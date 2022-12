Le football indien en hausse après avoir subi l’interdiction de la FIFA

Le football indien a connu une mer de changements alors que la nation pataugeait dans des eaux troubles pour inaugurer une nouvelle aube de possibilités infinies pour le beau jeu et apporter l’espoir d’atteindre la terre promise du «succès».

2021 a commencé avec l’Inde accueillant la Coupe d’Asie féminine de l’AFC, l’équipe nationale ayant été forcée de se retirer de la compétition en raison des joueurs et du personnel qui ont contacté Covid-19, après leur premier match nul et vierge contre l’Iran. Leurs deux derniers matchs de groupe ont été perdus et l’Inde, hôte, s’est retirée en raison d’une négligence hors du terrain.

Le Jamshedpur FC et le Hyderabad FC sont sortis vainqueurs des trophées du vainqueur de la Ligue et de la Super League indienne, respectivement alors que le Gokulam Kerala FC a défendu sa I-League et le titre de la Ligue indienne des femmes.

Le Mumbai City FC a fait la fierté de l’Inde lors de la Ligue des champions de l’AFC, enregistrant deux victoires (sur l’Air Sports Club Iraq) en phase de groupes. En Coupe AFC, Gokulam Kerala a surpris ATK Mohun Bagan lors du match d’ouverture mais ce dernier s’est qualifié du groupe avec des victoires successives et une meilleure différence de buts. Mais au tour suivant, ATKMB a étonnamment perdu contre le Kuala Lumpur City FC de Malaisie lors des demi-finales inter-zones de la Coupe AFC.

La Coupe Durand a réuni les 11 équipes de l’ISL, pour la première fois, avec des matchs qui se sont déroulés au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan et au Kishore Bharati Krirangan à Kolkata, ainsi qu’au stade Indira Gandhi Athletic de Guwahati et au stade Khuman Lampak d’Imphal.

Lors des huitièmes de finale, deux clubs de la I-League se sont qualifiés ainsi que six équipes de l’ISL, alors que le Mohammedan SC, le Hyderabad FC, le Bengaluru FC et le Mumbai City FC se sont qualifiés pour les demi-finales. Le Bengaluru FC a battu le Mumbai City FC en finale, pour remporter son premier titre de la Coupe Durand alors que Sunil Chhetri a terminé sa série de victoires sur tous les grands trophées du football indien.

A LIRE AUSSI | Les vétérans de Mohun Bagan se souviennent d’avoir joué contre Pelé à Kolkata en 1977

Le trophée Santosh est revenu avec toute sa gloire à Mallapuram alors que les hôtes du Kerala ont battu le Bengale aux tirs au but, devant une foule à guichets fermés, pour remporter leur septième titre national.

L’équipe masculine de football a réservé sa place dans la Coupe d’Asie de l’AFC, avec des victoires contre Hong Kong, l’Afghanistan et le Cambodge dans un stade bondé de Saltlake à Kolkata.

L’équipe indienne de football féminin est revenue à l’action plus tard dans l’année, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la finale des champions féminins SAFF 2022.

L’Inde a connu du succès dans le football par groupe d’âge, remportant le championnat féminin SAFF U-18 à Jamshedpur, le championnat masculin SAFF U-20 à Bhubaneshwar ainsi que le championnat masculin SAFF U-17 au Sri Lanka.

Lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC, l’Inde a battu les Maldives (5-0), le Koweït (3-0) et le Myanmar (4-1), mais s’est inclinée face à l’Arabie saoudite (1-2) en phase de groupes. L’Inde a cependant réussi à se qualifier pour la finale en tant que l’une des six meilleures équipes classées deuxièmes.

L’équipe U-20 n’a pas été aussi chanceuse puisqu’elle a perdu contre l’Irak (4-2) et l’Australie (4-1) mais a terminé ses éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC sur une note positive avec une victoire 2-1 sur le Koweït.

Puis vint l’événement phare, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022, bien qu’après quelques “difficultés”. L’Inde a été surclassée par les États-Unis 8-0, puis a perdu 0-3 contre le Maroc et a terminé sa campagne humiliante 0-5 contre le Brésil.

Pour les tournois de clubs par catégorie d’âge, le Bengaluru FC et les Kerala Blasters sont devenus champions et finalistes pour se qualifier pour la finale de la Next Gen Cup au Royaume-Uni, où ils ont impressionné mais n’ont pas pu produire de résultats favorables contre Tottenham Hotspurs, Leicester City, Nottingham Forrest, West Ham et Crystal Palace.

A LIRE AUSSI | La Premier League, les joueurs de l’EFL et les arbitres porteront des brassards noirs en l’honneur de Pelé

Dans l’un des jours les plus sombres du football indien, la Fédération internationale de football association (FIFA) a suspendu la Fédération indienne de football (AIFF) le 16 août, invoquant “l’influence indue de tiers”.

C’était l’aboutissement de près de trois mois de troubles, depuis que la Cour suprême de l’Inde a nommé un comité d’administrateurs (CoA) pour superviser le fonctionnement de l’AIFF tout en déchargeant Praful Patel et son comité exécutif de leurs responsabilités. Patel a terminé ses trois mandats et 12 ans en tant que président de l’AIFF en décembre 2020, le maximum autorisé à un chef de fédération sportive nationale en vertu du Code du sport. Des élections auraient dû avoir lieu pour élire un nouveau président, mais les sondages n’ont pas eu lieu en raison d’affaires pendantes devant la Cour suprême concernant sa constitution.

Les membres de l’AIFF, y compris les organes de l’État, se sont opposés aux changements suggérés dans la constitution des organes de football par le CoA – Justice (retraité) Anil R Dave, ancien commissaire aux élections en chef de l’Inde, Dr SY Quraishi et ancien capitaine indien Bhaskar Ganguly.

Après de nombreux allers-retours, y compris des discussions avec les délégués de l’AFC et de la FIFA, la Cour suprême a dissous le COA et le 25 août, la FIFA a officiellement levé sa suspension sur l’AIFF.

En septembre, l’AIFF a tenu ses élections présidentielles alors que Kalyan Chaubey est devenu le premier ancien joueur à occuper le poste le plus élevé au cours des 85 ans d’existence du conseil. Chaubey, un dirigeant du BJP du Bengale occidental et ancien gardien de but, a battu la légende du football indien Bhaichung Bhutia, par une marge de 33-1.

Avec la levée de l’interdiction de la FIFA et la mise en place d’un nouvel organe directeur de l’AIFF, l’Inde a été autorisée à accueillir la Coupe du monde féminine U-17.

L’AIFF dirigée par Kalyan Chaubey a décidé de se retirer de la course à l’organisation de la Coupe d’Asie de l’AFC 2027 et avait auparavant signé un protocole d’accord (MoU) avec l’Arabie saoudite pour accueillir les huitièmes de finale du Trophée Santosh à Djeddah ou Riyad. pour trois ans.

Le nouveau comité exécutif de l’AIFF a pris la décision que les vainqueurs de la I-League seront promus à l’ISL, sous réserve de remplir les critères de licence de club, ainsi que d’avoir une ligue de deuxième division, qui compte 15 équipes de tout le pays, plus les équipes de réserve de les équipes ISL et I-League, les tours finaux se jouant à domicile.

La Coupe des jeunes U-17 a également débuté avec un total de 50 équipes de 29 États/Territoires de l’Union, réparties en 10 groupes et 10 sites. Les 10 vainqueurs de groupe et les six meilleures équipes classées deuxièmes se qualifieront pour les phases finales.

Malgré les défis et les obstacles, le football indien devrait rebondir de plus en plus fort dans les années à venir, à commencer par l’annonce d’une feuille de route pour les 25 prochaines années le 7 janvier 2023.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici