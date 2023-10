Le football masculin de Harvard domine CL Central pour une victoire régionale : résumé sportif du Northwest Herald du mercredi 18 octobre

Football garçons

Harvard 1, Crystal Lake Central 0 : À Antioche, David Pichardo a marqué le seul but du match sur penalty en seconde période pour mener les Hornets à une victoire en demi-finale régionale d’Antioche de classe 2A contre les Tigres.

Jesus Aquino a été victime d’une faute dans la surface de réparation, menant au score gagnant de Pichardo.

Ricardo Flores a réalisé trois arrêts pour Harvard (15-7-1), qui affrontera Grayslake Central en championnat à 13 heures samedi.

Crystal Lake Central a terminé la saison 10-10-3.

Grayslake Central 6, Cary-Grove 1 : À Antioche, les Troyens (3-10-2) ont perdu contre les Rams lors de leur demi-finale régionale d’Antioche de classe 2A.

Kyle Nordengren a marqué pour CG.

Dundee-Crown 2, McHenry 1 (OT) : À Huntley, Hugo Arista a marqué huit minutes après le début de la prolongation alors que les Chargers ont battu les Warriors (11-12-2) lors de leur demi-finale régionale de classe 3A à Huntley, mardi.

Charles Lindemann a marqué en temps réglementaire pour DC (14-7-1). Diego Flores a ajouté une passe décisive et Manuel Hernandez a réalisé 11 arrêts.

Dundee-Crown affrontera Huntley en championnat à 17 heures vendredi.

Volley-ball féminin

Richmond-Burton 2, Plan 0 : À Richmond, Maggie Uhwat a dépassé les 1 000 attaques décisives en carrière et les Rockets (29-6, 14-0) ont battu les Reapers 25-12, 25-21 pour terminer invaincus lors de la conférence Kishwaukee River.

félicitations à @maggie_uhwat sur la réalisation de 1000 victoires en carrière. Nous sommes très fiers de vous et avons hâte de vous voir avec l’avenir qui vous attend. Lancez-vous ! pic.twitter.com/ny68AZu2Yf – Volley-ball RBCHS (@RbchsV) 19 octobre 2023

Elissa Furlan a réussi cinq attaques décisives pour RB, Uhwat a réussi quatre attaques décisives et Alex Hopp a ajouté 13 passes décisives. Lanee Cooley a réussi neuf récupérations, Lilly Mumbower a réussi deux as et Sophia Komar a réussi trois attaques décisives.

Jacobs 2, Marian Central 1 : À Woodstock, Jordan Miller a réalisé cinq attaques décisives et 17 récupérations pour les Golden Eagles lors d’une victoire hors conférence 17-25, 25-17, 25-19 contre les Hurricanes.

Bella Van de Burgt a réalisé 18 récupérations, Cassie Gorrity a réussi cinq attaques décisives et Ali Pierre a ajouté sept attaques décisives, quatre blocs et huit récupérations pour Jacobs (16-15). Meghan Retzler a obtenu 11 passes décisives et 17 récupérations, Abby Deacon a obtenu 15 passes décisives et 13 récupérations et Gracie Breeze a réalisé 21 récupérations.

Pour Marian (10-22), Ella Conlon a réalisé huit attaques décisives, six récupérations et quatre blocs, Jordan Orlos a réalisé sept attaques décisives et deux as, et Anna Lingle a réalisé 20 passes décisives, deux as et six récupérations.