L’équipe de football des Lakers de la Grand Valley State University, classée n ° 2, a couronné les célébrations de la semaine de retrouvailles avec une victoire éclatante 44-13 contre les Huskies de l’Université technologique du Michigan. Les Lakers ont été portés par des touchés précipités des quarts Cade Peterson et Avery Moore.

L’entraîneur-chef du GVSU, Scott Wooster, a déclaré que cela lui rendait la vie un peu plus facile avec ses deux quarts polyvalents dans le champ arrière.

«Cela change la donne. Un code de triche avec ces gars-là. Lorsque les choses tombent en panne, ils ont tous les deux la capacité de fonctionner, vous pouvez vraiment inverser le script. Nous n’avons pas seulement des quarts-arrières, mais aussi de véritables porteurs de ballon au poste de Cade et Avery », a déclaré Wooster.

MTU a présenté des affrontements défensifs uniques pour les Lakers, mais l’entraîneur Wooster affirme que la performance offensive dynamique des Lakers repose sur l’arrière de leur ligne offensive.

« La capacité de diriger le football et de protéger le quart-arrière comme nous l’avons fait aujourd’hui. Une grande partie de cela dépend de l’ensemble de notre ligne offensive et de la façon dont ils se préparent. Kyler Blake Jones en position centrale nous donne les bons appels et identifications. Il est très précieux pour cette équipe », a déclaré Wooster.

En entrant dans le match, les Lakers totalisaient en moyenne 263 verges par match et ont continué sur leur voie dominante en se précipitant pour presque exactement le même nombre, avec 264 verges en 44 courses avec une moyenne de six verges par course. Au total, six joueurs des Lakers ont totalisé plus de 20 verges au sol.

Ils étaient menés par le quart-arrière Cade Peterson qui a couru 91 verges en 14 courses, marquant trois touchés, tandis que le quart-arrière junior Avery Moore a couru pour 43 verges et deux touchés. Peterson a également lancé pour 164 verges et un touché ainsi que deux interceptions.

Peterson a déclaré que son succès témoigne du haut niveau auquel joue toute l’équipe.

« Le calibre d’une équipe comme la nôtre comprend l’attaque, la défense et les unités spéciales. L’autre équipe va lancer des choses dont vous n’aurez pas toujours une idée claire. L’inquiétude que vous avez en tant que quart-arrière lorsque vous avez une défense et des équipes spéciales comme nous en avons, il n’y en a pas », a déclaré Peterson.

La défense des Laker s’est montrée et a dominé ce match, permettant à l’offensive des Huskies de se précipiter pour quatre verges négatives en 22 courses et seulement 163 verges offensives totales. La domination de la ligne dès le début du match a obligé MTU à modifier son plan de jeu.

“Ils ont abandonné le jeu de course assez rapidement, nous avons donc dû leur mettre la pression pour qu’ils sortent le ballon rapidement, modifiant ainsi leur plan de match, ce qui nous a facilité la tâche”, a déclaré Wooster.

Le secondeur senior du GVSU, Abe Swanson, a déclaré que la domination était la preuve que les joueurs faisaient leur travail et se faisaient confiance.

« Ce sont juste nos gars qui font leur travail. Peu importe de quoi il s’agit, il suffit de se concentrer sur la nature de l’appel. Concentrez-vous sur cette pièce, nous vivons simplement l’instant présent », a déclaré Swanson.

La semaine prochaine, les Lakers chercheront à poursuivre leur récent succès en affrontant l’alma mater de leur entraîneur-chef, les Wayne State University Warriors. À la WSU, Wooster a joué comme bloqueur droit et garde gauche de 1996 à 1999. Il a été capitaine d’équipe lors de la dernière saison de sa carrière de joueur en 1999.

« Je ne vais pas mentir, nous sortons de la sortie 214 et voyons le terrain de Tom Adams, et c’est ce dont je me souviens la première fois que je suis allé à Wayne State. Ça va frapper un peu fort. Mais comme pour tout le reste, allez-y un pour un, respirez profondément et allons jouer au jeu que nous aimons », a déclaré Wooster.

Wooster a également été entraîneur pendant 11 saisons avec les Warriors, gravissant les échelons de 2009 à 2019, avant de rejoindre l’équipe des Lakers.

Les deux équipes joueront le 4 novembre à Détroit, Michigan, à 13 heures, alors que les Lakers ont une fiche de 18-1 au cours des 20 dernières années contre les Warriors. GVSU a gagné 42-14 lors du match de novembre de la saison dernière.