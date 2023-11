Le football GNB Voc-Tech bat Monty Tech dans le tournoi State Vocational

DARTMOUTH – Tout ce que Jhaden Reis veut, c’est un championnat de football.

“Je joue au football depuis l’âge de 4 ans et je n’ai jamais gagné de championnat” GNB Voc-Tech» a déclaré le quart-arrière et capitaine senior de jeudi après la victoire 52-0 de jeudi contre Montachusett Voc-Tech. « J’ai gagné au basket-ball et au baseball, mais jamais dans un championnat de football. Gagner cela signifierait beaucoup pour moi et ces gars-là adoreraient ça aussi.

Les Bears (5-4) se rapprochent encore davantage de cet objectif avec le massacre des Bulldogs (4-5) jeudi soir en quarts de finale de la grande division du State Vocational Tournament.

“Il y a quelques années, nous avons perdu dans ce match pour le titre professionnel et ça nous a fait mal”, a déclaré Reis. « Même pour quelqu’un qui ne jouait pas, cela m’a fait penser à être de retour là-bas et à vouloir gagner. Cela signifierait tout pour nous.

Sur la voie du voyage de GNB Voc-Tech au Super Bowl professionnel se trouve Bay Path Voc-Tech (7-3), tête de série, que les Bears affronteront en demi-finale sur la route vendredi soir prochain, le 17 novembre, à 18h30 Bay Path a battu Essex Tech, 53-8, dans l’autre quart de finale jeudi soir.

Si les Bears jouent comme ils l’ont fait jeudi soir, Bay Path sera confronté à un défi. GNB Voc-Tech menait 14-0 après le premier quart et 42-0 à la mi-temps en route pour abandonner un hamburger de 50 sur les Bulldogs en visite.

Reis a mené la charge avec 104 verges et un touché au sol tout en complétant sa seule tentative de passe de la soirée pour un touché de 60 verges. Il a siégé en seconde période alors que les Bears détenaient une avance considérable.

«C’est un grand leader», a déclaré l’entraîneur de GNB Voc-Tech, Justin Cruz, à propos de Reis. « Il a beaucoup investi dans le football cette année. Il est à l’aise dans tout ce qu’il fait, qu’il s’agisse de courir, de transmettre ou de lancer le ballon. Il adore gagner et il l’a fait ce soir pour nous, c’est sûr.

COMMENT CELA S’EST PASSÉ

GNB Voc-Tech a absolument dominé la première mi-temps avec ses titulaires dans le match. Aydyn Santos a marqué son premier touché lors du premier entraînement moins de quatre minutes après le début du match sur une course de 8 verges, puis a porté le score à 14-0 à la fin du premier quart avec un 18 verges.

Les Bears ont marqué quatre touchés au deuxième quart tout en n’exécutant que neuf jeux offensifs. Harrison Cabral a commencé le score avec une course de 2 verges à 9 :54 et Santos a poursuivi l’assaut avec un 43 verges à mi-chemin du quart.

Reis a joué un rôle dans les deux derniers scores de GNB Voc-Tech en première mi-temps. Il a totalisé les 40 verges au cours d’une séquence rapide de deux matchs avec 4 :40 à jouer, et a lancé un touché de 60 verges à Alex Pellegrino à 10 secondes de la fin de la mi-temps.

“J’adore lancer ce ballon”, a déclaré Reis avec un sourire en pensant au ballon profond sur la ligne de touche droite, dans lequel Pellegrino a fait un pas sur son défenseur. «C’est la route d’Alex. Il l’a parfaitement exécuté.

Les Bears ont trouvé la zone des buts à chaque possession en première mi-temps en route vers un avantage de 42-0 à la mi-temps. Ils ont gagné 333 verges en attaque dans la demie contre 37 pour Monty Tech.

“La défense est ce qui crée notre élan”, a déclaré Reis. « Nous entendons ces gros succès et cela nous motive encore plus. Cela nous donne envie de devenir fous en attaque.

Monty Tech a cherché à se remettre sur les rails en seconde période alors que le porteur de ballon Ryan Quinn a réussi une course de 49 verges lors du jeu d’ouverture de la mi-temps. Les Bears ont mis fin à cet élan trois jeux plus tard lorsque Tyler Vasconcelos a renvoyé une interception de 85 verges pour un touché. Le senior Connor McManus a réussi un panier de 32 verges pour couronner le score à la fin du troisième quart.

“En arrivant, nous voulions exécuter et dominer”, a déclaré Cruz. “Je pense que nos gars ont fait du très bon travail fondamentalement et parce que nous étions fondamentalement solides, nous avons eu beaucoup de succès ce soir.”

LE FAIRE DANS LE BACKFIELD

Dans quelle mesure Santos et Cabral ont-ils été bons jeudi soir ? La paire de demis offensifs de GNB Voc-Tech a totalisé en moyenne 15 verges par course, combinant 166 verges en 11 courses et quatre touchés.

“Nos arrières apportent des efforts directs et un travail acharné”, a déclaré Reis à propos de Cabral et Santos. « À chaque entraînement, à chaque match, ils nous donnent tout et ils jouent dans les deux sens. Ce sont des chiens et c’est ce dont nous avons besoin là-bas.

“L’année dernière, ils étaient essentiellement des joueurs défensifs pour nous”, a déclaré Cruz à propos de Santos et Cabral. « Cette année, petit à petit, ils ont commencé à jouer le rôle de la majeure partie de notre jeu de course. Ils sont extrêmement disciplinés. Parfois, il n’y a pas de trou et ils en sortent un pour un gain de 30 mètres. C’est de la pratique, de la répétition et de la capacité à bien faire les petites choses.

Bien sûr, aucun mètre n’est gagné sur le terrain sans les grands à l’avant, et la ligne offensive des Bears a été excellente jeudi soir.

« La ligne offensive a fait son travail. Ils nous ont donné de belles occasions de marquer », a déclaré Reis. “Cette victoire leur appartient entièrement.”

FORCE DU CALENDRIER

Le vieux dicton du football « vous êtes ce que montre votre record » pourrait ne pas s’appliquer aux Bears cette année. Leurs quatre défaites cette saison sont venues d’équipes qui ont non seulement participé aux séries éliminatoires de la MIAA, mais ont également remporté leur match du premier tour.

Cela comprend trois rivaux du SCC (Old Rochester, Fairhaven et Somerset Berkley) et une équipe de Dartmouth qui a perdu son seul match de la saison au deuxième tour des séries éliminatoires.

“Je pense que notre solide calendrier est payant pour nous dans ces matchs”, a déclaré Cruz. “Nous avons joué un bon et dur football lors de ces matchs, et même si nous avons perdu ces matchs, cela commence à payer lorsque nous affrontons d’autres équipes.”

COUPS RAPIDES

Le match de jeudi a eu lieu à Bishop Stang en raison de travaux de construction sur la piste autour du terrain de football de GNB Voc-Tech. … McManus a été parfait ce soir-là, avec une fiche de 7 sur 7 lors de tentatives de points supplémentaires et en réussissant son seul essai de placement. … Monty Tech est, vous l’aurez deviné, un lycée technique professionnel régional à Fitchburg, à 93 miles de Bishop Stang à Dartmouth. … La seconde mi-temps s’est jouée avec un chronomètre en marche en raison des règles de la MIAA sur les scores déséquilibrés. Les équipes se sont combinées pour n’avoir joué que 22 jeux en seconde période, qui a duré environ 25 minutes en temps réel. Les deux équipes étaient dans le bus et quittaient Dartmouth un peu plus de 2 heures après que l’hymne national ait été joué pour commencer le match. … Les Bears ont été marqués pour cinq des neuf pénalités du match. … Quinn a mené les Bulldogs avec 69 verges au sol. … Bay Path se trouve à Charlton, juste à l’extérieur de Worcester, et à environ 80 miles du campus de GNB Voc-Tech sur Ashley Boulevard à New Bedford.

GNB COV-TECH 52, MONTY TECH 0

GNB COV-TECH;14;28;10;0-52

TECHNOLOGIE MONTY;0;0;0;0-0

NOTATION

Premier quart

VT : Aydyn Santos 8 run (coup de pied de Connor McManus), 8:06

VT : Aydyn Santos 18 points (coup de pied de Connor McManus), 1:59

Deuxième quartier

VT : Harrison Cabral 2 run (coup de pied de Connor McManus), 9:54

VT : Aydyn Santos 43 points (coup de pied de Connor McManus), 6 :35

VT : course de Jhaden Reis 2 (coup de pied de Connor McManus), 4 :40

VT : Alex Pellegrino 60 passes de Jhaden Reis (coup de pied de Connor McManus), :10

Troisième quart

VT : Tyler Vasconcelos 85 retour d’interception (coup de pied de Connor McManus), 7:32

VT : Connor McManus 32 coup de pied, :30

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

Rushing : VT – Harrison Cabral 6-95, Aydyn Santos 5-71, Jhaden Reis 6-104, Aliaz Colon 2-12, Odilio Benique 1-1, Angel Barreto 1-8, Nick Boucher 3-22, Nyzaiah Medeiros 1- 7, Bryan Antunes 1-7, Joseph Pires 1-4 ; MT-Dylan Hunton 4-0, Ryan Quinn 8-69, Art Walch 1-(-1), Sam Proctor 3-10, Pat Hall 1-7, Daniel Pfeifle 1-1, Collin Allain 2-22, Drew Hachey 1 -0.

Passes : VT-Jhaden Reis 1-1-60-1-0, Nick Boucher 1-1-14-0-0 ; MT-Dylan Hunton 3-13-3-0-1.

Réception : VT-Alex Pellegrino 1-60, Aliaz Colon 1-14 ; MT-Ryan Quinn 1-3, Pat Hall 2-0.