé.

L’Angleterre avait peut-être osé espérer qu’elle avait banni son hoodoo des coups de pied après avoir été hantée par des défaites au penalty si souvent au fil des ans, mais ce ne devait pas être une nuit cruelle pour les hôtes dans un match à égalité de 120 minutes.

