Le football masculin est bouleversé

Ce fut un week-end chargé pour les programmes sportifs de Virginia Tech. L’équipe de football a subi une défaite 36-15 à Rutgers, mais l’équipe masculine de football a réussi une surprise majeure et l’équipe de volley-ball a subi son premier revers de la saison à domicile. Lançons les dernières nouvelles de Virginia Tech Hokies avec tout cela et bien plus encore.

Le football masculin de Virginia Tech étourdit Louisville

Les Hokies ont ouvert le jeu de l’ACC le week-end dernier avec un match nul 1-1 contre la Caroline du Nord. Vendredi soir, il s’est ensuite rendu au Kentucky pour jouer à Louisville, cinquième au classement, et La technologie a réussi une surprise majeure avec une victoire 2-1 sur un but d’Oliver Roche à la 88e minute pour briser un match nul 1-1.

Les Cardinals ont pris rapidement les devants, mais les Hokies ont égalisé le match juste avant la mi-temps à la 43e minute sur un but d’Andy Sullins. Le match est resté à égalité jusqu’à ce que Roche marque le but vainqueur pour la première victoire de Tech de la saison. Les Hokies, qui accueilleront le Boston College le 22 septembre, se sont améliorés à 1-2-3 au total et à 1-0-1 dans l’ACC.

Le football féminin chute en Caroline du Nord

Comme les hommes, les femmes ont affronté vendredi une équipe classée au niveau national en Caroline du Nord, deuxième au classement, mais contrairement aux hommes, les femmes se sont retrouvées sur un score de 1-0.

L’UNC a remporté le match grâce à un but à la 67e minute, mais Virginia Tech a dominé les hôtes, 8-4. La gardienne technique Alia Skinner a réalisé six arrêts dans la défaite. Les Hokies, qui ont chuté à 3-3-3 au total, se rendront au Boston College le 21 septembre.

Le volley-ball subit le premier revers de 2023

Le début de saison invaincu de l’équipe de volleyball a été l’une des principales histoires sportives du début de la saison à Blacksburg, mais leur séquence a pris fin et leur début de saison parfait. Après avoir battu le Queens vendredi, 3-1, les Hokies ont perdu un match de cinq sets contre la Caroline de l’Est pour tomber à 10-1 cette saison.

Contre les Pirates, Elayna Duprey a réussi 19 attaques décisives et 15 récupérations, tandis qu’Ava Francis a également réussi 15 attaques décisives. Iliana Rodriguez a réalisé 24 récupérations pour les Hokies, qui ouvriront le match de l’ACC le week-end prochain contre Florida State et Miami.