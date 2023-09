Le football géorgien a-t-il trouvé une identité offensive contre la Caroline du Sud ?

ATHENES, Géorgie — Carson Beck attendait samedi pour faire son interview d’après-match sur CBS alors que ses coéquipiers géorgiens passaient en route vers les vestiaires.

« En Carson Beck, nous avons confiance ! » a crié Javon Bullard, la sécurité vedette blessée des Bulldogs.

Puis Bullard l’a crié à nouveau, au cas où personne ne l’entendrait : « IN CARSON BECK WE TRUST ! »

Les coéquipiers de Beck lui font confiance, tout comme son entraîneur, qui se montre encore plus expansif. Mais les fans et autres outsiders semblent être en mode attentisme, tout comme ils le sont pour le coordinateur offensif Mike Bobo et l’offensive, et peut-être pour l’équipe en général. C’est ce que fera le fait d’être mené de deux scores à la mi-temps face à un outsider à quatre touchés.

Après avoir revu la victoire 24-14 de la Géorgie contre la Caroline du Sud et entendu Kirby Smart lundi, voici d’autres réflexions : la découverte possible d’une identité offensive, quelque chose que Beck pourrait améliorer et certains des autres problèmes angoissants :

Identité offensante

Deux matchs après le début de la saison, Smart et ses joueurs ont reconnu que l’offensive était toujours à la recherche d’une identité. Une semaine plus tard, après la façon dont s’est déroulée la seconde mi-temps, Smart a déclaré : « Je pensais que nous avions créé une identité aujourd’hui dans la façon dont nous sommes sortis et avons joué en seconde période. »

Ils ne peuvent qu’espérer.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’offensive géorgienne a démarré lentement au cours des trois matchs. Nous y reviendrons plus tard et aborderons rapidement un facteur clé : moins de possessions à chaque match. Il n’y a eu que trois possessions totales en première mi-temps contre la Caroline du Sud et deux au premier quart contre Ball State. Mais la performance sur ces six possessions, ainsi que sur les quatre premières possessions contre UT Martin, laissait beaucoup à désirer.

Contrairement au début de la seconde mi-temps contre la Caroline du Sud, où l’urgence a peut-être poussé la Géorgie à adopter cette identité : passer pour préparer la course. Et c’était en fait ce que je pensais que serait l’identité, mais peut-être que le fait d’être réellement en danger a forcé la main de Georgia.



Le Géorgien Daijun Edwards (30 ans) a récolté 118 verges au sol et un touché samedi contre la Caroline du Sud. (Dale Zanine / USA aujourd’hui)

Premier drive, mené 14-3 : Trois passes consécutives pour commencer, les deux premières une paire de lancers extérieurs rapides – similaires à ce qui a été tenté en première mi-temps – qui cette fois ont gagné des mètres et ont peut-être fait croire à la défense que ce serait la même chose. Au lieu de cela, Beck a tenté son premier lancer vers le bas et a frappé Rara Thomas en tête-à-tête. Puis trois courses consécutives, la première de 15 verges autour du bord, la dernière d’un touché de 7 verges par Daijun Edwards.

La passe a préparé la course.

Prochain trajet, 14-10 : Cela a commencé par un autre plan profond vers Thomas, incomplet mais qui était peut-être là avec un peu plus d’air. Cet entraînement s’est soldé par un ratio passe-course de 5 contre 4, mais l’un des points était un quatrième essai, un autre était un lancer à Edwards pour 7 verges et le dernier était un touché de Dillon Bell. . Les passes de Beck comprenaient un écran extérieur de 14 verges vers Dominic Lovett en deuxième et un. Une certaine imprévisibilité.

Troisième drive, menant 17-14 : La Géorgie n’a pas obtenu de points sur cet entraînement, grâce à un autre panier raté, mais elle est passée de ses 11 aux 25 adverses, le gros jeu étant une frappe de 32 verges vers Marcus Rosemy-Jacksaint. Le ratio passe/course était de 6 pour 5, la dernière manche étant un bon gain annulé par un appel en attente de Tate Ratledge.

Quatrième disque : Cinq courses consécutives pour commencer l’entraînement, produisant 28 verges. Après deux passes complétées, Cash Jones a marqué sur une course de 13 verges vers la droite. Après avoir passé trois entraînements consécutifs à s’appuyer sur la passe, s’appuyer sur la course était une balle courbe pour la défense.

Bon jeu de rôle. Bonne exécution. Signes d’une identité.

« L’offensive que nous avons jouée cette année est exactement la même que celle que nous avons jouée au cours des trois dernières années », a déclaré Smart lundi. « Regardez les pièces de théâtre. Quiconque connaît le football vous dira que les jeux sont les mêmes. Notre exécution dans la zone rouge n’a pas été excellente. Et puis on n’a pas marqué autant de points. Nous n’avons pas été aussi explosifs et dynamiques. Et cela est en partie dû au fait que les joueurs sont absents, et en partie à l’exécution des joueurs. Mais je suis très à l’aise avec où nous en sommes offensivement.

Maintenant, à propos de cette première moitié…

Manque de jeux explosifs

La Géorgie bouge très bien les bâtons : soixante-dix-huit premiers essais cette saison (troisième de la SEC), dont 29 samedi, avec zéro trois et retraits. Mais plus vous dépendez du simple mouvement des bâtons, en vous inscrivant sur le terrain d’une manière aussi laborieuse que cette phrase, plus vous risquez de caler votre entraînement.

La première mi-temps de la Géorgie a été marquée par de nombreuses passes rapides et extérieures. Rien sur le terrain. Mais il y a eu plusieurs cas où Beck a semblé trop se concentrer sur sa première lecture, alors qu’il y avait peut-être un gros jeu en aval.

Lors du premier entraînement, lorsque Beck a frappé Jones en biais sur 12 mètres, Bell a en fait couru librement vers le bas du terrain et aurait été libre pour un touché facile. C’était excusable puisque Bell et Jones se sont libérés en même temps.

Lors du deuxième entraînement, face à la pression au milieu, Beck a lancé du gauche au-dessus de la tête de Lovett. Mais si Beck avait attendu une seconde, il aurait vu Brock Bowers ouvrir le terrain.



Capture d’écran de l’émission CBS.

Deux jeux plus tard, la passe de Beck vers la gauche a été repoussée, mais Bowers a ouvert sur le plat droit. C’était au troisième essai et la Géorgie a lancé un botté de dégagement.



Capture d’écran de l’émission CBS.

Bien sûr, c’est facile à dire maintenant. Beck faisait face à des pressions sur ces deux pièces, et les premières lectures sont les premières lectures pour une raison. Pourtant, peut-être voyez-vous le résultat de son inexpérience.

Le trajet suivant comprenait un scintillement de puce sur lequel Rosemy-Jacksaint ouvrait le terrain, mais Beck s’est rendu à Bowers et a raté.

Beck était bien meilleur en seconde période, mais il y a eu un autre contretemps : au troisième essai dans la zone rouge au début du quatrième quart-temps, il s’est concentré sur Edwards sur un itinéraire de roue alors qu’il avait Lovett ouvert sur le côté gauche. Beck regardait d’abord vers la gauche mais y renonça trop vite.

Smart, quant à lui, s’est hérissé lundi d’une question selon laquelle Beck n’avait pas suffisamment lancé le terrain en première mi-temps, affirmant qu’il y avait des moments où ces tirs étaient appelés, mais Beck a reconnu que la couverture en faisait une mauvaise idée.

« Ce pour quoi il est vraiment bon, et l’un des meilleurs que j’ai connu, c’est voir la couverture, savoir de quoi il s’agit, puis savoir où aller avec le ballon », a déclaré Smart. « Nous avons eu un peu plus de pression l’autre jour que d’habitude, et il a fait du bon travail pour s’adapter à cela. »

Tonnelles et autres armes

Un bon moyen de gagner un pari sur une barre, en supposant qu’il s’agisse d’une barre géorgienne : qui a mené la Géorgie en matière de dépassement des objectifs samedi ? Ce n’était sûrement pas Bowers, qui semble avoir disparu ?

Ouais, en fait, c’était Bowers, qui a été ciblé neuf fois au sommet de l’équipe et en a attrapé sept. Mais la capture la plus longue était de 13 mètres, et aucun touché. Son impact n’a donc clairement pas été ce qu’il aurait pu être (et il l’a été).

Il y a eu des efforts pour donner le ballon à Bowers, et ses chiffres de verges après contact étaient impressionnants – Brad Nessler a en fait déclaré lors d’un transfert vers l’avant que Bowers n’allait pas gagner beaucoup de verges, puis a dû se corriger alors que Bowers fonçait sur 5 verges. .

Bowers ne souffre d’aucune blessure, selon le récit de Smart. Il a juste eu beaucoup d’attention défensive sur lui et n’est plus capable de jouer sur la présence de Darnell Washington. La Géorgie utilise moins de sets à double bout serré, ce qui signifie que Bowers est plus proche de la ligne sur plus de jeux, et quand Oscar Delp est là, il continue de se développer en tant que bloqueur. (Et en passant, c’étaient les seuls bouts serrés sains de Géorgie, avec Pearce Spurlin rejoignant Lawson Luckie sur la touche. La gestion des risques pour Bowers pourrait donc être renforcée.)

Les receveurs géorgiens continuent cependant de paraître plus dangereux. Thomas, en particulier, semble prêt pour plus de clichés, un receveur de passes fiable qui peut jouer sur le terrain et sur les bâtons. Si les entraîneurs parviennent à lui confier une plus grande part de l’offensive et à récupérer Ladd McConkey, cela pourrait vraiment ouvrir les choses au fil de la saison.

La défense de la Géorgie

Lorsque Smart a été interrogé lundi sur les problèmes offensifs de la zone rouge, il a souligné que la défense géorgienne de la zone rouge avait été battue deux fois en première mi-temps, après avoir été une force au cours des deux dernières années. Une partie de cela est un discours d’entraîneur défensif, et une partie souligne (avec précision) que l’offensive est largement blâmée pour le match serré lorsque la défense a abandonné des touchés sur deux des quatre entraînements en première mi-temps.

Une partie de cela a été corrigée par la stratégie. Il n’y a pas eu beaucoup de dépassement lors du premier drive. Au deuxième entraînement, la Géorgie était beaucoup plus agressive, en envoyant à un moment donné six sur un deuxième et un 10. Mais la défense a également mélangé les choses, se précipitant quatre et restant en retrait sur un troisième et un 8.

Mais Spencer Rattler était bon. Le premier touché a eu lieu un jeu après qu’il ait échappé à un sack de Mykel Williams qui l’aurait fait troisième et pour toujours à la 31. Le deuxième touché de la Caroline du Sud a été organisé par un long ballon à Xavier Leggette, qui s’est placé derrière Malaki. Stark. Mais c’était juste un excellent jeu de Rattler, donnant à Leggette le temps d’arriver sur place puis de le frapper. Le thème du jour : Parfois, on se fait juste battre.

Il y a eu un hoquet flagrant : David Daniel-Sisavanh (le remplaçant de Bullard) a été battu sur un parcours de 23 verges dans le plat droit au troisième quart. Jamon Dumas-Johnson a raté quelques occasions en agissant comme espion au milieu de Rattler. Si Chaz Chambliss est sur le terrain pour ses tacles, et non pour ses déplacements, il doit effectuer un tacle au milieu du terrain lors du touché de Juice Wells. Et la deuxième place de cornerback est en grande partie un travail en cours. Daylen Everette a obtenu les clichés cette semaine après les avoir partagés avec Julian Humphrey.

Mais aussi difficile que soit la première mi-temps, ainsi que quelques moments en seconde période, cela a renforcé la leçon selon laquelle tant que les équipes ne peuvent pas affronter la Géorgie, la défense ira bien. L’unidimension peut être efficace pendant un certain temps, mais lorsque la défense n’est pas déséquilibrée et sait qu’elle peut prendre des risques avec sa course aux passes, elle trouvera des moyens de quitter le terrain.

Pensée finale

Les trois phases du jeu ont manqué en première mi-temps. Les trois phases ont été meilleures en seconde période.

Le teint du match a changé en raison des difficultés dans la zone rouge et des échecs au panier : si Peyton Woodring réussit un 28 verges au troisième drive, c’est 7-6, et peut-être que la Caroline du Sud ne prend pas le terrain avec élan. Si Woodring réussit un 42 verges en seconde période, la Géorgie mène 27-14. S’il réussit les deux, le score final est de 30-14. Si l’offensive réussit l’un des touchés, c’est 34-14. Si l’offensive frappe les deux, c’est 38-14.

Mais quel que soit le score, la Géorgie a gagné. Les Bulldogs sont toujours n°1 dans tous les sondages. Et tandis qu’en privé, Smart peut s’en prendre aux joueurs dans la salle de cinéma, en public, il affiche le visage de : Pourquoi êtes-vous tous si accrochés à cette première mi-temps ?

« J’essaie vraiment de penser à l’UAB », a déclaré Smart lundi lors de sa conférence de presse. « Alors j’essaie de vous garder heureux et de vous apaiser. Mais je suis très satisfait de la situation actuelle. Je ne panique pas du tout car la Caroline du Sud a une bonne équipe. Et nous découvrons qui nous sommes. Nous découvrons qui nous sommes avec notre identité. Et je pense que notre équipe d’entraîneurs, nos joueurs et notre organisation dans son ensemble font un excellent travail. Vous n’êtes tout simplement pas satisfaits des résultats. Mais je suis très heureux de la façon dont nos joueurs se sont battus, sont revenus et ont vaincu.

