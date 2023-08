Le football italien dénonce les transferts des clubs saoudiens et demande à la FIFA

Si la FIFA n’intervient pas pour empêcher l’Arabie saoudite de dominer le marché des transferts, le président de la fédération italienne de football affirme que le sport risque de devenir déséquilibré.

Actuellement, les Saoudiens plongent le monde du football dans le désarroi en versant des salaires extraordinaires et en faisant des offres de transfert record. Des joueurs célèbres qui ont joué pour des équipes européennes affluent pour participer à la Saudi Pro League, élevant le niveau de jeu et la compétitivité.

Pour assurer la sécurité financière dans un avenir prévisible, les clubs saoudiens proposent des salaires exorbitants. Ces promesses de compensation ont conduit à la discussion de la « richesse générationnelle » entre les joueurs. Plusieurs joueurs de la liste A ont récemment opté pour l’Arabie saoudite. Par exemple, Sadio Mane, Fabinho, Jordan Henderson et Riyad Mahrez ont déménagé au Moyen-Orient.

Tout a commencé avec Ronaldo et Benzema

Cristiano Ronaldo a rejoint l’équipe d’Al-Nassr dans la Saudi Pro League en janvier de cette année. Karim Benzema et d’autres grands noms du football européen l’ont depuis suivi au Moyen-Orient. Le Fonds d’investissement public saoudien a acheté quatre des clubs les plus titrés de la ligue. Cela a marqué le début de ce modèle.

Le président italien du football veut que la FIFA résolve le problème saoudien

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a exprimé son opinion sur l’Arabie saoudite. Il a déclaré que la récente domination du pays sur le marché des transferts nécessitait une action. De plus, il a déclaré que la FIFA devrait se pencher sur la question de l’argent du Moyen-Orient « volant » les joueurs européens. Bien sûr, cela inclut sa Serie A italienne.

Lors de l’événement Report Calcio 2023, il a déclaré, via Sky Italia : « En ce moment, le phénomène saoudien répond à d’autres logiques, nous savons très bien quelle est la projection vers 2030, par rapport à la logique de valorisation du phénomène sportif et footballistique. comme un phénomène social d’agrégation et d’amélioration des produits d’abord en Amérique du Nord, puis en Chine.

« Avec l’Arabie, on est dans le domaine de compétence de la FIFA et je pense qu’il est juste qu’il commence à identifier une méthode pour toute une série d’interventions qui ne répondent plus à la logique du marché mais à la logique du soutien grâce à l’utilisation de fonds publics; un état qui, entre autres, possède la richesse illimitée. Aujourd’hui, nous avons encore le temps d’y remédier partiellement, sinon nous courrons le risque d’avoir un déséquilibre absolu vis-à-vis de certains marchés.

PHOTO : IMAGO / Pressinphoto